Pourquoi MS a augmenté le Gamepass et se fiche de la réaction
En 3 points
-Il faudrait qu'ils perdent 1/3 de leurs abonné actuel pour atteindre le CA sans augmentation
Et encore je n'ai pas compté ceux qui ont simplement migrer vers une offre inférieur (gp premium , essentiel)

-Ou que vous consommiez ils sont gagnant désormais

-les abonnés rewards seront contraint de payer leur abonnement

https://youtu.be/-E9SrsKxOfQ?si=4grae3LLPbnYi223
    posted the 10/03/2025 at 11:59 AM by skuldleif
    comments (11)
    skuldleif posted the 10/03/2025 at 12:09 PM
    En gros ils se touchent les tétons et disent " vous allez faire quoi?"
    romgamer6859 posted the 10/03/2025 at 12:13 PM
    oui c'est ce qu'on a dit, la baisse des abo est compensée par la hausse du prix.

    Oui si la personne allant sur ps5 ou pc continuera d'acheter forza ou gears mais elle fera peut être d'avantage de choix par rapport à avant.

    En gros si l'abo se foire, les gens seront obligés d'acheter les jeux à nouveau et les perdants dans l'histoire ce sont les titres qui seront jugés moyens (south of midnight) ce qui laisse présager d'autres fermetures de studios pour ne garder que ceux qui peuvent vendre (forza, gears, halo).
    skuldleif posted the 10/03/2025 at 12:16 PM
    romgamer6859 bah non vu qu'ils ne perdront pas 33% dabo , si
    romgamer6859 posted the 10/03/2025 at 12:18 PM
    skuldleif

    Ben justement on va bien voir. Après payer le premium et attendre 1 an pour avoir les jeux xbox c'est bof (au même prix que l'ultimate à une époque).

    J'ai vu beaucoup être dégoûtés (des gens là depuis 20 ans) à un point de se tirer ailleurs, limite une aversion au GP par principe. Bien sûr pas de chiffres précis, on verra s'il y a une vague, ou pas.
    wickette posted the 10/03/2025 at 12:18 PM
    C’est ça on verra leurs prochains rapports financiers.

    Heureusement qu’il y a CoD ils auraient jamais osé sans BO7,..mais je pense entre la lassitude et BF6 et cette augmentation ça va faire mal possiblement

    C’est pas le moment de sortir un « tout va bien circulez » en damage control
    skuldleif posted the 10/03/2025 at 12:22 PM
    romgamer6859 le truc c'est que si t'es un joueurs console hormis les F2P ( et bcps ne le savent pas) tu es contraint d'avoir un abonnement online et vu la gueule du gamepass essentiel..
    egguibs posted the 10/03/2025 at 12:22 PM
    c'est la direction générale que prends ce type de services , des prix attractifs pour attirer les joueurs puis quand ils sont captif et que le service est leader ils montent a volonté.
    romgamer6859 posted the 10/03/2025 at 12:23 PM
    skuldleif
    oui c'est comme si xbox voulait pousser les gros joueurs à acheter à nouveaux leurs jeux et qu'à côté ils voudraient que les casuals prennent la formule la plus élevée pour bénéficier de tout sans avoir à plus jamais acheter un jeu ; mais un casual ne va pas payer 27 euros même s'il joue à fornite, c'est peu cohérent.
    egguibs posted the 10/03/2025 at 12:26 PM
    romgamer6859

    Je peux qu'ils dissocient 2 types de joueur,

    Ceux qui jouent a un Gaas il prends l'offre la moins chère et dépense de l'argent ingame,

    Les joueurs Solo, qui suivent de loin les tendances:
    ils seront attirés par les nouveaux jeux mais au lieu de payer le prix fort 90 boules bahs il vont se dire ah je prends un abo a 30 boules c'est moins cher et apès auront la flemme de se désabbo car en plus il savent qu'il y aura un autre qui leur plaisir dans 6 mois 1 ans
    romgamer6859 posted the 10/03/2025 at 12:44 PM
    egguibs
    oui mais encore faut il que les gens acceptent ce prix et c'est pas gagné.
    yurius posted the 10/03/2025 at 12:55 PM
    En vrai c'est beaucoup plus saint Comme ça.
