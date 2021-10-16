[Découverte] Play & React !









␥ Gameplay / ultra-satisfaisant !





« Munissez-vous de votre Grinder,

restez concentré ; et, à l’abordage ! ☠︎ »





« Utiliser la foreuse pour traverser les environnements destructibles. »

. »







‣ À savoir : Pour cette découverte nous découvrons seulement les tout premiers tableaux du jeu, ainsi que ce que propose son gameplay; cependant, restez bien jusqu’à la fin de la vidéo car je vous ai concocté un petit bonus qui vous en montre beaucoup plus !





Infos+ / le saviez-vous ?









‣ Pepper Grinder est disponible, depuis le 28 Mars 2024

sur Nintendo Switch, Playstation, Xbox, Microsoft Windows, Linux, macOS



► Disponible en boite sur NSwitch : Lien / PS5 : Lien

► page Steam (en promo récurrente) : Lien

[ Metascore : 79 ]

‣ Alors, ça vous tente ? / Peut-être avez-vous déjà eu l'occasion de le tester ?





‣ Dansle gameplay consiste à utiliser la foreuse du personnage principal pour traverser les environnements destructibles (sable, argile), résoudre des énigmes et vaincre les ennemis dans des décors 2D, à défilement horizontal. Lefonctionne comme unqui permet au joueur de percer le terrain, révélant des zones cachées et des raccourcis.a la capacité dedans les airs à l'aide de Grinder, créant ainsi des figures aériennes uniques. Le jeu propose une combinaison de plates-formes, de combat et de résolution d'énigmes, en mettant l'accent sur l'exploration et la découverte — Un vrai petit « kif » pour prolonger nos vacances d’été... ⛅︎