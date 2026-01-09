profile
Fire Emblem : Path of Radiance arrive sur le NSO Gamecube !


C'est une belle surprise, le jeu a une très bonne réputation parmis tous les opus de la saga et il est devenu introuvable à prix correct aujourd'hui sur Gamecube.

Hâte de le tester !
    posted the 01/09/2026 at 01:51 AM by lightside
    comments (2)
    burningcrimson posted the 01/09/2026 at 01:54 AM
    Alleluia je l'ai jamais fait et ni sa suite d'ailleurs
    senseisama posted the 01/09/2026 at 01:59 AM
    burningcrimson tu va t'attacher les cheveux
    Surtout sa suite
