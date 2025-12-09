Hello la commu! Avec un ami qui n'est encore jamais apparu sur la chaîne, Benji, nous avons trouvé intéressant de faire une vidéo à chaud après avoir regardé le direct. Nous nous réjouissions énormément de ce Direct, et en attendions beaucoup, premier Direct véritablement "Switch 2", le constat est cependant plutôt amer pour nous
Je retiens Hadès 2 dans 2 semaines et la date de MP4.
C'est tout, et peut être l'arrivée de galaxy 2 dans un prix d'enfoiré.
Je retiens Dragon Quest et Fire Emblem, mais bon.
Et c'est du 2026. Au moins je vais faire des économies en 2025 avec la Switch 2
Cette fois on a cette chance d'avoir l'annonce d'un DLC avant la sortie du jeu, d'avoir des portages sans apports à 70€ (Galaxy) et consort.
Meme MP4, j'ai un peu peur.
Seule curiosité : Fire Emblem