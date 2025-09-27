accueil
Tokyo Game Show : Visite sur place!
Je suis très heureux de pouvoir vous proposer une visite du Tokyo Game Show en duplex de Tokyo cette semaine :
newtechnix
posted
the 09/27/2025 at 09:19 PM
C'est quasiment comme la Gamescom (le salon que tu voulais dire
) en Allemagne et on a le même type de problème: trop de monde, tu as pas le temps de tester...ou plutôt si tu veux tester un truc tu dois faire la queue pendant plus minutes voir heures.
après ton pote le dit lui-même il retient la démesure, la taille...en soi c'est un problème car on aimerait tous retenir d'avoir vu de vrais nouveautés.
en gros c'est à faire une fois pour le kif.
Avant par exemple à l'E3, y'avait quand même c'est aspect d'annonces pendant le salon de gros titres...
Même avis que ton pote, le Ninja Gaiden 4 n'est pas aussi beau qu'on aurait pu espérer.
Merci du partage.
akinen
posted
the 09/27/2025 at 09:32 PM
Bcp de monde en effet. Je retiens le bol inouïe de faire pragmata avec littéralement aucune personne devant moi. J’avais pas réservé mais la dame a été sympa et m’a donné un ticket à effet immédiat.
Résultat, je m’en fichais royalement du jeu et now c’est day one.
Beau,!fun, dynamique et intrigant. Le hack est bien fichu; Capcom n’a pas menti
altendorf
posted
the 09/27/2025 at 09:48 PM
newtechnix
C'était à faire. La majorité des salons, c'est malheureusement devenu le bal du n'importe quoi. Le grand public a désormais un accès quasi similaire à celui de la presse, ce qui fait que c'est invivable. Tu profites quasiment pas. J'ai pu faire l'E3, le TGS et la Gamescom à la "bonne" époque, cela n'a rien à voir avec maintenant.
