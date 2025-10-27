En France, je viens de voir que le chinois JD.com débarque avec joybuy.fr



Alors donc un concurrent direct à amazon.fr nos champions Français de la grande distribution qui avaient déjà souffert avec l'arrivée d'Internet risque de rire jaune si d'aventure une guerre de titan démarre entre Amazon et Joybuy.



Le site Chinois pour un nouvel entrant va devoir mettre la paquet pour s'imposer.



Rock'n Roll....



https://www.joybuy.fr alors attention le site est actuellement juste en phase beta, j'ai déjà été jeter un oeil, ils ont une section gaming....



"Joybuy est un acteur du e-commerce qui place le client au cœur de toutes ses démarches. La plateforme est actuellement en phase de test au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Belgique et au Luxembourg.



Notre slogan, “Don’t just buy, Joybuy”, reflète parfaitement notre mission : répondre aux besoins de nos clients en leur offrant un service simple, pratique, mais également agréable et ludique.



Joybuy est la branche du site JD.com en Europe. "