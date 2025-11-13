C'est une petite bombe dans le monde du gaming et de la tech : Valve a annoncé aujourd'hui trois nouveaux hardwares : le Steam Frame, un casque VR next-gen, une nouvelle Steam Machine et une manette Steam next-gen. Tout ça c'est bien, mais qu'en est-il du Steam Deck 2 ?C'est la question qu'IGN a posée à Pierre-Loup Griffais, ingénieur logiciel chez Valve, lors d'une récente interview organisée dans les bureaux de l'entreprise, juste avant la grande révélation d'aujourd'hui.Il a expliqué que la maison mère de Steam avait bel et bien pour plan de sortir un jour une version améliorée de sa console portable, mais qu'elle attendait l'évolution technologique qui permettrait de booster significativement les performances de la machine pour justifier son existence, le tout en conservant une autonomie raisonnable."Le Steam Deck n'est évidemment pas notre priorité aujourd'hui, mais comme nous l'avons déjà dit, nous sommes très intéressés par son évolution… Nous veillons simplement à ce que l'amélioration des performances soit suffisamment importante pour justifier son existence en tant que produit à part entière", a expliqué Griffais.C'est pourquoi nous avons travaillé à partir des avancées en matière de semi-conducteurs et d'améliorations architecturales, et je pense que nous avons une idée assez précise de ce que sera la prochaine version du Steam Deck. Cependant, à l'heure actuelle, aucun SoC (System on a Chip) ne nous permet d'envisager un Steam Deck de nouvelle génération véritablement performant".Les propos de Pierre-Loup Griffais pourraient décevoir certains utilisateurs, compte tenu des performances actuelles du Steam Deck, qui commence à dater. La console portable a été lancée en février 2022, et son modèle OLED est sorti en novembre 2023. Le Steam Deck aura bientôt quatre ans, et bien qu'il existe une longue liste de jeux compatibles, il peine en effet à faire tourner correctement certains jeux PC récents.Pourtant, en septembre 2023, ce même Griffais avait déclaré à The Verge que le prochain Steam Deck ne sortirait pas avant au moins deux ans, ce qui laissait espérer une nouvelle version pour les fêtes de cette fin d'année. Force est de constater que ce ne sera pas le cas.D'après les commentaires de Griffais, le principal frein au lancement d'un Steam Deck 2 réside dans les questions d'autonomie qu'il pose. C'est d'ailleurs déjà le cas pour le premier Steam Deck et ses variantes. Que ce soit sous Windows ou SteamOS, son système d'exploitation natif, l'autonomie de la machine est souvent médiocre.Par exemple, un jeu comme God of War, avec les paramètres par défaut, va vider une batterie pleine en seulement 90 minutes.