Une BO mythique composée dans la douleur (Mitsuda en est tombé malade), mais qui a donné des musiques inoubliables : Corridors of Time, Frog’s Theme, Battle with Magus…
Probablement l’un des albums les plus influents du JRPG.
Final Fantasy VII – Nobuo Uematsu (1997)
L’entrée du JRPG dans la 3D, accompagnée d’une OST qui reste culte.
One-Winged Angel, Aerith’s Theme, Cosmo Canyon… si on parle encore de FFVII aujourd’hui, l’OST y est pour beaucoup.
Une BO démesurée à l’image du jeu.
Des thèmes de plaine qui donnent envie de partir à l’aventure, des musiques de nuit planantes, des combats explosifs…
Un véritable best of de la musique moderne de JRPG.
Persona 5 – Shoji Meguro (2016)
Le jazz-funk n’avait jamais été un style “JRPG”… jusqu’à Persona 5.
Last Surprise, Beneath the Mask, Rivers in the Desert — une BO qui donne une identité instantanée au jeu.
NieR & NieR Automata – Keiichi Okabe (2010 / 2017)
Un mélange unique de mélodies mélancoliques, de chants inventés et d’arrangements déchirants.
Peu de bandes-son savent créer autant d’émotion uniquement par leur ambiance.
Dragon Quest XI – Koichi Sugiyama (2017)
La série Dragon Quest a son style depuis toujours, mais l’épisode XI offre l’une des orchestrations les plus maîtrisées de la licence.
Classique, mais intemporel.
Octopath Traveler – Yasunori Nishiki (2018 )
Un hommage moderne aux JRPG 16-bit, mais avec une finesse orchestrale surprenante.
Les thèmes de combat sont parmi les meilleurs de la génération.
Mais y'a du très très lourd quand même !
Sinon, Dragon Quest XI, un peu répétitives même si c'est bien
Pokémon en terme d'OST, c'est toujours très bon.
Xenoblade Chronicles 2, et son extension Torna offre un chef d'œuvre musical.
j’suis vraiment le seul à avoir horreur de l’univers musical de cette série (ça et son interface, ses bruitages, son design coincé chez Toriyama, nan mais les mêmes ennemis ever quoi!)
Pour DQ je ne suis pas d'accord, l'OST la plus inspirée est celle du IV,
celle du XI n'étant qu'une compile reprenant d'anciens thèmes.
https://www.youtube.com/watch?v=CSRnyb858dg
Sinon la meilleure est toujours FFVI (Clair Obscur peut rivaliser ! mais c'est pas un JRPG).