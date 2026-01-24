profile
fdestroyer > blog
Donkey Kong Country Returns sur PVM (Wii 480p)
Suite au patch surprise de cette semaine, j'ai eu envie de tester l'original sur PVM.

    posted the 01/24/2026 at 06:14 PM by fdestroyer
    comments (6)
    forte posted the 01/24/2026 at 06:19 PM
    Petite question : les PVM acceptent le RGB ou ont doit obligatoirement passer par du composite ?
    fdestroyer posted the 01/24/2026 at 06:46 PM
    forte Tu veux dire Component (YUV) ou bien composite merdique (cinch jaune) si c'est ce dernier autant ne pas jouer sur PVM vu la qualité du signal

    Pour RGB en général ça passe via COAX, donc on voit très souvent des setup PVM qui sont équipé d'un SCART vers COAX
    forte posted the 01/24/2026 at 07:09 PM
    fdestroyer Je parlais bien de composite dégueulasse oui. Je pensais que les gens qui jouaient sur PVM ne pouvaient pas utiliser autre chose que le composite. Mais oui, tu as aussi le YUV. Mais toutes les consoles n'en ont pas, comme la Saturn par exemple ? Si tu veux brancher une Saturn en péritel sur un PVM, tu utilises obligatoirement un adaptateur donc. Et du coup tu as des pertes ?

    Et comme tu m'as l'air de t'y connaitre pas mal, quoi de mieux entre une Trinitron en RGB et donc un PVM en RGB via adaptateur ?
    fdestroyer posted the 01/24/2026 at 08:11 PM
    forte Non non le monde du PVM c'est RGB avant tout, sinon ça ne sert à rien d'avoir un tube d'une telle précision si c'est pour l'utiliser avec un signal dégueu.

    Y'a aucune perte, y'a pas de traîtement d'image, juste un adapteur de "forme" (après faut pas que ça soit le truc AliExpress à 2 balles forcément, faut du câblage de qualité)

    Le PVM en RGB aura des scanlines extrêment marqués, une précision d'image du niveau de l'excellence.

    J'avais testé du 240p sur le JVC dans sa vidéo dédié :




    fdestroyer posted the 01/24/2026 at 08:12 PM
    https://www.youtube.com/watch?v=YxRo2dXti-Y
    forte posted the 01/24/2026 at 08:17 PM
    Ca marche, merci pour les infos !
