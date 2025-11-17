C'est lors de son passage en Corée, et pour fêter les 10 ans de la saga(en Corée), que celui-ci a accordé un interview lors du G-Star Conference et animé, une émission intitulée « Yoshida's Walk.On apprend de manière générale que Final Fantasy XIV est encore là pour au moins 10 ans.On apprend également que le contenu exclusif(pour les régions) et les costumes en avant-première seront supprimésEnfin le plus important :De quoi, peut être, redonner espoir aux nombreux joueurs déçu de la dernière extension "Dawntrail"...Avec d'autres problèmes comme une structure qui commence à vieillir, des mises à jour qui manquent de contenu avec des délais d'attente de plus en plus long....