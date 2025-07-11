accueil
link49
name :
Legendes Pokemon : ZA
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Game Freak
genre :
RPG
other versions :
Switch
Switch 2
-
[Switch 2] Pokemon Z-A, le test !
Et non y aura même pas un texte écrit avec Google Trad', à l'arrache !
Source : https://x.com/Sheshounet/status/1986824229724004647
tags :
pokemon
lol
mega lol
giga lol
sérieux mec ?
posted the 11/07/2025 at 05:25 PM by
mercure7
comments (
2
)
ratchet
posted
the 11/07/2025 at 05:45 PM
Je le kiffe tellement ce jeu bordel, vivement le DLC.
Les légendes ont vraiment été un bon tournant pour la licence. J’espère qu’ils vont gérer avec la 10G
guiguif
posted
the 11/07/2025 at 06:05 PM
Le budget de Clair Obscur il l'a sorti de son chapeau par contre, ya zero infos officielles.
