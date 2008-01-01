profile
Le comics The Last Ronin II - Re-Évolution est disponible


The Last Ronin II - Re-Évolution est disponible depuis le 10 septembre au prix de 29.95€.


Synopsis Quinze ans ont passé depuis les évènements de The Last Ronin. Une nouvelle génération de Tortues a grandi, mais ne s’est encore jamais frottée aux âpretés du monde. Lorsque New York plonge dans le chaos, conséquences d'une guerre de gangs pour le contrôle de la finance et de la politique de la ville, Casey Marie sent qu’il est temps de passer à l'action et de mettre les Tortues à l’épreuve. Ces dernières se montreront-elles à la hauteur de leurs aînées ? Parviendront-elles à maîtriser les étranges pouvoirs dont elles semblent avoir été dotées ?

The Last Ronin II : Re-Evolution est la suite tant attendue du blockbuster de Tom Waltz et Kevin Eastman. Le duo est accompagné des meilleurs artistes pour forger une nouvelle ère inédite pour les Tortues, rafraîchissante par ses nouveautés, tout en utilisant les ingrédients qui ont fait le succès des Tortues Ninja depuis maintenant quarante ans. Une porte d’entrée idéale pour découvrir cet univers mais aussi un classique en devenir pour les fans de longue date : The Last Ronin est la saga qui réunit les fans des Tortues de toutes les générations.
https://hicomics.fr/catalogue/9782378873769-the-last-ronin-t2/
    posted the 09/20/2025 at 02:35 PM by yanssou
