profile
Final Fantasy VII
33
Likers
name : Final Fantasy VII
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
european release date : 06/24/1998
us release date : 06/24/1998
read the reviews
add a review
add a press review
profile
ouroboros4
14
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 605
visites since opening : 1295032
ouroboros4 > blog
Un "nouvelle" version de Final Fantasy VII arrive sur Steam
Sans trop savoir pourquoi, une "nouvelle" version de la version originale de Final Fantasy VII arrivera bientôt sur Steam.
Même en lisant l'annonce on ne sait pas vraiment ce qu'on aura de plus....

À toute la communauté de FINAL FANTASY VII,


Une nouvelle version de FINAL FANTASY VII va sortir sur Steam.
Après ce lancement, la version actuelle du jeu sera renommée FINAL FANTASY VII – 2013 Edition.
Veuillez poursuivre la lecture pour découvrir l'impact de ces changements sur celles et ceux d'entre vous qui possèdent déjà le jeu :


Disponibilité des différentes versions

-À partir de la sortie de la nouvelle version, il ne sera plus possible d'acheter FINAL FANTASY VII – 2013 Edition sur Steam.

-Les propriétaires existants de FINAL FANTASY VII – 2013 Edition continueront à avoir accès à ce titre dans leur bibliothèque.

-La nouvelle version sera disponible sur Steam sous le nom de FINAL FANTASY VII.

Accès des propriétaires existants

-Tous les joueurs qui possèdent déjà l'Édition 2013 pourront accéder à la nouvelle version sans frais supplémentaires.

-Les deux versions seront disponibles dans leur bibliothèque à la sortie de cette nouvelle édition.


Données de sauvegarde

-Les sauvegardes ne seront pas compatibles d'une version à l'autre.

-Les sauvegardes de l'Édition 2013 ne fonctionneront qu'avec l'Édition 2013.

-Les sauvegardes de la nouvelle version ne fonctionneront qu'avec celle-ci.


Merci de votre soutien continu à FINAL FANTASY VII.


https://steamcommunity.com/app/39140/eventcomments/726902731209566400?snr=1_2108_9__2107
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/30/2026 at 07:15 PM by ouroboros4
    comments (13)
    gat posted the 01/30/2026 at 07:26 PM
    Version avec les modes « triches » comme sur consoles non ?
    ouroboros4 posted the 01/30/2026 at 07:28 PM
    gat ça n'existe pas déjà sur la version 2013?
    gat posted the 01/30/2026 at 07:29 PM
    ouroboros4 De mémoire, il me semble pas. À vérifier
    wantorx posted the 01/30/2026 at 07:43 PM
    gat oui les codes de triche existe déjà sur steam. c’est d’ailleurs la version steam qui a apporté ces codes, puis après y’a eu les portages sur console de mémoire.
    gat posted the 01/30/2026 at 07:50 PM
    wantorx C’est pas la version HD sur PS4 qui a apporté ce mode « triches » ? Je sais plus trop mais je me souviens pas que c’était dispo à l’époque quand j’avais joué à la version Steam.
    adamjensen posted the 01/30/2026 at 07:53 PM
    Ca sens mauvais.
    De toute façon, ils ne feront jamais mieux que ca :

    https://ff7.fr/forum/index.php?page=post&ids=477361
    gat posted the 01/30/2026 at 07:55 PM
    adamjensen Et le mod Remako
    brook1 posted the 01/30/2026 at 07:55 PM
    Encore un truc pour bousiller les mods.
    kiryukazuma posted the 01/30/2026 at 07:56 PM
    gat Pour ce genre d'update ils ne font pas de nouvelle version ou plus rien de l'ancienne ne fonctionne...

    C'est très louche cette histoire
    adamjensen posted the 01/30/2026 at 07:58 PM
    gat
    hypermario posted the 01/30/2026 at 08:09 PM
    Donc vaux mieux investir maintenant si je comprend bien
    ouken posted the 01/30/2026 at 09:29 PM
    La version classic le meilleur rpg de ma jeunesse
    lefab88 posted the 01/30/2026 at 11:33 PM
    adamjensen
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo