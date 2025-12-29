accueil
[Arte] les video sous IA envahissent le web
ca degoute putin
https://www.youtube.com/watch?v=mqEnhLnGffQ
posted the 12/29/2025 at 12:06 PM by skuldleif
skuldleif
comments (8)
8
)
vyse
posted
the 12/29/2025 at 12:19 PM
le dessous des images où la frustration des sujets traités en surface
tripy73
posted
the 12/29/2025 at 12:20 PM
Il n’y a pas que des vidéos, mais aussi de la musique, des articles, des news, etc. Toute cette RAM utilisée pour produire de merde, vivement le crash de cette nouvelle bulle...
jenicris
posted
the 12/29/2025 at 12:34 PM
Quelle horreur
kurosu
posted
the 12/29/2025 at 12:36 PM
Beurk
Ça devrait être cadrer, là c'est trop accessible que ça devient envahissant
yukilin
posted
the 12/29/2025 at 12:37 PM
Ça va vite se heurter à des limites cette vague IA.
En soit je pense que l'IA elle- meme peut apporter du bon et de l'utile, mais comme toujours, l'être humain(en majorité) et son manque de mesure en plus de sa cupidité, produit plus de merde que de bien...
jem25
posted
the 12/29/2025 at 01:39 PM
De mon école, l’IA ne sert qu’à alimenter la feignantisse de nos étudiants… quand je corrige des projet, je perd plus de temps à démontrer que c’est fait par ChatGpt que par eux même c’est infernal
Mais comme d’habitude avec l’Humain, la technologie inventée sert avant tout à fabriquer de la merde plutôt que d’être utilisé à bon escient …
thelastone
posted
the 12/29/2025 at 01:57 PM
À l'avenir je vois bien tout les gros sites type youtube etc proposer des filtres ai , ça a déjà été fait sur Pinterest le reste suivra
shambala93
posted
the 12/29/2025 at 02:21 PM
jem25
Dans l’université et l’école ou je travaille, nous ne demandons plus aucun travail à la maison. Concernant les mémoires, les étudiants doivent en théorie mentionner si l’IA a été utilisée et comment.
Certains collègues refusent de corriger et de devenir jury pour l’oral.
C’est une catastrophe, cependant, j’imagine que dans le domaine scientifique, c’est plutôt un plus.
