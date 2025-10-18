Je comprend pas, pokemon ZA est premier sur le top switch2, et en deuxième on a la mise a niveau de pokemon ZA
Ça voudrait dire que des gens on acheter pokemon ZA switch, pour ensuite faire la mise a niveau ?
Mais je croyais que les gens etais attacher a ce que le jeux soit entièrement sur la cartouche.....
Il est vendu combien a leclerc? 50€?
tags :
posted the 10/18/2025 at 08:40 AM by cyr
Donc si tu achète la version switch a 44€, et que tu fais la mise a niveau a 10€ ça fait 54€ au total.....pourquoi pas prendre la version switch2 direct?
En plus le jeux est entièrement sur la cartouche.....
Ou alors dans la cartouche switch2 il y a les donné du jeux switch, et donc la mise a niveau se fait ensuite?
C'est vraiment pas clair.
Genre pokemon za est devant bf6....si c'est ça, c'est sue le demat a le vends en poupe
Bah d'abord, est-ce qu'il y est vraiment sur la cartouche Nintendo Switch 2, le jeu ?
Pokémon c’est le grand public, pas forcément des gens qui suivent l’actualité jeu vidéo.
aros Nintendo ont déjà annoncé que pour le moment ils ne font pas de GKC pour leurs jeux. Donc oui le jeu est sur la cartouche. Sur la cartouche Switch 2 tu as le jeu Switch 1 + l’update. Comme pour les Zelda.