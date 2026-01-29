profile
Tomb Raider : Legacy of Atlantis
1
Likers
name : Tomb Raider : Legacy of Atlantis
platform : PC
editor : Amazon Game Studios
developer : Crystal Dynamics
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
all
Un fond d'écran pour les 30 ans de Tomb Raider


"Cela fait 30 ans que Lara Croft a fait son apparition en grimpant, sautant et plongeant comme un cygne, et chaque instant depuis lors a été une aventure. Depuis ses débuts en 1996, avec ses traits polygonaux bien marqués, jusqu'au tout dernier Tomb Raider: Legacy of Atlantis, notre archéologue et aventurière britannique préférée s'est imposée comme l'héroïne la plus emblématique du monde du jeu vidéo, et nous avons l'intention de célébrer cet héritage tout au long de l'année !"
https://www.tombraider.com/news/collaborations/the-30th-anniversary-of-tomb-raider-is-here
    aozora78 posted the 01/29/2026 at 11:34 PM
    Je n'ai jamais fait un seul tomb raider avant l'époque PS3. Et j'ai juste fait celui de 2013. J'ai extremement hâte de ce remake / reboot qui arrive cette année et celui l'an prochain, ils ont l'air magnifiques !
    rendan posted the 01/30/2026 at 01:03 AM
    Tout simplement Superbe
    rogeraf posted the 01/30/2026 at 10:42 AM
    30 ans et aucune ride
