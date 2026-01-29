"Cela fait 30 ans que Lara Croft a fait son apparition en grimpant, sautant et plongeant comme un cygne, et chaque instant depuis lors a été une aventure. Depuis ses débuts en 1996, avec ses traits polygonaux bien marqués, jusqu'au tout dernier Tomb Raider: Legacy of Atlantis, notre archéologue et aventurière britannique préférée s'est imposée comme l'héroïne la plus emblématique du monde du jeu vidéo, et nous avons l'intention de célébrer cet héritage tout au long de l'année !"