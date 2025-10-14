Le jeu vidéo a souvent été une porte d’entrée vers d’autres horizons.Certains titres nous ont donné envie de découvrir une culture, une époque ou même un pays entier.Yakuza nous a fait ressentir le Japon moderne, entre petites ruelles, bars enfumés et chaleur humaine.Assassin’s Creed II a réveillé notre fascination pour l’Italie de la Renaissance.Ghost of Tsushima a fait aimer le Japon féodal à des millions de joueurs, tout comme The Witcher a éveillé la curiosité pour le folklore d’Europe de l’Est.Même Uncharted, Tomb Raider ou S.T.A.L.K.E.R. ont fait voyager des générations entières — sans billet d’avion.Ce que ces jeux ont en commun, c’est leur capacité à transmettre une atmosphère, à faire naître une émotion qui dépasse le gameplay.Certains ont même donné envie d’apprendre une langue, de visiter un pays ou d’en découvrir la mythologie.Et vous, quel jeu vous a fait aimerLequel vous a donné cette impression de “voyage” qu’aucun autre média ne peut vraiment reproduire ?