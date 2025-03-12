On peut aimer un JRPG pour son univers, son scénario ou ses combats… mais une chose revient toujours quand on se remémore un grand classique :Des mélodies 16-bit gravées dans la mémoire collective jusqu’aux orchestrations modernes dignes du cinéma, la musique des JRPG a façonné une identité unique dans l’histoire du jeu vidéo.Voici un petit tour d’horizon des OST qui ont marqué le genre selon moi :Le summum de l’ère Super Nintendo.Entre Terra’s Theme, Dancing Mad et Aria di Mezzo Carattere, FFVI montre qu’une OST 16-bit peut rivaliser en émotion avec les grandes partitions symphoniques.Une BO mythique composée dans la douleur (Mitsuda en est tombé malade), mais qui a donné des musiques inoubliables : Corridors of Time, Frog’s Theme, Battle with Magus…Probablement l’un des albums les plus influents du JRPG.L’entrée du JRPG dans la 3D, accompagnée d’une OST qui reste culte.One-Winged Angel, Aerith’s Theme, Cosmo Canyon… si on parle encore de FFVII aujourd’hui, l’OST y est pour beaucoup.Une BO démesurée à l’image du jeu.Des thèmes de plaine qui donnent envie de partir à l’aventure, des musiques de nuit planantes, des combats explosifs…Un véritable best of de la musique moderne de JRPG.Le jazz-funk n’avait jamais été un style “JRPG”… jusqu’à Persona 5.Last Surprise, Beneath the Mask, Rivers in the Desert — une BO qui donne une identité instantanée au jeu.Un mélange unique de mélodies mélancoliques, de chants inventés et d’arrangements déchirants.Peu de bandes-son savent créer autant d’émotion uniquement par leur ambiance.La série Dragon Quest a son style depuis toujours, mais l’épisode XI offre l’une des orchestrations les plus maîtrisées de la licence.Classique, mais intemporel.Un hommage moderne aux JRPG 16-bit, mais avec une finesse orchestrale surprenante.Les thèmes de combat sont parmi les meilleurs de la génération.