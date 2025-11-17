C'est lors de son passage en Corée, et pour fêter les 10 ans de la saga(en Corée), que celui-ci a accordé un interview lors du G-Star Conference et animé, une émission intitulée « Yoshida's Walk.
On apprend de manière générale que Final Fantasy XIV est encore là pour au moins 10 ans.
On apprend également que le contenu exclusif(pour les régions) et les costumes en avant-première seront supprimés
Enfin le plus important :
Final Fantasy XIV entame désormais sa prochaine décennie. Nous avons prévu un festival pour les fans et de grandes annonces à venir. Déterminés à nous lancer dans une deuxième version, nous repensons tout de A à Z pour faire évoluer le jeu et atteindre de nouveaux objectifs.
De quoi, peut être, redonner espoir aux nombreux joueurs déçu de la dernière extension "Dawntrail"...
Avec d'autres problèmes comme une structure qui commence à vieillir, des mises à jour qui manquent de contenu avec des délais d'attente de plus en plus long....
https://m.inven.co.kr/webzine/wznews.php?idx=311368
Le jeu est paresseux au possible. Ça a toujours été son problème. La structure scenaristique est non seulement la même, mais elle se fait au travers des quêtes répétitives et des enchaînement de donjons et raid qui le sont tout autant.
Pour garantir une accessibilité maximum, le jeu n'offre jamais rien d'original et standardise tout.
Le jeu qui en 2013 était un coup de neuf face à la V1 fait totalement dépassé face à sa concurrence
La derniere extention a été reçue très négativement aux USA à cause de certains choix de localisation.
On vire pour retablir l'image du jeu...