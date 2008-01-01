profile
Playlist de mon Fancut de Fate stay night Unlimited Blade Works.
Nasuverse
J'ai uploadé sur youtube mon Fancut combinant des passages de Fate Stay night 2006 et le film Unlimited Blade works de 2010 pour en faire une série de 16 episodes.

J'ai hésité à le poster ici vu que ça utilise du contenu copyrighté, mais vu que lorsque j'ai uploadé les video sur youtube, j'ai reçu des avertissement des ayant droits autorisant les videos à condition de ne pas les monetiser, je me suis dit que vu que ça devrait etre autorisé. (si non, je retirerai l'article).

Voici le lien vers la Playlist (et grace à youtube, même si c'est en anglais sans soustitre vous pouvez mettre les sous titres auto pour une trad), s'il vous plait, même si vous ne regardez pas les episodes, si vous pouviez prendre le temps de les liker. Les like aident beaucoup à la visibilité et j'ai toujours pas eu de retour sur mon fancut.







