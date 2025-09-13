Annoncé fraichement hier, Square-Enix apporte quelques précisions en ce qui concerne la version Switch de Dragon Quest VII Reimagined :Mise à jour : Le site officiel japonais de Square Enix propose une FAQ contenant des informations sur les versions Nintendo Switch 2 et Switch. Elle confirme qu'il n'existe pas de mise à niveau de la Switch vers la Switch 2 et qu'il est impossible de transférer les données de sauvegarde entre les versions. Vous trouverez l'intégralité des questions-réponses à ce sujet ci-dessous :En clair si vous voulez les avantages de la version Switch 2 il faudra obligatoirement s'accommodé d'une Game Key Cards....