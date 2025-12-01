Bienvenue à toi, ami fan de Star Citizen.
Cette année, la CitizenCon était concentrée en un live de 2 heures ; rien à voir avec les deux jours de l'année dernière et la quantité faramineuse d'informations qui avaient alors été partagées. Si les backers ont globalement été déçus par cette édition, qui s'est uniquement concentrée sur les ajouts à venir plutôt que sur des promesses plus lointaines, l'avenir du jeu promet néanmoins des ajouts intéressants. Quant à l'édition 2026, qui devrait correspondre au lancement de Squadron 42, elle s'annonce d'ores et déjà dantesque.
Quoi qu'il en soit, voici les annonces effectuées hier soir en direct sur Twitch et YouTube :
- Le système Nyx arrive fin octobre/novembre. Il s'enrichira de contenu au fur et à mesure.
- Dans Nyx, les joueurs devront composer avec des raids de vaisseaux Vanduul, un nouveau type de contenu PvE.
- Nyx 1 profitera de Genesis, le nouveau moteur de rendu des planètes, permettant des rendus visuels encore plus réalistes et époustouflants. Les autres planètes et lunes déjà en jeu profiteront du système ensuite, en étant progressivement refaites.
- De grosses améliorations s'agissant du minage sont en cours.
- Le crafting fait son arrivée à la fin de l'année, d'abord en tech preview afin de le tester à grande échelle. Dans un premier temps, les joueurs pourront se fabriquer eux-mêmes leurs équipement FPS. Les armes ainsi fabriquées seront meilleures que celles pouvant être achetées dans les boutiques.
- Le système d’instanciation arrive en 2026, pour gérer des missions spécifiques pour lesquelles le nombre de joueurs serait limité (50 par exemple).
- Des missions spécialement conçues pour les organisations ou les larges groupes de joueurs vont faire leur arrivée, où il s'agira de prendre d'assaut une base spatiale en se coordonnant entre gros et petits vaisseaux, dépôt de troupes sur la base, etc. Ces combats spatiaux à grande échelle, avec de multiples objectifs, promettent de sacrées séquences de jeu.
- Les vaisseaux capitaux (Idris, Polaris, etc.) pourront bientôt ravitailler et réarmer les petits vaisseaux se posant dans leurs hangars.
- Trois nouveaux vaisseaux de combat ont été annoncés (le Stinger, le Shiv et le Paladin). Ils sont d'ores et déjà achetables en jeu et jouables dans le PTU.
- Des jumelles vont être ajoutées, pour enfin permettre aux joueurs de zoomer sans utiliser le lunette d'un sniper.
- De nouvelles armes, et bien plus encore bien sûr, feront bientôt leur arrivée, les équipes de CIG ayant souhaité semble-t-il limiter les informations partagées pour en garder sous le coude...
Quelques images :
Pour voir un résumé de cette CitizenCon 2025, cette vidéo de 20 minutes de Derkomai22 est parfaite :
