Autant avec Cyber Sleuth j’ai vite décroché sur le côté couloir et tout le côté ultra-classique codifié (je passe le précédent cas : Digimon Survive, qui est plutôt un gâchis - voir ici si intéressé), autant avec celui-là j’ai accroché dès le départ. Tout est bien travaillé, et il n’y a guère que sur l’aspect technique qu’on pourrait en attendre davantage (cela dit le féru de licence Pokémon que je suis n’en demande pas plus pour être pleinement satisfait).
Pour l’instant, je n’ai joué qu’environ 3 à 4 heures, mais quel plaisir d’avoir enfin un jeu qui se veut un tant soit peu ambitieux pour le genre ! Quel plaisir de voir la licence pleinement exploitée, tout en allant puiser dans ce qui se fait de mieux ailleurs pour enrichir son système. Entre les cut-scenes animées, le gigantisme assumé et le ton grandiloquent, on plonge directement dans la complexité de l’univers, sans passer dix plombes à tourner autour du pot. On est propulsé dans l’action dès le départ.
Franchement, je ne peux que vous conseiller de vous y pencher dessus. Si vous aimez les jeux à la Pokémon-like ou simplement les J-RPG, si vous recherchez cette fibre propre au RPG japonais de l’époque PS2, c’est clairement le jeu qu’il vous faut !
Je vous laisse avec ma vidéo découverte sur le jeu, et je reviens bientôt avec un article plus complet sur le sujet. En attendant, j’y retourne sur PS Portal (oui, ce bidule est franchement pas si mal au final. Si vous le trouvez à prix raisonnable - ou si vous craquez comme moi pour la version 30th Anniversary chopé à "moindre" coup en re-stock).
- Et vous, vous y joué ou vous avez testé ?
‣ Lien page steam (démo dispo): ici
‣ Lien jeu en boite PS5 (rupture rapide): ici
mais le jeu devient bien plus plaisant a jouer, et commence a gagner en potentiel, reste le prix qui est bien trop élever pour ce AA et j'ai peur de voir les dlc et autre pass pulluler par la suite vu les habitudes de namco