Valve affirme avoir une "idée assez précise" de ce que sera le Steam Deck 2 et explique pourquoi son développement est reporté pour le moment
C'est une petite bombe dans le monde du gaming et de la tech : Valve a annoncé aujourd'hui trois nouveaux hardwares : le Steam Frame, un casque VR next-gen, une nouvelle Steam Machine et une manette Steam next-gen. Tout ça c'est bien, mais qu'en est-il du Steam Deck 2 ?
C'est la question qu'IGN a posée à Pierre-Loup Griffais, ingénieur logiciel chez Valve, lors d'une récente interview organisée dans les bureaux de l'entreprise, juste avant la grande révélation d'aujourd'hui.
Il a expliqué que la maison mère de Steam avait bel et bien pour plan de sortir un jour une version améliorée de sa console portable, mais qu'elle attendait l'évolution technologique qui permettrait de booster significativement les performances de la machine pour justifier son existence, le tout en conservant une autonomie raisonnable.
"Le Steam Deck n'est évidemment pas notre priorité aujourd'hui, mais comme nous l'avons déjà dit, nous sommes très intéressés par son évolution… Nous veillons simplement à ce que l'amélioration des performances soit suffisamment importante pour justifier son existence en tant que produit à part entière", a expliqué Griffais.
"Chercher 20, 30 ou même 50 % de performances supplémentaires à autonomie égale ne nous intéresse pas. Nous visons une différence encore plus marquée.
C'est pourquoi nous avons travaillé à partir des avancées en matière de semi-conducteurs et d'améliorations architecturales, et je pense que nous avons une idée assez précise de ce que sera la prochaine version du Steam Deck. Cependant, à l'heure actuelle, aucun SoC (System on a Chip) ne nous permet d'envisager un Steam Deck de nouvelle génération véritablement performant".
Les propos de Pierre-Loup Griffais pourraient décevoir certains utilisateurs, compte tenu des performances actuelles du Steam Deck, qui commence à dater. La console portable a été lancée en février 2022, et son modèle OLED est sorti en novembre 2023. Le Steam Deck aura bientôt quatre ans, et bien qu'il existe une longue liste de jeux compatibles, il peine en effet à faire tourner correctement certains jeux PC récents.
Pourtant, en septembre 2023, ce même Griffais avait déclaré à The Verge que le prochain Steam Deck ne sortirait pas avant au moins deux ans, ce qui laissait espérer une nouvelle version pour les fêtes de cette fin d'année. Force est de constater que ce ne sera pas le cas.
D'après les commentaires de Griffais, le principal frein au lancement d'un Steam Deck 2 réside dans les questions d'autonomie qu'il pose. C'est d'ailleurs déjà le cas pour le premier Steam Deck et ses variantes. Que ce soit sous Windows ou SteamOS, son système d'exploitation natif, l'autonomie de la machine est souvent médiocre.
Par exemple, un jeu comme God of War, avec les paramètres par défaut, va vider une batterie pleine en seulement 90 minutes.
Ca pour le coup ils ont raison
C'est pareil dans le monde des consoles de salon. Nintendo est full ARM et des "leaks" sur la prochaine XBox on indiqué un proco ARM. Il est plus que probable que Sony suive la tendance.
Du coup, dans cette période de transition, je pense que la R&D de la Steam deck et steam os est plus focalisée sur la question de rendre des jeux X86 compatibles sur ARM que de chercher à booster les perfs sur du X86.
Le marché sur ce type de console est aujourd'hui saturé. Si c'est juste proposé quelque chose de plus ou moins équivalent à la Rog Ally Xbox y a aucun intérêt.
On aurait quand même aimé un genre de Steam Deck Lite, juste un update qui corrige les quelques défauts et modernise un peu le design.
1. l'autonomie a clairement diminué depuis la Gameboy.
2. les prix n'ont plus de limite on le voit avec la Switch 2.
3. la taille des consoles portables montrent que ce sont aujourd'hui des consoles de salon transportable.
4. la course à la puissance intéresse de moins en moins le marché qui se focalise sur le grand public.
5. un des arguments (pas le principale évidemment) du succès de la Switch est le timing de sorti de la Switch qui n'avait personne en face (tandis que PS5 et Xbox series se sont affrontés dès le début, le suspense aura été court certes)..maintenant là Switch 2 vient de sortir pourquoi aller à la guerre maintenant?
6. et il y a sans doute encore d'autres arguments évidents....
En lisant ses propos on comprends quand même que ce n'est absolument pas une priorité et qu'en fait le marché Steamdeck n'est pas assez motivant niveau résultat économique donc ils continuent à bosser mais faudra un game changer pour les pousser à lancer un tout nouveau modèle.
Le jour où ils innoveront en terme d'autonomie:
juste en doublant l'autonomie ce sera un bigbang tellement on habitue maintenant les joueurs à peu...
newtechnix si dans 3 ans,il sorte une switch2 avec une meilleur batterie, pour le coup, je serais intéressé.
La batterie sur la switch2 c'est vraiment décevant. Et ça va empirer dans le temps.
Si encore on pouvait avoir accès a la batterie pour la changer.....mais non, faut tous démonter et elle est collée
google: switch 2 autonomie entre 2 et 6 heures 30...on comprends tout de suite que pour les AAA c'est 2 heures donc genre une famille en voiture t'as même pas le temps suffisant de faire le trajet lille-paris en voiture.
Les consoles "portables" sont face à un mur en terme d'innovation:
sortir une nouvelle machine c'est le problème suivant:
comment offrir plus de puissance par rapport aux autres produits du marché tout en essayant de ne pas baisser l'autonomie?
Donc là on est face au problème que personne ne peut offrir quelque chose d'innovant à moins d'espérer une innovation technologique.
Noeud tsmc bien plus fin, toute nouvelle architecture, performance ray-tracing et upscaling bien plus interessantes
Je les comprends tu vois la concurrence qui te sors un énorme truc avec un rdna 3 et t’as besoin surtout de 25 watts pour vraiment te démarquer…à 800€, c’est pas interessant
aeris74 te revenu pour nous faire chier le pro n ?
Que ça soit un jeux switch ou un jeux switch2, franchement 2 heure c'est le max.
Jouer a Silksong ?
"Cependant à l'heure actuelle, aucun SoC (System on a Chip) ne nous permet d'envisager un Steam Deck de nouvelle génération véritablement performant"
Ce qui démontre une fois encore que Nintendo a mis le top de ce qu'il se fait actuellement sur une machine portable pour cette gamme de prix.
Fallais oser celle la ! La PS5 Pro ca c'est pas cher...
Soit en moyenne un peu moins de 1 millions annuel.....
Pour un PC / console avec exactement ces specs, vendu par une marque connue :
???? Fourchette réaliste : ~900 à 1 300 € TTC
???? Segment : PC gamer milieu de gamme solide, 4K 60 FPS via FSR, 1080p/1440p très confort.