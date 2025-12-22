Voilà je viens de recevoir ma carte micro sd 1 to express acheter sur Amazon (Amazon n'est pas le vendeur, mais l'expéditeur), et je viens de la mettre dans ma switch2.



Alors je m'attendais a avoir un message m'indiquant que la carte était bien compatible, et un formatage...



Mais rien du tous. Il y a marqué 938 go.



J'ai tellement vu de gens sur internet se plaindre d'avoir de fausse carte, que je pense la blindé jusqu'au max pour voir si elle a bien 938 go...



Ma carte 256 go Samsung express m'a demander de la formater quand je l'ai mise dans la switch2.....



Quelqu'un a deja acheter une 1 to lexar?