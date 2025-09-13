profile
ouroboros4 > blog
Dragon Quest VII Reimagined : quelques précisions pour la version Switch
Annoncé fraichement hier, Square-Enix apporte quelques précisions en ce qui concerne la version Switch de Dragon Quest VII Reimagined :

Mise à jour : Le site officiel japonais de Square Enix propose une FAQ contenant des informations sur les versions Nintendo Switch 2 et Switch. Elle confirme qu'il n'existe pas de mise à niveau de la Switch vers la Switch 2 et qu'il est impossible de transférer les données de sauvegarde entre les versions. Vous trouverez l'intégralité des questions-réponses à ce sujet ci-dessous :

Q : Les copies de la version Switch de DRAGON QUEST VII Reimagined peuvent-elles être mises à niveau vers la version Switch 2 ?

R : Non, aucune mise à niveau n'est actuellement disponible ni prévue. Veuillez acheter votre exemplaire pour la console sur laquelle vous souhaitez jouer.

Q : Les données de sauvegarde de la version Switch de DRAGON QUEST VII Reimagined peuvent-elles être transférées et reportées sur la version Switch 2 ?

R : Non. Les versions Switch 2 et Switch sont traitées comme des jeux distincts ; les données de sauvegarde ne peuvent donc pas être transférées ni partagées entre elles. (Ceci s'applique également au transfert de données de la version Switch 2 vers la version Switch.)


En clair si vous voulez les avantages de la version Switch 2 il faudra obligatoirement s'accommodé d'une Game Key Cards....


https://www.rpgsite.net/news/18397-dragon-quest-vii-reimagined-dq7-remake-release-date
    posted the 09/13/2025 at 09:08 AM by ouroboros4
    comments (17)
    shinz0 posted the 09/13/2025 at 09:10 AM
    Les bâtards...
    ganon29 posted the 09/13/2025 at 09:15 AM
    J'le ferai sur la Switch OLED du coup...
    Jamais de la vie je prends une GKC.
    pcsw2 posted the 09/13/2025 at 09:28 AM
    Pas grave une gkc fera très bien l'affaire
    judebox posted the 09/13/2025 at 09:48 AM
    Ok, je pensais prendre la version Switch + MAJ Switch 2 pour éviter la GKC.
    Du coup, je vais éviter le jeu tout court... Dommage
    squall294 posted the 09/13/2025 at 10:02 AM
    Quelle moisissure absolue. :/
    cyr posted the 09/13/2025 at 10:25 AM
    C'est très bien. Pas de tromperie. D'une simplicité. Pourvu que ça se généralise
    jackfrost posted the 09/13/2025 at 10:31 AM
    Version ps5 du coup et à 20€ (pour saluer le geste).

    Je voulais les tiers sur Switch 2, mais ça ne sera pas possible.

    cyr le nombriliste.
    suikoden posted the 09/13/2025 at 10:32 AM
    Il sont relous a faire ca : un coup t'as la maj, un coup tu l'as pas. Pour FFT c'est bon, pour DQ I&II et VIIR non...
    C'est super chiant de devoir vérifier a chaque jeu meme pour un meme editeur...
    pimoody posted the 09/13/2025 at 10:35 AM
    Mais ils sont stupides ou bien le but c'est juste de devenir une entreprise detestable ?
    narustorm posted the 09/13/2025 at 10:53 AM
    Va pour la version switch 1 du coup
    Jamais jprend une gkc même si je peu comprendre pour FF7

    On sais si les tiers vendent bien leur jeux en GKC ?
    saram posted the 09/13/2025 at 11:15 AM
    Ça donne l’impression que la Switch 2 pousse grandement au tout demat vu comme ils forcent. ????
    burningcrimson posted the 09/13/2025 at 12:09 PM
    Ils iront encore une fois se faire enculer. J'ai encore ma version 3ds.
    yukilin posted the 09/13/2025 at 12:14 PM
    Si je le fais ça sera switch boite ou switch 2 dématérialisé.
    cail2 posted the 09/13/2025 at 12:49 PM
    Bah ce sera version PS5 et puis c'est tout
    kageyama posted the 09/13/2025 at 01:49 PM
    sur switch 1 ça ne tourne pas bien ?
    fdestroyer posted the 09/13/2025 at 02:05 PM
    C'est vraiment du n'importe quoi. Ya une cartouche avec un jeu complet, qui pourrait simplement recevoir un patch, et non, il t'obligent a aller sur GKC...
    elicetheworld posted the 09/13/2025 at 02:08 PM
    Pourquoi GKC sur NS2 et physique sur la première switch,
