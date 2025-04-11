profile
Japon : le souci du détail au Japon + New Sub STI-B Performance 2026
Solarr the PC Master
A 4mn45, qq marques fiables citées.

A 11mn, le souci du détail au Japon. Et pas que dans l'auto, mais aussi dans le son, le jeu video...

"C'est un fait. Les marques japonaises écrasent toutes leurs concurrentes en termes de fiabilité. Je vous propose durant ce live, de vous communiquer les raisons réelles pour lesquelles ces constructeurs sont ceux dont les produits sont les plus qualitatifs."





Je n'aime pas trop le look SUV Crosstrek vue de l'arrière, mais il faut souligner - par ex - le retour de la boîte manuelle pour les puristes.

    posted the 11/04/2025 at 11:23 PM by solarr
