profile
Visions of Mana
10
Likers
name : Visions of Mana
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
51love
11
Likes
Likers
51love
articles : 52
visites since opening : 139879
51love > blog
[Visions of Mana] Images maison, et c'est vraiment très beau


Petit clin d'oeil à notre cher Link49 qui nous vend un jeu Switch aliasé

J'organise une contre soirée et j'ai l'honneur de vous vendre une mignonnerie : le sympathique Visions of Mana auquel je joue depuis une dizaine de jours, et globalement agréablement surpris par rapport à mes attentes.

Secret of Mana étant "le" jeu de mon enfance ( au cas ou ma bannière ne serait pas suffisamment claire ), la nostalgie aide certainement un peu dans l'appréciation de ce nouveau Seiken et de son univers naïf et enchanteur.

Voici mes petites beautés :










    2
    Likes
    Who likes this ?
    suzukube, jenicris
    posted the 12/05/2025 at 08:35 PM by 51love
    comments (13)
    shirou posted the 12/05/2025 at 08:37 PM
    Burk on dirait des graphismes de switch 3
    gally099 posted the 12/05/2025 at 08:38 PM
    J'ai adoré le jeu sauf 90 % des quetes annexes.
    ayakaxs posted the 12/05/2025 at 08:39 PM
    Oui
    suzukube posted the 12/05/2025 at 08:42 PM
    51Love merci pour le retour, et je vais peut être acheter le jeu sur Switch du coup, je l'ai sur PC (quoique l'installer sur le Steam Deck... miam !).
    51love posted the 12/05/2025 at 08:59 PM
    shirou

    gally099 les quetes annexes volent pas bien haut effectivement, il y en a des interessantes?

    suzukube de rien disons que sur PC t'as quelques mods tout con de confort (comme retirer cette putain d'étoile jaune de ton écran qui t'indique la destination de ton fil rouge), unlock les cutscenes qui sont en 30fps, et quelques trucs visuels qui permettent comme d'hab sous UE d'aller bien au dela des reglages vanilla.
    rbz posted the 12/05/2025 at 09:03 PM
    J'avais prévenu
    Good ride j'en garde un bon souvenir. Même si les perso et scenar ça vole pas bien haut.. Il y'a malgré tout une espèce d'innocence sincère qui fait du bien.
    rbz posted the 12/05/2025 at 09:07 PM
    Il y'a zéro quête annexe intéressante dans le jeu il me semble. Moi, elles m'ont juste servis de prétexte pour me rebalader dans des environnements que je kiff.
    suzukube posted the 12/05/2025 at 09:11 PM
    51love Ouais mais j'aime pas y jouer sur mon ordinateur, j'me tourne tout le temps vers Fortnite c'est une malédiction

    Alors que sur Switch 2...

    Mais je vais me le faire sur Steam Deck ou Rog Ally du coup ça règle mon problème ^^ !
    oreillesal posted the 12/05/2025 at 09:41 PM
    suzukube j'ai raté un épisode ?
    A quel moment il est sorti sur Switch lui?

    Sinon, c'est beau, mais Metroid aussi
    51love posted the 12/05/2025 at 09:47 PM
    suzukube Mais... Fortnite? pourquoi tu t'infliges ça?

    Uninstall Epic et ton jeu bidon et problem solved

    Après oui, c'est le genre de jeu typiquement qui est cool a faire en nomade, meme si perso, generalement je privilegie mon combo canapé / PC / TV ^^

    rbz yep merci je trouve aussi que pour ce que ça raconte, je sais pas, ça reste mignonnait et pas insupportable comme parfois dans les JRPG.

    C'est bateau, naif, mais mignon et sincere oui, et surtout pas indigeste.

    Toutes les quetes annexes que j'ai pu faire (pas tant que ça pr le moment j'en ai skip je pense) sont basiques, mais vu que c'est plaisant d'aller explorer de si jolie map avec une belle liberté d'exploration et que les combats gagnent petit a petit en interet, au final la balade est l'occasion d'en faire quelques unes au passage sans déplaisir.

    oreillesal oui je crois qu'il est sur Switch, il y aura probablement un patch Switch 2 tot ou tard.

    MP4 est sympa visuellement aussi, les 2 sont sauvés par leur DA et le bon boulot sur les environnements ^^
    pokute posted the 12/05/2025 at 09:52 PM
    suzukube Teste la démo avant, j'avais essayé sur mon steam deck dans la configration de base, c'etait pas top, à voir avec un petit looseles scaling ou d'autres configurations graphiques...
    losz posted the 12/05/2025 at 10:06 PM
    Dommage que les persos ressemblent à rien, même de dos
    jenicris posted the 12/05/2025 at 10:06 PM
    Vraiment sympa comme opus. Une belle surprise
