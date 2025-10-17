Bien

SH qui ne propose AUCUNE arme à feu et les ennemis sont autant ou plus balèze que SH2 remake

Pas bien

Conclusion

- Graphismes: expression, visages, paysages, TOUS est parfait. Joué en 4K medium en plus!- Hinako, une protagoniste attachante et badass. LOIN du cliché mineur sexy, magical girl, couinement, sourire bêtement pour rien en pliant une jambe vers l’arrière...- Rinko, une conasse réussi- Les années 60, la culture néfaste du patriarcat (qui rappellera des souvenirs a ceux qui l'ont vécu...), un excellent sujet.- Gameplay, du standard moderne mais efficace parce que de mémoire, c'est le 1er gros- Des boss bien réussi et malsain qui font honneur a la saga.- Des scènes gores qu'on va pas oublié de sitôt- Alors beaucoup seront un peu dépité ou confus parce que de base Silent Hill est une ville des US mais depuis le 2, c'est surtout vu comme une ville purgatoire sans aucun pays qui attire ceux qui doivent faire face a leurs péchés.- 7h52 ma partie en mode un peu rush, sans compté la rejouabilité avec 5 fins radicalement différentes.- Scénario globalement réussi, au même titre que tous les Silent Hill, mais...- ....mais le 1er run va laissé des zones d'ombres et pour "compléter" l'histoire, on est obligé de refaire le jeu. Même si ça sera plus fun en NG+, certaines cinématiques sont absente ou raccourci en NG+. La, les devs ont bien merdé- Ebisugaoka, une ville jolie mais énorme pour rien, c'est vide (bon un peu normal vu le Lore) et souvent chiant pour le coté "couloir".- D'ailleurs quelque vieux défauts a l'ancienne: exemple on ne peut pas franchir une porte parce qu'un simple vase bloque la porte alors qu'on défonce des monstres qui font 5 fois notre taille- Une difficulté a la Soul un peu abusé, 2 ou 3 coups et tu crève!- Les puzzle/énigmes, j'ai HORREUR de ça, même en facile.- Les monstres standard: encore des meufs genre exorcistes qui se tordent de partout, ça commence a devenir vieillot, déjà dans Hellblade 2 j'avais trouvé ça super con.ENFIN le VRAI Silent Hill 7 aprés plus de 10 ans d'attente, a part le format de l'histoire toujours pas claire, il n'y a rien a dire: c'est juste un vrai putain de comeback réussi.