Final Fantasy IX (PSN)
8
name : Final Fantasy IX (PSN)
platform : PSP
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
multiplayer : non
european release date : 05/26/2010
other versions : PlayStation 3
ouroboros4
15
ouroboros4
articles : 627
visites since opening : 1345236
Final Fantasy IX fête ses 25 ans en Europe



C'est le 16 février 2001 que Final Fantasy IX a débarqué chez nous, petits joueurs européens.

Dernier épisode de la saga à voir le jour sur PlayStation avant de partir définitivement pour la suite sur PlayStation 2(Squaresoft ayant déclaré avoir un atteint le maximum de ce que pouvait proposer la console).

Au programme un Final Fantasy plus "classique" après un Final Fantasy 7 plutôt axé "cyberpunk" et Final Fantasy VIII plutôt du côté très "high tech".
Loin des habituels cristaux et autres châteaux avec leurs rois et leurs reines.

Ici il s'agit d'un épisode avec un retour aux sources.
Une ambiance avec un style très médiévale avec des châteaux, des rois et des reines.
Les cristaux aussi sont de retour.
Sans oublier les espers(invocations) qui ont de nouveau une place centrale dans l'intrigue de l'aventure.

Dans tous les cas, nous avons un jeu magnifique pour l'époque.
Une histoire vraiment passionnante même si les enjeux peuvent paraître moins importants que dans le 7 et le 8.

Des personnages attachants comme Bibi(Vivi pour les intimes) et Steiner. Maladroit mais attachant bien malgré lui.

Des musiques sublimes avec son thème Melodies of Life.
Même si elles arborent un côté plus simple et plus tranquilles que dans le 7 et le 8, elles n'en restent pas moins magnifiques.

Reste le système de combat, j'ai trouvé trop lent pour l'époque.

Sinon j'en garde un très bon souvenir !

Et vous?

PS : oui oui j'espère qu'on aura un jour le remake je garde espoir ^^

    3
    burningcrimson, belmoncul, kisukesan
    posted the 02/16/2026 at 07:34 PM by ouroboros4
    comments (9)
    magneto860 posted the 02/16/2026 at 07:56 PM
    Le deuxième FF que j'ai joué après le 8. J'ai été comblé par l'ambiance de Tréno, les clowneries de Pile et Face, le scénario plein de surprises (le tour en dirigeable, l'assaut de la ville de Freyja, la prison du désert en mode pulu ...).

    J'en garde globalement un très bon souvenir (j'ai dû le faire trois fois ?), mis à part les origines de Djidane dans la dernière partie (longuet).
    altendorf posted the 02/16/2026 at 07:57 PM
    Mon FF préféré
    cail2 posted the 02/16/2026 at 08:03 PM
    J'ai fait que le premier CD à l'époque, très bon souvenir, je désespère pas de le faire en entier (sur PS1 ou réédition sur supports actuels)
    zekk posted the 02/16/2026 at 08:10 PM
    Dingue ce jeu
    51love posted the 02/16/2026 at 08:29 PM
    Fais 2 fois, à l'époque sur ma PS1 et il y a quelques années avec le moguri mod le temps passe tellement vite.

    le jeu est tjs un petit miracle, quel beauté d'avoir sorti un tel jeu sur Playstation.. Ils etaient tellement en avance sur les autres à l'époque SquareSoft et le meilleur editeur tiers de l'époque pour moi..

    le jeu a vraiment a bien mieux vieilli que l'extreme majorité des jeux PS1.

    Meme si je lui avais préféré à l'époque le coté plus réaliaste de FF8.
    burningcrimson posted the 02/16/2026 at 08:45 PM
    Mon FF de coeur
    belmoncul posted the 02/16/2026 at 08:51 PM
    La base de mon amour des FF pour moi, avec le VII.
    jacquescechirac posted the 02/16/2026 at 09:49 PM
    Pour moi la plus belle DA qu'un jeu a pu avoir; ce jeu a tellement de charme (surtout le premier cd/continent).
    Tout transpire la magie
    hypermario posted the 02/16/2026 at 11:25 PM
    J'ai jamais reussi a le finir.. j'accroche pas , pourtant l'univers est charmant..
