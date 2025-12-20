accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
5
Likes
Likers
Who likes this ?
darksly
,
plistter
,
momotaros
,
kevinmccallisterrr
,
gunotak
sussudio
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
37
visites since opening :
69617
sussudio
> blog
Comment la Chine va détruire
la plus grande industrie d'Europe ?
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 12/20/2025 at 09:53 AM by
sussudio
comments (
16
)
cyr
posted
the 12/20/2025 at 10:25 AM
C'est deja la cas de pratiquement tous les secteurs.
Reste plus que l'agriculture, l'élevage.....
Mais j'arrive toujours pas a comprendre la finalité du projet. Détruire le travail en france, pour être esclave des cours dt du marché mondiaux, avec la pollution que ça entraîne....
Si les abrutis comprennent que c'est le coup de travail qui rend le made in france chère.....
Non franchement c'est pas l'armée russe qui faut craindre, mais l'armée chinoise.....
Ceci dit je me demande toujours, quand il y aura 50% de gens au chômage, sui va payer le rsa, apl, allocation familiale, allocation diverse, prime de rentrée scolaire et etc etc etc etc etc
momotaros
posted
the 12/20/2025 at 10:31 AM
cyr
Les gens se foutent de ça et sont beaucoup trop cons pour réfléchir, on est dans un pays où les gens préfèrent voter contre des problèmes imaginaires plutot que ce genre de souci.
Quand ça sera trop tard, on va bien rigoler
derno
posted
the 12/20/2025 at 11:04 AM
cyr
les riches, les autres....en tout cas jamais soit même.
J'ai perdu la fois le jour où j'ai vu des gens manifester contre l'ouverture d'usines en France.
jaysennnin
posted
the 12/20/2025 at 11:22 AM
c'est surtout que l'europe s'est auto sabotée avec cette histoire d'électrique à tout prix pour 2035, heureusement qu'il vienne de faire marche arrière, mais c'est déjà trop tard je pense
kakazu
posted
the 12/20/2025 at 11:36 AM
cyr
En quoi l'armée chinoise est à craindre?? La chine n'a pas vocation a attaquer l'europe, on est le premier acheteur. Ils n'ont jamais manifesté d'hostilité envers nous
kidicarus
posted
the 12/20/2025 at 11:40 AM
cyr
ce n'est pas la Chine qui va détruire la France mais bien la France qui s'est détruite toute seule.
La Chine ne fait que avancer et proposer ses produits et plus ceux qu'elle fabriquait pour Renault, brant, nafnaf, Bata etc. Et ça toujours au détriment du travailleur français, mais tu peux aussi mettre l'union européenne en avant qui a déséquilibré les pays européens dans leur milieu comme faire venir des travailleurs de cette union pour les payer au minimum de chaque pays au détriment de chaque pays pour plus de profit d'actionnaire et pdt toujours plus avide.
Bref, nous sommes les seuls responsables de notre déchéance.
hatefield
posted
the 12/20/2025 at 12:03 PM
Les joies du mondialisme convaincu, on s'autodétruit mais les marchés financiers s'en mettent plein les poches.
cyr
posted
the 12/20/2025 at 12:20 PM
kidicarus
mouais....le modèle social français nous coûte les yeux de la tête.
D'ailleurs on le paye bien chère....
Quand j'ai regarder "j'irais dormir chez vous" chez les gaulois, et que il a décider d'aller voir un manoir en france, et qu'il tombe sur des gueuse, quand on leur demande ce qu'il font comme travail ...et il répond qu'il a juste travaillé juste 5 mois, pour avoir le rmi.......et que donc il travail pas, et fume des pétard...... c'est ça la justice sociale? Tu te lève tous les matins pour gagner 3 cacahuète pendant que certains ne se lève pas et fume des pétard a longueur de temps ????
Desoler mais moi ça m'écœure....et le gouvernement nous taxe encore plus
sickjackz
posted
the 12/20/2025 at 12:36 PM
C'est pas la Chine le problème, c'est l'UE par les normes et toutes les merdes qu'elle nous impose.
Mais bon en France, on préfère fustiger la paille dans l'oeil du voisin plutot que la poutre dans le notre...
Tant que cette merde existera et qu'on en fera partie on continuera de sombrer.
kidicarus
posted
the 12/20/2025 at 12:44 PM
cyr
si tu veux voir que ce seul problème.
Y a une réalité sur la France sur laquelle elle monte les échelons c'est sur l'échelle des pays les plus corrompu du monde. C'est un drame.
Et quand je pense que nos politiciens se disent Gaulliste, alors qu'ils font tout le contraire.
Notre pays est à refaire de À à Z.
kurosu
posted
the 12/20/2025 at 01:04 PM
Elle s'auto détruit toute seule, pas besoin de la Chine
cyr
posted
the 12/20/2025 at 01:55 PM
kidicarus
1789...
Aujourd'hui on a un roi qui est un traite, et la cour du roi qui trahisse les intérêts des français.
Quand les paysans on vu que le roi voler toute leur récolte, et qu'ils n'avaient pas assez pour passer l'hiver, pendant que le roi et la cour se goinfrer comme des porc, il y a la révolution française.
Deja on a les agriculteurs qui manifeste de plus en plus souvent, je pense qu'on est plus très loin d'une grève générale....voir meme d'une révolte légitime.
On devrait sortir de l'Europe, aussi.
solarr
posted
the 12/20/2025 at 02:53 PM
jaysennnin
mais c'est déjà trop tard je pense
on est d'accord. Notamment pour l'électrique. Les constructeurs ont tout intérêt à plancher sur une autre énergie.
sickjackz
c'est l'UE par les normes et toutes les merdes qu'elle nous impose.
une grosse arnaque de se laisser diriger par une incompétente qui brasse de l'air, comme le jeune que l'on a mis à la tête de la France.
fan2jeux
posted
the 12/20/2025 at 03:48 PM
jaysennnin
solarr
Si vous avez regardé le documentaire de ce blog en entier, vous savez que le retour en arrière est extrêmement compliqué, voir presque impossible.
Je ne vais pas faire l'affront de paraphraser la vidéo
Le passage commence a 54 min de la vidéo
jaysennnin
posted
the 12/20/2025 at 04:38 PM
solarr
fan2jeux
on est bien d'accord
vyse
posted
the 12/22/2025 at 06:45 PM
Sussudio
j'ai adoré ! Le constat sur l'expertise allemande lié au powertrain vs la nouvelle production est excellente ! En fait Tesla ont rendu la voiture comme un produit tech et c'est en ça que c'est révolutionnaire ! Dommage il appui pas trop là dessus mais j'ai adoré la vidéo
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Reste plus que l'agriculture, l'élevage.....
Mais j'arrive toujours pas a comprendre la finalité du projet. Détruire le travail en france, pour être esclave des cours dt du marché mondiaux, avec la pollution que ça entraîne....
Si les abrutis comprennent que c'est le coup de travail qui rend le made in france chère.....
Non franchement c'est pas l'armée russe qui faut craindre, mais l'armée chinoise.....
Ceci dit je me demande toujours, quand il y aura 50% de gens au chômage, sui va payer le rsa, apl, allocation familiale, allocation diverse, prime de rentrée scolaire et etc etc etc etc etc
Quand ça sera trop tard, on va bien rigoler
les riches, les autres....en tout cas jamais soit même.
J'ai perdu la fois le jour où j'ai vu des gens manifester contre l'ouverture d'usines en France.
La Chine ne fait que avancer et proposer ses produits et plus ceux qu'elle fabriquait pour Renault, brant, nafnaf, Bata etc. Et ça toujours au détriment du travailleur français, mais tu peux aussi mettre l'union européenne en avant qui a déséquilibré les pays européens dans leur milieu comme faire venir des travailleurs de cette union pour les payer au minimum de chaque pays au détriment de chaque pays pour plus de profit d'actionnaire et pdt toujours plus avide.
Bref, nous sommes les seuls responsables de notre déchéance.
D'ailleurs on le paye bien chère....
Quand j'ai regarder "j'irais dormir chez vous" chez les gaulois, et que il a décider d'aller voir un manoir en france, et qu'il tombe sur des gueuse, quand on leur demande ce qu'il font comme travail ...et il répond qu'il a juste travaillé juste 5 mois, pour avoir le rmi.......et que donc il travail pas, et fume des pétard...... c'est ça la justice sociale? Tu te lève tous les matins pour gagner 3 cacahuète pendant que certains ne se lève pas et fume des pétard a longueur de temps ????
Desoler mais moi ça m'écœure....et le gouvernement nous taxe encore plus
Mais bon en France, on préfère fustiger la paille dans l'oeil du voisin plutot que la poutre dans le notre...
Tant que cette merde existera et qu'on en fera partie on continuera de sombrer.
Y a une réalité sur la France sur laquelle elle monte les échelons c'est sur l'échelle des pays les plus corrompu du monde. C'est un drame.
Et quand je pense que nos politiciens se disent Gaulliste, alors qu'ils font tout le contraire.
Notre pays est à refaire de À à Z.
Aujourd'hui on a un roi qui est un traite, et la cour du roi qui trahisse les intérêts des français.
Quand les paysans on vu que le roi voler toute leur récolte, et qu'ils n'avaient pas assez pour passer l'hiver, pendant que le roi et la cour se goinfrer comme des porc, il y a la révolution française.
Deja on a les agriculteurs qui manifeste de plus en plus souvent, je pense qu'on est plus très loin d'une grève générale....voir meme d'une révolte légitime.
On devrait sortir de l'Europe, aussi.
sickjackz c'est l'UE par les normes et toutes les merdes qu'elle nous impose. une grosse arnaque de se laisser diriger par une incompétente qui brasse de l'air, comme le jeune que l'on a mis à la tête de la France.
Si vous avez regardé le documentaire de ce blog en entier, vous savez que le retour en arrière est extrêmement compliqué, voir presque impossible.
Je ne vais pas faire l'affront de paraphraser la vidéo
Le passage commence a 54 min de la vidéo