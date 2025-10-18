Je comprend pas, pokemon ZA est premier sur le top switch2, et en deuxième on a la mise a niveau de pokemon ZA



Ça voudrait dire que des gens on acheter pokemon ZA switch, pour ensuite faire la mise a niveau ?



Mais je croyais que les gens etais attacher a ce que le jeux soit entièrement sur la cartouche.....



Il est vendu combien a leclerc? 50€?