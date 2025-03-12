profile
Les meilleures bandes-son de JRPG de tous les temps
On peut aimer un JRPG pour son univers, son scénario ou ses combats… mais une chose revient toujours quand on se remémore un grand classique : sa bande-son.

Des mélodies 16-bit gravées dans la mémoire collective jusqu’aux orchestrations modernes dignes du cinéma, la musique des JRPG a façonné une identité unique dans l’histoire du jeu vidéo.

Voici un petit tour d’horizon des OST qui ont marqué le genre selon moi :

Final Fantasy VI – Nobuo Uematsu (1994)



Le summum de l’ère Super Nintendo.
Entre Terra’s Theme, Dancing Mad et Aria di Mezzo Carattere, FFVI montre qu’une OST 16-bit peut rivaliser en émotion avec les grandes partitions symphoniques.

Chrono Trigger – Yasunori Mitsuda / Nobuo Uematsu (1995)



Une BO mythique composée dans la douleur (Mitsuda en est tombé malade), mais qui a donné des musiques inoubliables : Corridors of Time, Frog’s Theme, Battle with Magus…
Probablement l’un des albums les plus influents du JRPG.

Final Fantasy VII – Nobuo Uematsu (1997)




L’entrée du JRPG dans la 3D, accompagnée d’une OST qui reste culte.
One-Winged Angel, Aerith’s Theme, Cosmo Canyon… si on parle encore de FFVII aujourd’hui, l’OST y est pour beaucoup.

Xenoblade Chronicles – ACE+, Shimomura & co. (2010)



Une BO démesurée à l’image du jeu.
Des thèmes de plaine qui donnent envie de partir à l’aventure, des musiques de nuit planantes, des combats explosifs…
Un véritable best of de la musique moderne de JRPG.

Persona 5 – Shoji Meguro (2016)




Le jazz-funk n’avait jamais été un style “JRPG”… jusqu’à Persona 5.
Last Surprise, Beneath the Mask, Rivers in the Desert — une BO qui donne une identité instantanée au jeu.

NieR & NieR Automata – Keiichi Okabe (2010 / 2017)




Un mélange unique de mélodies mélancoliques, de chants inventés et d’arrangements déchirants.
Peu de bandes-son savent créer autant d’émotion uniquement par leur ambiance.

Dragon Quest XI – Koichi Sugiyama (2017)




La série Dragon Quest a son style depuis toujours, mais l’épisode XI offre l’une des orchestrations les plus maîtrisées de la licence.
Classique, mais intemporel.

Octopath Traveler – Yasunori Nishiki (2018 )




Un hommage moderne aux JRPG 16-bit, mais avec une finesse orchestrale surprenante.
Les thèmes de combat sont parmi les meilleurs de la génération.
    tags : musique ost final fantasy persona nier xenoblade jrpg
    2
    Likes
    Who likes this ?
    adamjensen, nindo64
    posted the 12/03/2025 at 10:47 AM by julie54
    comments (16)
    beyondgood074 posted the 12/03/2025 at 10:59 AM
    Très chouette ! Pour moi il manque la meilleure, celle de Golden Sun !
    Mais y'a du très très lourd quand même !
    mizuki posted the 12/03/2025 at 11:04 AM
    Ca manque d'au moins une BO de Sakuraba, on peut pas faire un classement sans au moins une de ses OST (les tales of, Baten Kaitos, Golden sun, Eternal Sonata, Star Ocean...)
    khazawi posted the 12/03/2025 at 11:10 AM
    beyondgood074 le thème de Salamandar/Saturos, le thème du Phare de Vénus, etc...

    Sinon, Dragon Quest XI, un peu répétitives même si c'est bien

    Pokémon en terme d'OST, c'est toujours très bon.

    Xenoblade Chronicles 2, et son extension Torna offre un chef d'œuvre musical.
    slyder posted the 12/03/2025 at 11:11 AM
    Xenogears
    gasmok2 posted the 12/03/2025 at 11:20 AM
    J'avais beaucoup aimé les musiques de Grandia et Skies of Arcadia aussi
    lautrek posted the 12/03/2025 at 11:46 AM
    slyder j'ai pensé pareil !
    lefab88 posted the 12/03/2025 at 11:56 AM
    chrono cross
    slyder posted the 12/03/2025 at 12:08 PM
    lautrek
    akinen posted the 12/03/2025 at 12:09 PM
    DQ sérieusement ? Quasi la même OST en boucle et mes tympans en sang pendant une centaine d’heure

    j’suis vraiment le seul à avoir horreur de l’univers musical de cette série (ça et son interface, ses bruitages, son design coincé chez Toriyama, nan mais les mêmes ennemis ever quoi!)
    akinen posted the 12/03/2025 at 12:10 PM
    slyder nombreux sont ceux à vivre dans l’ignorance de ce chef d’œuvre. C’est normal malheureusement
    zekk posted the 12/03/2025 at 12:37 PM
    akinen Non t'inquiète ! moi aussi je déteste la musique des DQ
    micheljackson posted the 12/03/2025 at 12:51 PM
    FFVI, la meilleure OST de tous les temps, le meilleur morceau restera pour moi le thème de fin "Balance Is Restored' basé sur le meilleur thème de personnage "Setzer"

    Pour DQ je ne suis pas d'accord, l'OST la plus inspirée est celle du IV,
    celle du XI n'étant qu'une compile reprenant d'anciens thèmes.

    https://www.youtube.com/watch?v=CSRnyb858dg
    bk57 posted the 12/03/2025 at 12:54 PM
    Secret of mana
    tab posted the 12/03/2025 at 01:24 PM
    FF6
    djfab posted the 12/03/2025 at 01:39 PM
    Star Ocean 2 [Motoi Sakuraba], une des meilleures OST !!!

    Sinon la meilleure est toujours FFVI (Clair Obscur peut rivaliser ! mais c'est pas un JRPG).
    foxstep posted the 12/03/2025 at 01:41 PM
    P5R le dernier qui m'avais mis une baffe monumentale. Le jeu est aussi monumentale que l'age d'or du genre.
