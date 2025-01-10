accueil
[Guillermo del Toro] Frankenstein / BA
Écrit et réalisé par Guillermo del Toro, FRANKENSTEIN arrive sur Netflix le 7 novembre. Avec Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Felix Kammerer, Charles Dance et Christoph Waltz.
https://www.youtube.com/watch?v=-jCLr7ncrdI
posted the 10/01/2025 at 04:44 PM by
yanssou
comments (
4
)
ippoyabukiki
posted
the 10/01/2025 at 05:19 PM
Frankenstein ? Vous pensez qu'il y a moyen que ce soit bon ?
hebuspsa
posted
the 10/01/2025 at 05:21 PM
Guillermo del Torro….rien que pour lui le film méritera d’être vu
ippoyabukiki
posted
the 10/01/2025 at 05:22 PM
Ah oui non, je viens de voir que c'est netflix. Donc il y aura toutes les problématiques contemporaines obligatoirement intégrés. Aucun intérêt
hebuspsa
attention c'est une commande netflix donc... scorcese en a fait un pour eux : de la merde
Les freres coen en a fait un pour eux : de la merde
djfab
posted
the 10/01/2025 at 05:42 PM
ippoyabukiki
: " il y aura toutes les problématiques contemporaines obligatoirement intégrés" : non, Netflix a la chance d'avoir Del Toro, ils ne vont pas risquer de lui imposer ça !
Pour ce qui est de la qualité, Del Toro a déjà fait Pinocchio pour Netflix et c'était très bon. De toutes façons il y a déjà les critiques c'est
74%
metacritic.
Pour ce qui est de la qualité, Del Toro a déjà fait Pinocchio pour Netflix et c'était très bon. De toutes façons il y a déjà les critiques c'est 74% metacritic.