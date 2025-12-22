profile
cyr > blog
achat carte micro sd 1 to express...
Voilà je viens de recevoir ma carte micro sd 1 to express acheter sur Amazon (Amazon n'est pas le vendeur, mais l'expéditeur), et je viens de la mettre dans ma switch2.

Alors je m'attendais a avoir un message m'indiquant que la carte était bien compatible, et un formatage...

Mais rien du tous. Il y a marqué 938 go.

J'ai tellement vu de gens sur internet se plaindre d'avoir de fausse carte, que je pense la blindé jusqu'au max pour voir si elle a bien 938 go...

Ma carte 256 go Samsung express m'a demander de la formater quand je l'ai mise dans la switch2.....

Quelqu'un a deja acheter une 1 to lexar?
    posted the 12/22/2025 at 06:14 PM by cyr
    comments (9)
    battossai posted the 12/22/2025 at 06:39 PM
    C'est une carte SD Express non genrée.

    Elle indique 938 Go mais en fait secrètement c'est une carte 256 Go

    Tu devrais la renvoyer
    ghouledheleter posted the 12/22/2025 at 06:46 PM
    Cyr tu l'as acheté combien dans indiscretion?
    cyr posted the 12/22/2025 at 06:48 PM
    ghouledheleter 199€
    jackfrost posted the 12/22/2025 at 06:52 PM
    200€

    Je ne suis vraiment pas prêt pour la demat
    ghouledheleter posted the 12/22/2025 at 06:53 PM
    cyr oh punaise lol.
    cyr posted the 12/22/2025 at 06:54 PM
    jackfrost la 256 go est a 50€ si c'est plus a ta portée. Et rien a voir d'être demat
    Ta ps5 , xbox série demande aussi de l'espace de stockage malgré que tu a tes beux en boîte (installation obligatoire).
    kidicarus posted the 12/22/2025 at 07:08 PM
    Effectivement il faut faire attention sur Amazon, il vaut mieux choisir vendu et livré par Amazon pour ne pas tomber sur de la copie.
    cyr posted the 12/22/2025 at 07:30 PM
    kidicarus l'emballage du produit semble un vrai produit lexar. Mais je me méfie. Ça m'est jamais arriver jusqu'à maintenant.
    marcelpatulacci posted the 12/22/2025 at 08:09 PM
    C'est normal. Partout sur les storages c'est la capacité brut, pas net. Tu a du remarqué ça avec les autres storages comme les clés USB etc.

    J'ai aussi une carte SD de 1teubé, sur PC elle m'indiquait 900 quelques chose. Mais bizarrement quand je l'ai "fusionné" avec ma tablet pour en faire un stockage interne, la on voit clairement 1Tb.
