De l'univers de John Wick : Ballerina / Sympa sans plus


Synopsis Se déroulant pendant John Wick : Parabellum, Ballerina suit la vengeance implacable d'Eve Macarro la nouvelle tueuse de l'organisation Ruska Roma.

Ballerina est plutôt sympa à regarder, bien mieux que l'infâme John Wick 4, la magnifique Ana de Armas incarne la débutante Eve qui est plutôt convaincante dans son rôle, les scènes d'actions sont solide avec quelques bonnes idées.

L'ambiance est là mais côté scénario comme d'habitude c'est plat, rien n'est réellement développé, c'est simplet sans aucune émotion ni réflexion, si la quête de vengeance motive Eve, au final ça manque cruellement de profondeur.

En somme Ballerina aurait pu être mieux en suivant un chemin moins classique, c'est sympa mais tout juste passable, et c'est pas le cameo du fatigué Keanu Reeves qui changera la donne.


[/quote]
https://m.youtube.com/watch?v=dVUJfwvBp0c&t=120s
    posted the 11/09/2025 at 12:21 AM by yanssou
    comments (4)
    metroidvania posted the 11/09/2025 at 12:24 AM
    Déjà john wick 4 n'est pas infâme mais bon . Ballerina est excellent..cette fille est incroyable
    marcelpatulacci posted the 11/09/2025 at 12:34 AM
    Sur cette affiche, elle a la tête plus grosse que son corp.
    guiguif posted the 11/09/2025 at 01:03 AM
    Ballerina est plutôt sympa à regarder, bien mieux que l'infâme John Wick 4


    Sinon première moitié bof, mais la seconde dans la ville et la secte etait vraiment cool.
    ravyxxs posted the 11/09/2025 at 01:26 AM
    Très bon film, j'ai pas trop aimé le CGI au Continental mais à part ça, c'était un bon moment . Les retrouvailles de soeurs, pas terrible, mais le combat contre Wick....tout simplement logique, aucun bullshit
