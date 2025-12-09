Comme je le craignais Nintendo n'a pas assez de dev pour produire des jeux ambitieux du niveau Xbox Serie S/PS4 Pro, on aura la plupart du temps des jeux du niveau de la Switch avec une meilleure résolution et un meilleur framerate, le dernier trailer de Metroid Prime 4 qui devrait etre le maître etalon de la console fait peur... Ce qu'a fait Ubi avec Outlaws ne sera jamais atteint avec Nintendo, les studios sont trop petit, je suis extrêmement déçu du dernier Nintendo Direct, même les tiers ne sont pas au rdv ou très peu...
Ou sont les jeux Microsoft ? Rockstar ?
posted the 09/12/2025 at 03:02 PM by manon75
il faudra attendre le premier jeu full switch 2 de nintendo pour voir de quoi ils sont capable sachant que tout se qu'ils ont sortit jusqu'à maintenant sont soit des jeu switch 1 soit des jeux don le dev à débuté sur switch 1.
J'attendais rien d'eux en même temps mais franchement c'était sympa.
Aujourd'hui les jeux les plus joués c'est Fortnite, Minecraft et toute la clique...Des jeux fun mais à la technique éclatée.
Tu aurais tort de croire que les jeux doivent forcément être des AAAA pour être des succès et c'est ça qu'attendent les joueurs...
Au contraire je pense qu'à part GTA 6, il n'y a pas vraiment de hype sur des AAA made in Sony ou Microsoft. En tous cas pas plus que le prochain Mario, Zelda voir Pokémon qui seront graphiquement totalement à la rue en comparaison de GTA 6 et qui pourtant vont très bien se vendre.
tj blasés.
Il me semble que la précédente machine était bien limitée techniquement, la switch 2 arrive en gros avec 100 euros de plus que ca petite sœur et les "fans" croient qu'ils vont avoir de la puissance avec ca .
Regarde la machine elle fait 1 centimètre d'épaisseur par 10 de long, Metroid Prime 4 est très beau comme il est déjà. Il rendra très bien sur mon vidéo projecteur ultra HD, comme mario kart world actuellement et d'autres ... Les gens sont de plus en plus blasés par ce qu'ils ont, alors que d'autres crèvent de faim.
Si t'aimes pas, t'achetes pas.
Ce qui me dérange c'est qu'ils pourraient prendre un peu plus de risques sur la forme et le fond. Où sont les nouvelles IPs? Où sont les nouvelles idées de gameplay innovantes?
Donc quelques nouveaux jeux qui ont rien de fous, annoncés dans un direct où 90% des annonces sont des remasters, portages ou remakes...
Prise de risque niveau zéro, mais comme toujours, tant que ça vend par carton, c'est service minimum au prix le plus élevé. Et puis quand les ventes se casseront la gueule là ils feront des efforts.
Ca montre bien la capacité de Nintendo à innover aujourd'hui sans se reposer sur une IP et une formule déjà éprouvée depuis 20 ans.
Je pense que le probleme vient du fait qu'ils ont promis 120 FPS sur ce jeu, A partir de la il ne faut pas se bercer d'illusions, ce sera vraiment un jeu Switch 1.
Ta eu 3 jeux ambitieux rien que cette année MKW, DK, et bientot MP4, alors peut être que la version qu on a vu de MP4 est tirer de la switch 1 mais ca reste un gros jeu.
Je sais pas si tes au courant la sw2 est la pour 7 ou 8 ans tu crois qu il vont grillé leur cartouche la première année
ducknsexe Vivement le jour où tu pointeras du doigt Nintendo.
ça reste un jeu Switch 1 avec des parametres legerements améliorées, et avec resolution et FPS ++++
Alors s'ils ont la brillante idée d'integrer des zones ouvertes, forcement, ça va pas ressembler a grand chose...
puisqu'apparemment Mk c'est à peine "bon"