eldren
,
kurosama
,
kabuki
,
mugimando
,
diablass59
,
e3payne
,
junaldinho
,
esets
,
goldmen33
,
cort
,
eisska
,
lanni
,
rayzorx09
,
torotoro59
,
binou87
,
mrvince
,
minx
,
rockin
,
nmariodk
,
ravyxxs
,
leonr4
,
mickurt
,
kevinmccallisterrr
,
mrpopulus
,
djayce
name :
Red Dead Redemption 2
platform :
PC
editor :
Take Two Interactive
developer :
Rockstar Games
genre :
action-aventure
other versions :
Xbox One
-
PlayStation 4
raph64
,
tac93
,
minx
,
kurosama
,
jamrock
,
torotoro59
,
astrogirl
,
kevinmccallisterrr
jaysennnin
Red Dead Redemption 2 sur current Gen, bientôt des nouvelles ?
link49
posted the 10/06/2025 at 09:53 AM by
jaysennnin
comments (
7
)
marcelpatulacci
posted
the 10/06/2025 at 10:26 AM
Sur PS5 il était temps mais sur XSX il est déjà lifté en 4K Ultra HD+HDR10
jaysennnin
posted
the 10/06/2025 at 10:28 AM
marcelpatulacci
manque +que le 60 fps, mais il est vrai que c'était une merveille technique sur xbox one x
marcelpatulacci
posted
the 10/06/2025 at 10:38 AM
jaysennnin
surement, sur XSX le 60fps je croyais c'était déjà le cas parce que c'est déjà magnifique et fluide^^
rogeraf
posted
the 10/06/2025 at 10:54 AM
Tu t'es trompé , c'est en fait Red Dead Redemption 3 qui arrive par surprise, GTA 6 est reporté à 2039
jaysennnin
posted
the 10/06/2025 at 10:55 AM
rogeraf
burningcrimson
posted
the 10/06/2025 at 10:58 AM
J'espère que si ça arrive sur new gen, ils vont rendre les trophées un peu plus facile à obtenir lors des missions car c'est vraiment galère de devoir se retaper toute une phase juste parce qu'on a raté un objectif.
tonius
posted
the 10/06/2025 at 11:39 AM
Pas de version Switch 2 alors ? Dommage, j'aurais été curieux de voir a quoi il aurait pu ressembler.
