Annoncé fraichement hier, Square-Enix apporte quelques précisions en ce qui concerne la version Switch de Dragon Quest VII Reimagined :
Mise à jour : Le site officiel japonais de Square Enix propose une FAQ contenant des informations sur les versions Nintendo Switch 2 et Switch. Elle confirme qu'il n'existe pas de mise à niveau de la Switch vers la Switch 2 et qu'il est impossible de transférer les données de sauvegarde entre les versions. Vous trouverez l'intégralité des questions-réponses à ce sujet ci-dessous :
Q : Les copies de la version Switch de DRAGON QUEST VII Reimagined peuvent-elles être mises à niveau vers la version Switch 2 ?
R : Non, aucune mise à niveau n'est actuellement disponible ni prévue. Veuillez acheter votre exemplaire pour la console sur laquelle vous souhaitez jouer.
Q : Les données de sauvegarde de la version Switch de DRAGON QUEST VII Reimagined peuvent-elles être transférées et reportées sur la version Switch 2 ?
R : Non. Les versions Switch 2 et Switch sont traitées comme des jeux distincts ; les données de sauvegarde ne peuvent donc pas être transférées ni partagées entre elles. (Ceci s'applique également au transfert de données de la version Switch 2 vers la version Switch.)
En clair si vous voulez les avantages de la version Switch 2 il faudra obligatoirement s'accommodé d'une Game Key Cards....
https://www.rpgsite.net/news/18397-dragon-quest-vii-reimagined-dq7-remake-release-date
tags :
posted the 09/13/2025 at 09:08 AM by ouroboros4
Jamais de la vie je prends une GKC.
Du coup, je vais éviter le jeu tout court... Dommage
Je voulais les tiers sur Switch 2, mais ça ne sera pas possible.
cyr le nombriliste.
C'est super chiant de devoir vérifier a chaque jeu meme pour un meme editeur...
Jamais jprend une gkc même si je peu comprendre pour FF7
On sais si les tiers vendent bien leur jeux en GKC ?