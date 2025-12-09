profile
Avis à chaud sur le direct
Hello la commu! Avec un ami qui n'est encore jamais apparu sur la chaîne, Benji, nous avons trouvé intéressant de faire une vidéo à chaud après avoir regardé le direct. Nous nous réjouissions énormément de ce Direct, et en attendions beaucoup, premier Direct véritablement "Switch 2", le constat est cependant plutôt amer pour nous

    posted the 09/12/2025 at 06:25 PM by fdestroyer
    comments (7)
    dalbog posted the 09/12/2025 at 06:45 PM
    Complétement nul à chier, il faut dire les termes.

    Je retiens Hadès 2 dans 2 semaines et la date de MP4.

    C'est tout, et peut être l'arrivée de galaxy 2 dans un prix d'enfoiré.
    judebox posted the 09/12/2025 at 06:49 PM
    Mouais, mitigé... Des portages, des DLC...

    Je retiens Dragon Quest et Fire Emblem, mais bon.
    Et c'est du 2026. Au moins je vais faire des économies en 2025 avec la Switch 2
    judebox posted the 09/12/2025 at 06:50 PM
    Et Metroid Prime 4, c'est moi ou c'était moche ?
    arquion posted the 09/12/2025 at 07:26 PM
    judebox dans l'Open world c'était pas foufou mais une fois dans un biome en vue fps, c'est déjà beaucoup mieux.
    fdestroyer posted the 09/12/2025 at 07:29 PM
    judebox arquion Exactement, et je me demande si l'open world en soit est une bonne idée, Metroid devrait rester claustrophobique, mais apparemment ils ont tout de même suivi la tendance de faire du open world partout.
    kevisiano posted the 09/12/2025 at 09:05 PM
    Du grand Nintendo qui excelle dans son foutage de gueule comme d'habitude.

    Cette fois on a cette chance d'avoir l'annonce d'un DLC avant la sortie du jeu, d'avoir des portages sans apports à 70€ (Galaxy) et consort.

    Meme MP4, j'ai un peu peur.

    Seule curiosité : Fire Emblem
    fdestroyer posted the 09/12/2025 at 09:22 PM
    kevisiano tu résumes malheureusement bien notre débat en vidéo :S
