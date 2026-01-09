accueil
16
Likes
Likers
Who likes this ?
kyogamer
,
fortep
,
opthomas
,
tvirus
,
traveller
,
minx
,
strifedcloud
,
tynokarts
,
mugimando
,
gat
,
kurosama
,
raph64
,
kr16
,
kevinmccallisterrr
,
gaeon
,
almightybhunivelze
Fire Emblem : Path of Radiance arrive sur le NSO Gamecube !
C'est une belle surprise, le jeu a une très bonne réputation parmis tous les opus de la saga et il est devenu introuvable à prix correct aujourd'hui sur Gamecube.
Hâte de le tester !
posted the 01/09/2026 at 01:51 AM by
lightside
comments (
2
)
burningcrimson
posted
the 01/09/2026 at 01:54 AM
Alleluia je l'ai jamais fait et ni sa suite d'ailleurs
senseisama
posted
the 01/09/2026 at 01:59 AM
burningcrimson
tu va t'attacher les cheveux
Surtout sa suite
