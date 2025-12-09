Hello la commu! Avec un ami qui n'est encore jamais apparu sur la chaîne, Benji, nous avons trouvé intéressant de faire une vidéo à chaud après avoir regardé le direct. Nous nous réjouissions énormément de ce Direct, et en attendions beaucoup, premier Direct véritablement "Switch 2", le constat est cependant plutôt amer pour nous