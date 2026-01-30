Sans trop savoir pourquoi, une "nouvelle" version de la version originale de Final Fantasy VII arrivera bientôt sur Steam.
Même en lisant l'annonce on ne sait pas vraiment ce qu'on aura de plus....
À toute la communauté de FINAL FANTASY VII,
Une nouvelle version de FINAL FANTASY VII va sortir sur Steam.
Après ce lancement, la version actuelle du jeu sera renommée FINAL FANTASY VII – 2013 Edition.
Veuillez poursuivre la lecture pour découvrir l'impact de ces changements sur celles et ceux d'entre vous qui possèdent déjà le jeu :
Disponibilité des différentes versions
-À partir de la sortie de la nouvelle version, il ne sera plus possible d'acheter FINAL FANTASY VII – 2013 Edition sur Steam.
-Les propriétaires existants de FINAL FANTASY VII – 2013 Edition continueront à avoir accès à ce titre dans leur bibliothèque.
-La nouvelle version sera disponible sur Steam sous le nom de FINAL FANTASY VII.
Accès des propriétaires existants
-Tous les joueurs qui possèdent déjà l'Édition 2013 pourront accéder à la nouvelle version sans frais supplémentaires.
-Les deux versions seront disponibles dans leur bibliothèque à la sortie de cette nouvelle édition.
Données de sauvegarde
-Les sauvegardes ne seront pas compatibles d'une version à l'autre.
-Les sauvegardes de l'Édition 2013 ne fonctionneront qu'avec l'Édition 2013.
-Les sauvegardes de la nouvelle version ne fonctionneront qu'avec celle-ci.
Merci de votre soutien continu à FINAL FANTASY VII.
https://steamcommunity.com/app/39140/eventcomments/726902731209566400?snr=1_2108_9__2107
