1. [PS5] Pragmata – 498 votes

2. [NS2] Kirby Air Riders – 456 votes

3. [PS5] Resident Evil Requiem – 334 votes

4. [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined – 257 votes

5. [PS5] Persona 4 Revival – 196 votes

6. [PS5] Dragon Quest 7 Reimagined – 191 votes

7. [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined – 177 votes

8. [NSW] Momotaro Dentetsu 2 – 175 votes

9. [PS5] Onimusha: Way of the Sword – 148 votes

10. [NS2] Fire Emblem: Fortune’s Weave – 146 votes

11. [NS2] Pokemon Pokopia – 145 votes

12. [PS5] Yakuza Kiwami & Dark Ties – 143 votes

13. [NS2] Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition – 135 votes

14. [NS2] Octopath Traveler 0 – 120 votes

15. [NSW] Octopath Traveler 0 – 119 votes

16. [NSW] Rhythm Heaven Groove – 117 votes

17. [NSW] Professor Layton and the New World of Steam – 103 votes

18. [PS5] Grand Theft Auto 6 – 101 votes

19. [NS2] Splatoon Raiders – 98 votes

20. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream – 95 votes

21. [NS2] Momotaro Dentetsu 2 Nintendo Switch 2 Edition – 92 votes

22. [NSW] Dragon Ball Sparking Zero – 90 votes

23. [PS5] Octopath Traveler 0 – 87 votes

24. [PS5] Nioh 3 – 85 votes

25. [NS2] Final Fantasy 7 Remake Intergrade – 77 votes

26. [NS2] Mario Tennis Fever – 76 votes

27. [NSW] Metroid Prime 4: Beyond – 74 votes

28. [NSW] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – 60 votes

29. [NS2] Professor Layton and the New World of Steam – 58 votes

30. [NSW] Atelier Ryza DX – 53 votes



A vrai dire j'aurais jamais imaginé que Pragmata puisse devenir numéro 1 et surtout devant Resident Evil Requiem et Kirby Airiders.



Alors comme toujours c'est un classement basé sur les lecteurs donc à minima fan de JV dans la réalité cela ne garantit pas de cartonner et un titre bien moins classé que le premier peut faire de bien meilleures ventes.



Ensuite la date éloignée de sortie joue généralement aussi le classement.