« Il y avait des envies de faire sortir la série du cadre américain, mais c’est un peu comme évoquer des projets alternatifs chez Rockstar une fois qu’on commence vraiment à y réfléchir.

Nous avions des idées de GTA se déroulant à Rio de Janeiro, Moscou et Istanbul. Tokyo a failli vraiment voir le jour. Un autre studio au Japon devait s’en charger, reprendre notre code et faire GTA : Tokyo. Mais au final, cela ne s’est pas fait. »

« On ne va pas le situer dans un nouveau lieu. Et de toute façon, ce n’est pas vraiment nécessaire, car la technologie évolue tellement. Personne ne va dire qu’il ne jouera pas à GTA VI parce qu’il a déjà joué à Vice City. Ça n’a aucun sens. C’est complètement différent. »



«Ils retourneront à New York. Ils reviendront à Los Angeles ou peut-être à Las Vegas. J’ai bien peur que nous soyons coincés dans cette boucle d’environ cinq villes américaines. Autant s’y habituer. »

Obbe Vermeij, directeur technique de GTA III, Vice City, San Andreas et GTA IV, déclare qu’un GTA : Tokyo aurait pu être développé par un studio externe implanté au Japon, au final le projet à été rapidement abandonné.Pour l’heure, GTA VI maintient sa date de sortie du 19 novembre 2026 sur Ps5 et Xbox Series.