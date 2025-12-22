Voilà je viens de recevoir ma carte micro sd 1 to express acheter sur Amazon (Amazon n'est pas le vendeur, mais l'expéditeur), et je viens de la mettre dans ma switch2.
Alors je m'attendais a avoir un message m'indiquant que la carte était bien compatible, et un formatage...
Mais rien du tous. Il y a marqué 938 go.
J'ai tellement vu de gens sur internet se plaindre d'avoir de fausse carte, que je pense la blindé jusqu'au max pour voir si elle a bien 938 go...
Ma carte 256 go Samsung express m'a demander de la formater quand je l'ai mise dans la switch2.....
Quelqu'un a deja acheter une 1 to lexar?
posted the 12/22/2025 at 06:14 PM by cyr
Elle indique 938 Go mais en fait secrètement c'est une carte 256 Go
Tu devrais la renvoyer
Je ne suis vraiment pas prêt pour la demat
Ta ps5 , xbox série demande aussi de l'espace de stockage malgré que tu a tes beux en boîte (installation obligatoire).
J'ai aussi une carte SD de 1teubé, sur PC elle m'indiquait 900 quelques chose. Mais bizarrement quand je l'ai "fusionné" avec ma tablet pour en faire un stockage interne, la on voit clairement 1Tb.