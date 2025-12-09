Comme je le craignais Nintendo n'a pas assez de dev pour produire des jeux ambitieux du niveau Xbox Serie S/PS4 Pro, on aura la plupart du temps des jeux du niveau de la Switch avec une meilleure résolution et un meilleur framerate, le dernier trailer de Metroid Prime 4 qui devrait etre le maître etalon de la console fait peur... Ce qu'a fait Ubi avec Outlaws ne sera jamais atteint avec Nintendo, les studios sont trop petit, je suis extrêmement déçu du dernier Nintendo Direct, même les tiers ne sont pas au rdv ou très peu...



Ou sont les jeux Microsoft ? Rockstar ?