Grand Theft Auto VI
3
name : Grand Theft Auto VI
platform : PC
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : Xbox Series X
ouroboros4
13
ouroboros4
ouroboros4 > blog
[Rumeur] Encore un report pour GTA VI?
D'après l'insider Tom Henderson, la sortie de GTA VI prévu pour le 26 mai 2026 serait de plus en plus incertaine.
D'après lui il faudrai plutôt visé un octobre 2026.

Si report il y à, la communication se ferait en novembre(lors du bilan financier de Rockstar).

Dans tous les cas cela reste bien entendu au stade de rumeur.


https://infinity-area.com/article/tom-henderson-evoque-un-nouveau-report-de-gta-6-la-sortie-de-mai-2026-compromise
    posted the 09/15/2025 at 06:38 PM by ouroboros4
    comments (9)
    wickette posted the 09/15/2025 at 06:44 PM
    Ca m'étonnerait pas vu l'ambition affichée. Tom Henderson est fiable voir très fiable par contre incertain ne veut pas dire confirmé.

    Qu'ils prennent leur temps, xbox et ps vont devoir + essayer pour vendre leur console entretemps
    bigsnake posted the 09/15/2025 at 06:45 PM
    J'avais dit pour septembre 2026 après l'annonce de la date et je maintiens.
    jenicris posted the 09/15/2025 at 06:54 PM
    Avec Rockstar il serait étonnant du contraire

    Un jeu Rockstar sans report, n'est pas une vrai Rockstar
    natedrake posted the 09/15/2025 at 06:57 PM
    Ah oui, dans un an si confirmé... Bon courage aux fans.
    olex posted the 09/15/2025 at 07:05 PM
    Ce serait pas surprenant, j'avais déjà call le précédent report et je me dis encore actuellement que le mois de mai me paraît trop optimiste.
    magneto860 posted the 09/15/2025 at 07:12 PM
    Il sortira sur PS6 en même temps que sur PS5 si ça continue comme ça.
    rider288 posted the 09/15/2025 at 07:22 PM
    Prévisible, Rockstar ca reporte toujours les jeux 2 fois ou presque
    altendorf posted the 09/15/2025 at 07:23 PM
    Rockstar Games qui va annoncer le report au dernier moment et on va encore avoir subitement un embouteillage au niveau des sorties juste après
    shambala93 posted the 09/15/2025 at 07:38 PM
    Ça reporte l’éventualité d’un Red dead 3
