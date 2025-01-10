Hinako est une jeune fille qui, après une énième engueulade avec ses parents, décide de retrouver ses amis. Cependant un épais brouillard va jouer les trouble-fêtes. On va commencer par le bon côté de ce SHf, à savoir son scénario et ses thèmes.

Le jeu se passe dans les années 60 avant le mouvement féministe au Japon, et il sera donc question de la la place de la femme dans le foyer japonais à cette époque, du patriarcat, de l'émancipation etc. Et tout cela est parfaitement mis en image dans les cinématiques.

Malheureusement pour ce SHf, ça n'en fait pas un bon jeu vidéo. Manette en main, si les premiers instants vous mettront un peu la pression, cela va vite se transformer en jeu d'action tant le nombre d'ennemis est important. Ça ne serait pas un problème si le système de combat n'était pas autant loupé, entre un gamefeel presque inexistant et tout un système d'endurance et de santé mentale à gérer pas très intéressant, rendant le tout laborieux.

Il en va de même avec l'ambiance : bien que sympathique, elle ne sera jamais étouffante, les combats prenant toujours le pas. SHf est une déception mais pas un mauvais jeu, juste un rendez-vous loupé avec la peur et l'excellence.