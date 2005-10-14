Mega Man X8 16-bit est une réinvention fidèle du jeu original PS2, mais recréé avec des graphismes inspirés de la SNES.
L'idée ? Transformer X8 en un « Demake » qui recapture l'esprit des trois premiers opus de la série Mega Man X, tout en bouclant un fangame modeste et accessible.
Le tout, réalisé par une seule personne : Alysson da Paz.
Et après deux ans et demi de travail acharné, la version 1.0 était enfin disponible sur PC.
Ce Fangame est sorti il y a un peu plus d'un an.
Le Demake est intégralement jouable, du début à la fin !