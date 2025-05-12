Petit clin d'oeil à notre cher Link49 qui nous vend un jeu Switch aliasé
J'organise une contre soirée et j'ai l'honneur de vous vendre une mignonnerie : le sympathique Visions of Mana auquel je joue depuis une dizaine de jours, et globalement agréablement surpris par rapport à mes attentes.
Secret of Mana étant "le" jeu de mon enfance ( au cas ou ma bannière ne serait pas suffisamment claire ), la nostalgie aide certainement un peu dans l'appréciation de ce nouveau Seiken et de son univers naïf et enchanteur.
gally099 les quetes annexes volent pas bien haut effectivement, il y en a des interessantes?
suzukube de rien disons que sur PC t'as quelques mods tout con de confort (comme retirer cette putain d'étoile jaune de ton écran qui t'indique la destination de ton fil rouge), unlock les cutscenes qui sont en 30fps, et quelques trucs visuels qui permettent comme d'hab sous UE d'aller bien au dela des reglages vanilla.
Good ride j'en garde un bon souvenir. Même si les perso et scenar ça vole pas bien haut.. Il y'a malgré tout une espèce d'innocence sincère qui fait du bien.
Alors que sur Switch 2...
Mais je vais me le faire sur Steam Deck ou Rog Ally du coup ça règle mon problème ^^ !
A quel moment il est sorti sur Switch lui?
Sinon, c'est beau, mais Metroid aussi
Uninstall Epic et ton jeu bidon et problem solved
Après oui, c'est le genre de jeu typiquement qui est cool a faire en nomade, meme si perso, generalement je privilegie mon combo canapé / PC / TV ^^
rbz yep merci je trouve aussi que pour ce que ça raconte, je sais pas, ça reste mignonnait et pas insupportable comme parfois dans les JRPG.
C'est bateau, naif, mais mignon et sincere oui, et surtout pas indigeste.
Toutes les quetes annexes que j'ai pu faire (pas tant que ça pr le moment j'en ai skip je pense) sont basiques, mais vu que c'est plaisant d'aller explorer de si jolie map avec une belle liberté d'exploration et que les combats gagnent petit a petit en interet, au final la balade est l'occasion d'en faire quelques unes au passage sans déplaisir.
oreillesal oui je crois qu'il est sur Switch, il y aura probablement un patch Switch 2 tot ou tard.
MP4 est sympa visuellement aussi, les 2 sont sauvés par leur DA et le bon boulot sur les environnements ^^