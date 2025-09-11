Ballerina est plutôt sympa à regarder, bien mieux que l'infâme John Wick 4, la magnifique Ana de Armas incarne la débutante Eve qui est plutôt convaincante dans son rôle, les scènes d'actions sont solide avec quelques bonnes idées.



L'ambiance est là mais côté scénario comme d'habitude c'est plat, rien n'est réellement développé, c'est simplet sans aucune émotion ni réflexion, si la quête de vengeance motive Eve, au final ça manque cruellement de profondeur.



En somme Ballerina aurait pu être mieux en suivant un chemin moins classique, c'est sympa mais tout juste passable, et c'est pas le cameo du fatigué Keanu Reeves qui changera la donne.

