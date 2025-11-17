profile
Naoki Yoshida : Final Fantasy XIV encore là pour au moins 10 ans
C'est lors de son passage en Corée, et pour fêter les 10 ans de la saga(en Corée), que celui-ci a accordé un interview lors du G-Star Conference et animé, une émission intitulée « Yoshida's Walk.

On apprend de manière générale que Final Fantasy XIV est encore là pour au moins 10 ans.

On apprend également que le contenu exclusif(pour les régions) et les costumes en avant-première seront supprimés

Enfin le plus important :

Final Fantasy XIV entame désormais sa prochaine décennie. Nous avons prévu un festival pour les fans et de grandes annonces à venir. Déterminés à nous lancer dans une deuxième version, nous repensons tout de A à Z pour faire évoluer le jeu et atteindre de nouveaux objectifs.

De quoi, peut être, redonner espoir aux nombreux joueurs déçu de la dernière extension "Dawntrail"...
Avec d'autres problèmes comme une structure qui commence à vieillir, des mises à jour qui manquent de contenu avec des délais d'attente de plus en plus long....

https://m.inven.co.kr/webzine/wznews.php?idx=311368
    posted the 11/17/2025 at 02:43 PM by ouroboros4
    comments (6)
    eyrtz posted the 11/17/2025 at 03:00 PM
    Ce que je déplore le plus, c'est la structure scénaristique quasiment identique entre chaque extension.
    brook1 posted the 11/17/2025 at 03:36 PM
    eyrtz Ouais ça commence à tourner en rond, c'est pour ça qu'il parle d'un reboot comme ils ont fait avec Realm Reborn pour la 8.0.
    rogeraf posted the 11/17/2025 at 03:47 PM
    Quand je vois la tête de FF15 , j'ai envie de dire, tant mieux qu'ils soutiennent FF14 ! Apres un nouveau moteur 3D ca lui ferait pas de mal.
    kraken posted the 11/17/2025 at 04:54 PM
    eyrtz
    Le jeu est paresseux au possible. Ça a toujours été son problème. La structure scenaristique est non seulement la même, mais elle se fait au travers des quêtes répétitives et des enchaînement de donjons et raid qui le sont tout autant.
    Pour garantir une accessibilité maximum, le jeu n'offre jamais rien d'original et standardise tout.
    Le jeu qui en 2013 était un coup de neuf face à la V1 fait totalement dépassé face à sa concurrence
    vyse posted the 11/17/2025 at 05:39 PM
    Merci yoshida ; surtout restes y parce que Je viens de finir le 16...une purgasse infâme...a part les 2 premiers combats de primordiaux quel enfer le reste..
    chreasy97 posted the 11/17/2025 at 06:51 PM
    C'est donc pour faire durer le jeu que Square enix licencie à tout va en ce moment.

    La derniere extention a été reçue très négativement aux USA à cause de certains choix de localisation.

    On vire pour retablir l'image du jeu...
