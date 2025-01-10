profile
name : Silent Hill f
platform : Playstation 5
editor : Konami
developer : Neobards Entertainment
genre : survival horror
other versions : PC - Xbox Series X
articles : 1167
visites since opening : 1859718
Avis Silent Hill f : c'est mitigé !



Avis rédigé par @Iglou2310 pour le site Gameforever.fr

Pour lire l'avis sur le site source et ainsi aider à son référencement :
https://www.gameforever.fr/silent-hill-f-14743.php



Hinako est une jeune fille qui, après une énième engueulade avec ses parents, décide de retrouver ses amis. Cependant un épais brouillard va jouer les trouble-fêtes. On va commencer par le bon côté de ce SHf, à savoir son scénario et ses thèmes.




Le jeu se passe dans les années 60 avant le mouvement féministe au Japon, et il sera donc question de la la place de la femme dans le foyer japonais à cette époque, du patriarcat, de l'émancipation etc. Et tout cela est parfaitement mis en image dans les cinématiques.




Malheureusement pour ce SHf, ça n'en fait pas un bon jeu vidéo. Manette en main, si les premiers instants vous mettront un peu la pression, cela va vite se transformer en jeu d'action tant le nombre d'ennemis est important. Ça ne serait pas un problème si le système de combat n'était pas autant loupé, entre un gamefeel presque inexistant et tout un système d'endurance et de santé mentale à gérer pas très intéressant, rendant le tout laborieux.




Il en va de même avec l'ambiance : bien que sympathique, elle ne sera jamais étouffante, les combats prenant toujours le pas. SHf est une déception mais pas un mauvais jeu, juste un rendez-vous loupé avec la peur et l'excellence.
Gameforever.fr - https://www.gameforever.fr/silent-hill-f-14743.php
    posted the 10/01/2025 at 01:37 PM by obi69
    comments (5)
    ravyxxs posted the 10/01/2025 at 01:43 PM
    Pour la peur c'est Kojima, depuis P.T, j'ai vu maintes copies, inspiration, etc.

    Une fois qu'il sera revenu, y aura une floppée de studio qui vont copier. Simple.

    Même RE9, je sens que ça sera axé action, et la peur en second plan. Beaucoup ont oublié leur identité propre.
    skuldleif posted the 10/01/2025 at 01:43 PM
    SPOIL c'est normal que tout soit psychologique et que rien ne soit reel pour un SH ? honnetement pendant tout le long de l'histoire je pensais que la partie ou elle etait consciente avec ses amis etait reel
    guiguif posted the 10/01/2025 at 01:45 PM
    skuldleif Bah oui.
    skuldleif posted the 10/01/2025 at 01:46 PM
    et le coup du tuyau ensanglanté on va nous faire croire qu'elle a buté plusieurs personne avec ? soyons serieux
    rogeraf posted the 10/01/2025 at 01:48 PM
    Ca m'a l'air d'etre un excellent jeu pour le 12 à 16 ans, tu aurais tu bcp aimé alors OBI ? Obi69
