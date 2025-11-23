profile
ouroboros4
14
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 539
visites since opening : 1115235
ouroboros4 > blog
Le prix de la RAM est en train d'exploser
On se rapproche dangereusement du prix d'une console.
Les stocks diminuent et prix vont sans aucun doute encore augmenter....






https://x.com/NikTek/status/1992369629289750920?t=iGgk5MkxXTk1eqZ80zcH5Q&s=19
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/23/2025 at 08:54 AM by ouroboros4
    comments (24)
    heracles posted the 11/23/2025 at 08:56 AM
    Et la DDR4 ? Le gam est pas si fou autant rester sur DDR4. Perso je suis toujours en DDR4 et tout va bien
    jf17 posted the 11/23/2025 at 09:00 AM
    Bizarre sur amazon toujours a 200 euros
    ouroboros4 posted the 11/23/2025 at 09:00 AM
    jf17 les délais de livraison s'allongent de plus en plus. Et le prix va sans doute augmenter.
    hatefield posted the 11/23/2025 at 09:17 AM
    heracles La production de DDR4 est arrêté, les prix s'envolent aussi x2 par rapport a cet été.
    solarr posted the 11/23/2025 at 09:24 AM
    Les boutiques qui ne sont même pas en rupture vont booster le prix de leur stock actuel... grosses arnaques en vue, aussi bien en ligne que sur le trottoir.
    cyr posted the 11/23/2025 at 09:31 AM
    ouroboros4 ça fait pas écho a l'annonce de sony et la ps6 sur le faite quel arrivera plus tard que sous entendu?

    Apres bref, voilà ou ça mène cette course qui est de moins en moins justifiée vu le peu d'écart entre le matériel d'entrée de game dt le haut de game...
    ravyxxs posted the 11/23/2025 at 09:38 AM
    Je suis tranquille avec mes 64GB ddr4 3200
    kikoo31 posted the 11/23/2025 at 09:43 AM
    PC superior disait ils
    jf17 posted the 11/23/2025 at 09:46 AM
    kikoo31 ça sera la même chose pour les consoles
    kikoo31 posted the 11/23/2025 at 09:47 AM
    jf17 en effet
    naoshige11 posted the 11/23/2025 at 09:47 AM
    kikoo31 les prix de la ram ont toujours été très fluctuants. Ce qui fait chier c'est que ce sont toujours les mêmes qui trinquent. Ont c'est fait chier dessus il y a quelques années à cause de la crypto et maintenant c'est l'IA.. Ils peuvent pas rogner sur leurs marges c'est enfoirés pour une fois ?

    Moi qui voulais monter une nouvelle machine en 2026 je vais encore une fois tomber sur la pire période...
    solarr posted the 11/23/2025 at 09:48 AM
    ravyxxs 64Go ??? tu les exploites complètement ?

    kikoo31 la question se pose pour le stock des ROG ally, des Steam Machine, des VE et de tous les périphériques embarquant de la RAM et se prédestinant à l'IA.
    solarr posted the 11/23/2025 at 09:50 AM
    naoshige11 un conseil : commence tout de suite à chercher de la RAM... Samsung est en train de créer une nouvelle usine pour contenter les besoins et ça ne risque pas de baisser d'ici fin 2027
    tripy73 posted the 11/23/2025 at 10:06 AM
    jf17 kikoo31 : si les 48Go et 32Go de GDDR7 se confirment pour le prochaines consoles de MS et Sony, ça va clairement douiller niveau tarif...
    5120x2880 posted the 11/23/2025 at 10:14 AM
    kikoo31 T'as pas de ram dans ta console ?
    heracles posted the 11/23/2025 at 10:29 AM
    hatefield Aïe, il reste toujours le marché de l'occasion alors. Il doit y avoir des gens qui ne sont pas au courant des hausses de prix
    pastorius1 posted the 11/23/2025 at 10:37 AM
    Ca fait suite à la flambée des métaux.
    La Chine en achète en masse depuis 3 mois.
    supasaiyajin posted the 11/23/2025 at 10:42 AM
    Vive la console.
    sardinecannibale posted the 11/23/2025 at 11:04 AM
    supasaiyajin
    Penses-tu réellement que les prix des consoles ne vont pas à nouveau être augmentés ?
    egguibs posted the 11/23/2025 at 11:05 AM
    supasaiyajin euh t'as compris au moin que si le prix de la ram continue d'augmenter le prix des consoles aussi ?
    kurosu posted the 11/23/2025 at 11:32 AM
    sardinecannibale egguibs la différence c'est que toi tu achètes la ram a l'unité et la ram sur consoles sont en gros mais augmentera aussi
    jenicris posted the 11/23/2025 at 11:42 AM
    Ces prix...
    supasaiyajin posted the 11/23/2025 at 12:11 PM
    sardinecannibale egguibs Ce n'est pas la première fois que le marché des composants est bouleversé. On a déjà vu les prix de la RAM ou des SSD faire le yoyo par le passé, et pourtant les consoles n'avaient pas vraiment été impactées. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver cette fois, vu le contexte global un peu chaotique, mais s'il y a une hausse, elle serait sans doute plus limitée. Les gros constructeurs comme Sony, clients majeurs d'AMD, ont généralement plus de marge pour absorber ce genre de hausse. Après, rien n'est garanti, on verra bien. D'ailleurs, alors que tout semble augmenter, les PS5 sont en "promo" en ce moment. Tu peux choper une PS5 pour environ 300 balles, soit à peine plus qu(un bon kit de RAM. C'est clairement le moment d'en profiter.
    jeanouillz posted the 11/23/2025 at 12:46 PM
    C'est pour ça que la Steam Machine n'a pas encore de prix annoncé
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo