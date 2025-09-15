D'après l'insider Tom Henderson, la sortie de GTA VI prévu pour le 26 mai 2026 serait de plus en plus incertaine.
D'après lui il faudrai plutôt visé un octobre 2026.
Si report il y à, la communication se ferait en novembre(lors du bilan financier de Rockstar).
Dans tous les cas cela reste bien entendu au stade de rumeur.
https://infinity-area.com/article/tom-henderson-evoque-un-nouveau-report-de-gta-6-la-sortie-de-mai-2026-compromise
posted the 09/15/2025 at 06:38 PM by ouroboros4
Qu'ils prennent leur temps, xbox et ps vont devoir + essayer pour vendre leur console entretemps
Un jeu Rockstar sans report, n'est pas une vrai Rockstar