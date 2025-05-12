Petit clin d'oeil à notre cher Link49 qui nous vend un jeu Switch aliaséJ'organise une contre soirée et j'ai l'honneur de vous vendre une mignonnerie : le sympathiqueauquel je joue depuis une dizaine de jours, et globalement agréablement surpris par rapport à mes attentes.étant "le" jeu de mon enfance ( au cas ou ma bannière ne serait pas suffisamment claire), la nostalgie aide certainement un peu dans l'appréciation de ce nouveau Seiken et de son univers naïf et enchanteur.Voici mes petites beautés :