On se rapproche dangereusement du prix d'une console.
Les stocks diminuent et prix vont sans aucun doute encore augmenter....
https://x.com/NikTek/status/1992369629289750920?t=iGgk5MkxXTk1eqZ80zcH5Q&s=19
posted the 11/23/2025 at 08:54 AM by ouroboros4
Apres bref, voilà ou ça mène cette course qui est de moins en moins justifiée vu le peu d'écart entre le matériel d'entrée de game dt le haut de game...
Moi qui voulais monter une nouvelle machine en 2026 je vais encore une fois tomber sur la pire période...
kikoo31 la question se pose pour le stock des ROG ally, des Steam Machine, des VE et de tous les périphériques embarquant de la RAM et se prédestinant à l'IA.
La Chine en achète en masse depuis 3 mois.
Penses-tu réellement que les prix des consoles ne vont pas à nouveau être augmentés ?