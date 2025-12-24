profile
Grand Theft Auto VI
3
Likers
name : Grand Theft Auto VI
platform : PC
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
yanssou
23
Likes
Likers
yanssou
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 863
visites since opening : 1794489
yanssou > blog
all
Un GTA à Tokyo a failli voir le jour


Obbe Vermeij, directeur technique de GTA III, Vice City, San Andreas et GTA IV, déclare qu’un GTA : Tokyo aurait pu être développé par un studio externe implanté au Japon, au final le projet à été rapidement abandonné.

« Il y avait des envies de faire sortir la série du cadre américain, mais c’est un peu comme évoquer des projets alternatifs chez Rockstar une fois qu’on commence vraiment à y réfléchir.
Nous avions des idées de GTA se déroulant à Rio de Janeiro, Moscou et Istanbul. Tokyo a failli vraiment voir le jour. Un autre studio au Japon devait s’en charger, reprendre notre code et faire GTA : Tokyo. Mais au final, cela ne s’est pas fait. »


« On ne va pas le situer dans un nouveau lieu. Et de toute façon, ce n’est pas vraiment nécessaire, car la technologie évolue tellement. Personne ne va dire qu’il ne jouera pas à GTA VI parce qu’il a déjà joué à Vice City. Ça n’a aucun sens. C’est complètement différent. »

«Ils retourneront à New York. Ils reviendront à Los Angeles ou peut-être à Las Vegas. J’ai bien peur que nous soyons coincés dans cette boucle d’environ cinq villes américaines. Autant s’y habituer. »


Pour l’heure, GTA VI maintient sa date de sortie du 19 novembre 2026 sur Ps5 et Xbox Series.
https://www.xboxygen.com/News/344852-gta-tokyo-a-failli-exister-moscou-istanbul-et-dautres-villes-aussi-evoquees-par-un-ex-rockstar
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/24/2025 at 06:38 PM by yanssou
    comments (3)
    liberty posted the 12/24/2025 at 06:46 PM
    Il aurait tué la licence Yakuza et ses limites à l'époque PS3
    amario posted the 12/24/2025 at 07:12 PM
    liberty c'est pas du tout le même style de jeu
    liberty posted the 12/24/2025 at 08:06 PM
    amario en réalité si. C'est le subterfuge à la Japonaise de faire croire que le manque de talent est un choix de Game design. Si ils pouvaient pondre GTA ça fait bien longtemps qu'ils l'auraient fait.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo