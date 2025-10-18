profile
c'est quoi ce bordel dans le top eshop de la switch2 ?
Je comprend pas, pokemon ZA est premier sur le top switch2, et en deuxième on a la mise a niveau de pokemon ZA

Ça voudrait dire que des gens on acheter pokemon ZA switch, pour ensuite faire la mise a niveau ?

Mais je croyais que les gens etais attacher a ce que le jeux soit entièrement sur la cartouche.....

Il est vendu combien a leclerc? 50€?
    posted the 10/18/2025 at 08:40 AM by cyr
    comments (8)
    cyr posted the 10/18/2025 at 08:45 AM
    44 euro la version switch et 51 euro la version switch2 site de leclerc.

    Donc si tu achète la version switch a 44€, et que tu fais la mise a niveau a 10€ ça fait 54€ au total.....pourquoi pas prendre la version switch2 direct?
    En plus le jeux est entièrement sur la cartouche.....

    Ou alors dans la cartouche switch2 il y a les donné du jeux switch, et donc la mise a niveau se fait ensuite?

    C'est vraiment pas clair.
    cyr posted the 10/18/2025 at 08:49 AM
    Sur le site d'amazone, la meilleur vente c'est pokemon ZA switch. En deuxième c'est bf6 version ps5.

    Genre pokemon za est devant bf6....si c'est ça, c'est sue le demat a le vends en poupe
    aros posted the 10/18/2025 at 08:51 AM
    cyr
    Bah d'abord, est-ce qu'il y est vraiment sur la cartouche Nintendo Switch 2, le jeu ?
    giru posted the 10/18/2025 at 08:53 AM
    Y a aussi tous les gens qui vont recevoir en cadeau la version Switch 1 alors qu’ils ont une Switch 2 entre temps. Ou les gens qui ne comprennent juste pas qu’il y a 2 versions.

    Pokémon c’est le grand public, pas forcément des gens qui suivent l’actualité jeu vidéo.

    aros Nintendo ont déjà annoncé que pour le moment ils ne font pas de GKC pour leurs jeux. Donc oui le jeu est sur la cartouche. Sur la cartouche Switch 2 tu as le jeu Switch 1 + l’update. Comme pour les Zelda.
    narustorm posted the 10/18/2025 at 09:22 AM
    giru l'édition switch 2 contient tout
    ratchet posted the 10/18/2025 at 09:46 AM
    On gagne 1 centime en faisant ça
    narukamisan posted the 10/18/2025 at 09:49 AM
    cyr j'ai la cartouche switch 2 il y a le jeux et la mise a jour, j'ai pu le lancer day one sans téléchargement en plus
    giru posted the 10/18/2025 at 09:50 AM
    narustorm c’est ce que j’ai dit oui…
