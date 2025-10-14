profile
[Focus] Ces jeux qui ont fait aimer une culture ou un pays
Le jeu vidéo a souvent été une porte d’entrée vers d’autres horizons.
Certains titres nous ont donné envie de découvrir une culture, une époque ou même un pays entier.

Yakuza nous a fait ressentir le Japon moderne, entre petites ruelles, bars enfumés et chaleur humaine.
Assassin’s Creed II a réveillé notre fascination pour l’Italie de la Renaissance.
Ghost of Tsushima a fait aimer le Japon féodal à des millions de joueurs, tout comme The Witcher a éveillé la curiosité pour le folklore d’Europe de l’Est.
Même Uncharted, Tomb Raider ou S.T.A.L.K.E.R. ont fait voyager des générations entières — sans billet d’avion.

Ce que ces jeux ont en commun, c’est leur capacité à transmettre une atmosphère, à faire naître une émotion qui dépasse le gameplay.
Certains ont même donné envie d’apprendre une langue, de visiter un pays ou d’en découvrir la mythologie.

Et vous, quel jeu vous a fait aimer un pays, une culture ou une époque ?
Lequel vous a donné cette impression de “voyage” qu’aucun autre média ne peut vraiment reproduire ?

    tags : voyage culture débat exploration immersion
    byakuyatybw
    posted the 10/14/2025 at 11:04 AM by julie54
    comments (5)
    byakuyatybw posted the 10/14/2025 at 11:26 AM
    Les Onimusha m'ont initié beaucoup au folklore imaginaire Jap (Oni, Yokai,etc) et j'avoue que pour les paysages et ambiance générale mon préféré est le 2.
    Après niveau dépaysement les Castlevania et autres Dark Souls/ Demon Souls et j'en passe, l'esthétique médiévale gothique est toujours un bonbon pour les yeux.
    Aussi et , pour sa variété des paysages et de pays traversés à travers ses différents volets, la licence Forza Horizon est une belle petite pépite graphique et la sensation de vitesse est à chaque fois grisante
    dalbog posted the 10/14/2025 at 11:31 AM
    BioShock

    J'ai commencé à dessiner des plans à la main pour créer une ville sous l'océan atlantique.

    Depuis j'ai un scaphandre dans ma garde robe et quelques algues comme décoration d'intérieur.
    Je collectionne les seringues également
    keiku posted the 10/14/2025 at 11:32 AM
    En terme de culture moderne et voyage, shenmue et les premier yakuza, mais ce sont les seuls
    vyse posted the 10/14/2025 at 11:36 AM
    dalbog moi c'est call of duty ! Tt de suite j'ai compris qui était les gentils et les méchant de ce monde !
    shambala93 posted the 10/14/2025 at 11:44 AM
    vyse
    Ouais les gentils ce sont les terroristes islamistes, les nazis et les soviétiques / russes.

    Les méchants ce sont les américains !
