La guerre des prix va devenir féroce
En France, je viens de voir que le chinois JD.com débarque avec joybuy.fr

Alors donc un concurrent direct à amazon.fr nos champions Français de la grande distribution qui avaient déjà souffert avec l'arrivée d'Internet risque de rire jaune si d'aventure une guerre de titan démarre entre Amazon et Joybuy.

Le site Chinois pour un nouvel entrant va devoir mettre la paquet pour s'imposer.

Rock'n Roll....

https://www.joybuy.fr alors attention le site est actuellement juste en phase beta, j'ai déjà été jeter un oeil, ils ont une section gaming....

"Joybuy est un acteur du e-commerce qui place le client au cœur de toutes ses démarches. La plateforme est actuellement en phase de test au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Belgique et au Luxembourg.

Notre slogan, “Don’t just buy, Joybuy”, reflète parfaitement notre mission : répondre aux besoins de nos clients en leur offrant un service simple, pratique, mais également agréable et ludique.

Joybuy est la branche du site JD.com en Europe. "
    posted the 10/27/2025 at 07:53 PM by newtechnix
    comments (9)
    heracles posted the 10/27/2025 at 08:01 PM
    Je suis allé voir joybuy et c'est des prix qu'on retrouve absolument partout. Je ne comprends pas ce que tu es en train de nous dire
    fan2jeux posted the 10/27/2025 at 08:06 PM
    Pareil, et je vois meme des prix haut meme
    newtechnix posted the 10/27/2025 at 08:12 PM
    heracles fan2jeux les amis le site est en juste en beta... donc pour l'instant les prix affiché et les choix proposés sont limités et non significatifs.


    Pour venir se faire connaitre et concurrencer Amazon...car ils sont en frontal... la guerre des prix va être inévitable si ils veulent se faire une place.
    newtechnix posted the 10/27/2025 at 08:14 PM
    J'ai déjà hâte des périodes de soldes et des black friday... car ces dernières années on a compris que la période de solde c'était plus trop ça ( surtout pour les JV).
    supasaiyajin posted the 10/27/2025 at 08:16 PM
    Ça tombe bien. Je recherche une poêle en acier inoxydable.
    newtechnix posted the 10/27/2025 at 08:17 PM
    supasaiyajin tout le monde recherche un jour dans sa vie une poêle en acier inoxydable.
    bennj posted the 10/27/2025 at 08:18 PM
    "Le site Chine nouvel entrant"

    Et en francais ?
    cyr posted the 10/27/2025 at 08:23 PM
    bennj shein......m'enfin c'est du mode in china le plus médiocre qui puisse exister....
    newtechnix posted the 10/27/2025 at 08:25 PM
    bennj bah non c'est clair c'est du chinois
