Red Dead Redemption 2
25
name : Red Dead Redemption 2
platform : PC
editor : Take Two Interactive
developer : Rockstar Games
genre : action-aventure
other versions : Xbox One - PlayStation 4
jaysennnin
Red Dead Redemption 2 sur current Gen, bientôt des nouvelles ?
    posted the 10/06/2025 at 09:53 AM
    comments (7)
    marcelpatulacci posted the 10/06/2025 at 10:26 AM
    Sur PS5 il était temps mais sur XSX il est déjà lifté en 4K Ultra HD+HDR10
    jaysennnin posted the 10/06/2025 at 10:28 AM
    marcelpatulacci manque +que le 60 fps, mais il est vrai que c'était une merveille technique sur xbox one x
    marcelpatulacci posted the 10/06/2025 at 10:38 AM
    jaysennnin surement, sur XSX le 60fps je croyais c'était déjà le cas parce que c'est déjà magnifique et fluide^^
    rogeraf posted the 10/06/2025 at 10:54 AM
    Tu t'es trompé , c'est en fait Red Dead Redemption 3 qui arrive par surprise, GTA 6 est reporté à 2039
    jaysennnin posted the 10/06/2025 at 10:55 AM
    rogeraf
    burningcrimson posted the 10/06/2025 at 10:58 AM
    J'espère que si ça arrive sur new gen, ils vont rendre les trophées un peu plus facile à obtenir lors des missions car c'est vraiment galère de devoir se retaper toute une phase juste parce qu'on a raté un objectif.
    tonius posted the 10/06/2025 at 11:39 AM
    Pas de version Switch 2 alors ? Dommage, j'aurais été curieux de voir a quoi il aurait pu ressembler.
