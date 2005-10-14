profile
Megaman X8
adamjensen
adamjensen > blog
Mega Man X8 16-bit Demake


Mega Man X8 16-bit est une réinvention fidèle du jeu original PS2, mais recréé avec des graphismes inspirés de la SNES.
L'idée ? Transformer X8 en un « Demake » qui recapture l'esprit des trois premiers opus de la série Mega Man X, tout en bouclant un fangame modeste et accessible.
Le tout, réalisé par une seule personne : Alysson da Paz.
Et après deux ans et demi de travail acharné, la version 1.0 était enfin disponible sur PC.
Ce Fangame est sorti il y a un peu plus d'un an.
Le Demake est intégralement jouable, du début à la fin !


À l'origine, Mega Man X8, c'était ca :




Maintenant, voici ce que donne le Demake :




















Le lien du Demake est disponible ci dessous :

https://sonicfangameshq.com/forums/showcase/mega-man-x8-16-bit.2184/
    posted the 12/09/2025 at 11:40 PM by adamjensen
    comments (1)
    burningcrimson posted the 12/09/2025 at 11:48 PM
    Putain le taff ! Ça donne sacrément plus envie que le X8 vanilla
