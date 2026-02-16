C'est le 16 février 2001 que Final Fantasy IX a débarqué chez nous, petits joueurs européens.Dernier épisode de la saga à voir le jour sur PlayStation avant de partir définitivement pour la suite sur PlayStation 2(Squaresoft ayant déclaré avoir un atteint le maximum de ce que pouvait proposer la console).Au programme un Final Fantasy plus "classique" après un Final Fantasy 7 plutôt axé "cyberpunk" et Final Fantasy VIII plutôt du côté très "high tech".Loin des habituels cristaux et autres châteaux avec leurs rois et leurs reines.Ici il s'agit d'un épisode avec un retour aux sources.Une ambiance avec un style très médiévale avec des châteaux, des rois et des reines.Les cristaux aussi sont de retour.Sans oublier les espers(invocations) qui ont de nouveau une place centrale dans l'intrigue de l'aventure.Dans tous les cas, nous avons un jeu magnifique pour l'époque.Une histoire vraiment passionnante même si les enjeux peuvent paraître moins importants que dans le 7 et le 8.Des personnages attachants comme Bibi(Vivi pour les intimes) et Steiner. Maladroit mais attachant bien malgré lui.Des musiques sublimes avec son thème Melodies of Life.Même si elles arborent un côté plus simple et plus tranquilles que dans le 7 et le 8, elles n'en restent pas moins magnifiques.Reste le système de combat, j'ai trouvé trop lent pour l'époque.Sinon j'en garde un très bon souvenir !Et vous?PS : oui oui j'espère qu'on aura un jour le remake je garde espoir ^^