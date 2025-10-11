1. [PS5] Pragmata – 498 votes
2. [NS2] Kirby Air Riders – 456 votes
3. [PS5] Resident Evil Requiem – 334 votes
4. [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined – 257 votes
5. [PS5] Persona 4 Revival – 196 votes
6. [PS5] Dragon Quest 7 Reimagined – 191 votes
7. [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined – 177 votes
8. [NSW] Momotaro Dentetsu 2 – 175 votes
9. [PS5] Onimusha: Way of the Sword – 148 votes
10. [NS2] Fire Emblem: Fortune’s Weave – 146 votes
11. [NS2] Pokemon Pokopia – 145 votes
12. [PS5] Yakuza Kiwami & Dark Ties – 143 votes
13. [NS2] Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition – 135 votes
14. [NS2] Octopath Traveler 0 – 120 votes
15. [NSW] Octopath Traveler 0 – 119 votes
16. [NSW] Rhythm Heaven Groove – 117 votes
17. [NSW] Professor Layton and the New World of Steam – 103 votes
18. [PS5] Grand Theft Auto 6 – 101 votes
19. [NS2] Splatoon Raiders – 98 votes
20. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream – 95 votes
21. [NS2] Momotaro Dentetsu 2 Nintendo Switch 2 Edition – 92 votes
22. [NSW] Dragon Ball Sparking Zero – 90 votes
23. [PS5] Octopath Traveler 0 – 87 votes
24. [PS5] Nioh 3 – 85 votes
25. [NS2] Final Fantasy 7 Remake Intergrade – 77 votes
26. [NS2] Mario Tennis Fever – 76 votes
27. [NSW] Metroid Prime 4: Beyond – 74 votes
28. [NSW] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – 60 votes
29. [NS2] Professor Layton and the New World of Steam – 58 votes
30. [NSW] Atelier Ryza DX – 53 votes
A vrai dire j'aurais jamais imaginé que Pragmata puisse devenir numéro 1 et surtout devant Resident Evil Requiem et Kirby Airiders.
Alors comme toujours c'est un classement basé sur les lecteurs donc à minima fan de JV dans la réalité cela ne garantit pas de cartonner et un titre bien moins classé que le premier peut faire de bien meilleures ventes.
Ensuite la date éloignée de sortie joue généralement aussi le classement.
tags :
posted the 11/10/2025 at 09:17 AM by newtechnix
Genre rien que si on prend chez Nintendo Tomodachi risque de défoncer toutes les autres prod de l'éditeur présent dans la liste.
Je pense pas que kirby air rides se vendent plus que pokemon pokepia...
Deja va t'il démarrer a 50000 en première semaine....au japon....
j'ai envie de chialer...
et qu'on est passer de 15000 vote a la grande époque du courrier postal a un petit millier aujourd'hui... donc oui famitsu n'a plus le prestige d'antan, et vu que la plupart des japonnais aujourd'hui ne sont plus sur console HD ceci explique cela