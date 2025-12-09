profile
manon75
1
Like
Likers
manon75
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 10
visites since opening : 29337
manon75 > blog
Très inquiète pour Nintendo
Comme je le craignais Nintendo n'a pas assez de dev pour produire des jeux ambitieux du niveau Xbox Serie S/PS4 Pro, on aura la plupart du temps des jeux du niveau de la Switch avec une meilleure résolution et un meilleur framerate, le dernier trailer de Metroid Prime 4 qui devrait etre le maître etalon de la console fait peur... Ce qu'a fait Ubi avec Outlaws ne sera jamais atteint avec Nintendo, les studios sont trop petit, je suis extrêmement déçu du dernier Nintendo Direct, même les tiers ne sont pas au rdv ou très peu...

Ou sont les jeux Microsoft ? Rockstar ?
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/12/2025 at 03:02 PM by manon75
    comments (32)
    blackninja posted the 09/12/2025 at 03:06 PM
    C’est un jeu Switch 1 donc maître étalon…
    inglorious posted the 09/12/2025 at 03:08 PM
    Je sais pas à quel moment Metroid Prime devait être le maître étalon mais bref...
    derno posted the 09/12/2025 at 03:09 PM
    comme dit, metroid prime 4 est un jeu switch 1, sur une zone ouverte qui j'imagine tourne à 60 fps on ne peut pas espérer de miracle.
    il faudra attendre le premier jeu full switch 2 de nintendo pour voir de quoi ils sont capable sachant que tout se qu'ils ont sortit jusqu'à maintenant sont soit des jeu switch 1 soit des jeux don le dev à débuté sur switch 1.
    shinz0 posted the 09/12/2025 at 03:09 PM
    MP4 la vitrine Switch 1...
    aozora78 posted the 09/12/2025 at 03:11 PM
    Pas fan de Nintendo mais j'ai trouvé les jeux qu'ils ont montré engageants.
    J'attendais rien d'eux en même temps mais franchement c'était sympa.
    mrnuage posted the 09/12/2025 at 03:18 PM
    Oui alors d'un côté beaucoup trop de remakes/dlc/etc mais d'un autre, vouloir trop d'ambition c'est ce qui est en train de tuer l'industrie à coup de fermeture de studios, d'abandons de projets et de licenciements de masse. Mieux vaut se calmer et essayer de trouver son bonheur sur des petits jeux moi je dis.
    pharrell posted the 09/12/2025 at 03:18 PM
    Qui te dit que les joueurs Nintendo attendent du GTA 6 sur Switch ?...

    Aujourd'hui les jeux les plus joués c'est Fortnite, Minecraft et toute la clique...Des jeux fun mais à la technique éclatée.

    Tu aurais tort de croire que les jeux doivent forcément être des AAAA pour être des succès et c'est ça qu'attendent les joueurs...

    Au contraire je pense qu'à part GTA 6, il n'y a pas vraiment de hype sur des AAA made in Sony ou Microsoft. En tous cas pas plus que le prochain Mario, Zelda voir Pokémon qui seront graphiquement totalement à la rue en comparaison de GTA 6 et qui pourtant vont très bien se vendre.
    drybowser posted the 09/12/2025 at 03:22 PM
    Moi je ne suis pas inquiet , Nintendo a juste refait la même erreur qu avec la Wii U tout simplement, s'endormir sur ses lauriers et ne rien branler et sursant sur le nom vendeur de la console vu que 'q petite soeur a cartonné ...
    rogeraf posted the 09/12/2025 at 03:22 PM
    C'est dingue de réagir comme ça
    tj blasés.
    Il me semble que la précédente machine était bien limitée techniquement, la switch 2 arrive en gros avec 100 euros de plus que ca petite sœur et les "fans" croient qu'ils vont avoir de la puissance avec ca .
    Regarde la machine elle fait 1 centimètre d'épaisseur par 10 de long, Metroid Prime 4 est très beau comme il est déjà. Il rendra très bien sur mon vidéo projecteur ultra HD, comme mario kart world actuellement et d'autres ... Les gens sont de plus en plus blasés par ce qu'ils ont, alors que d'autres crèvent de faim.
    Si t'aimes pas, t'achetes pas.
    maisnon posted the 09/12/2025 at 03:31 PM
    Moi ce n'est ni l'aspect technique ni le manque de volonté ou moyens de faire des "gros jeux" qui me dérange.

    Ce qui me dérange c'est qu'ils pourraient prendre un peu plus de risques sur la forme et le fond. Où sont les nouvelles IPs? Où sont les nouvelles idées de gameplay innovantes?

    Donc quelques nouveaux jeux qui ont rien de fous, annoncés dans un direct où 90% des annonces sont des remasters, portages ou remakes...

    Prise de risque niveau zéro, mais comme toujours, tant que ça vend par carton, c'est service minimum au prix le plus élevé. Et puis quand les ventes se casseront la gueule là ils feront des efforts.
    akinen posted the 09/12/2025 at 03:33 PM
    On a eu la même pour leurs 4 dernières cartouches. Continuez comme ça
    maisnon posted the 09/12/2025 at 03:35 PM
    Ah si pardon on a eu une nouvelle IP avec un gameplay innovant Drag x Drive.

    Ca montre bien la capacité de Nintendo à innover aujourd'hui sans se reposer sur une IP et une formule déjà éprouvée depuis 20 ans.
    chreasy97 posted the 09/12/2025 at 03:42 PM
    rogeraf j'ai parfaitement conscience que Metroid Prime 4 est un jeu qui sort aussi sur Switch 1 et habituellement je ne suis pas du tout exigeant niveau graphisme, mais ce que j'ai vu aujourd'hui c'est un jeu uniquement Switch 1.

    Je pense que le probleme vient du fait qu'ils ont promis 120 FPS sur ce jeu, A partir de la il ne faut pas se bercer d'illusions, ce sera vraiment un jeu Switch 1.
    tlj posted the 09/12/2025 at 03:51 PM
    maisnon Complètement d'accord avec ce que tu dis. Nintendo devient lassant et c'est problématique pour pas mal de joueurs maintenant
    rogeraf posted the 09/12/2025 at 03:57 PM
    chreasy97 J'ai vu les 2 versions sur Digital Fondry, il y a de grosses différences visuellement sur les détails. Apres comme disait Marion, on est sur un rendu équivalent PS4 pour ce Metroid Switch 2 (mais 4k), et un rendu équivalent PS3 pour la switch 1. Je sais que dit comme ca, ca envoie pas du rêve, mais ca va aller ...
    rogeraf posted the 09/12/2025 at 04:01 PM
    chreasy97 le 120fps ca sera pour la switch 2 en 1080p
    rogeraf posted the 09/12/2025 at 04:04 PM
    maisnon c'est tout a fait ca, mais je ne suis pas d'accord avec toi pour Metroid 4, j'attends les tests. Vu le DEV interminable ... j'espère qu'ils ne se rateront pas.
    iglooo posted the 09/12/2025 at 04:05 PM
    Personne ne l'encore faite?
    NINTENDO VA MOURIR
    nyseko posted the 09/12/2025 at 04:07 PM
    Oui je commence déjà à économiser pour une PS6 à 900€.
    djfab posted the 09/12/2025 at 04:08 PM
    On n'achète pas une console Nintendo pour jouer à des jeux Microsoft ! lol (ni Rockstar)
    ducknsexe posted the 09/12/2025 at 04:16 PM
    Tu veux un jeux ambitieux, capcom annonce le dernier resident evil 9.

    Ta eu 3 jeux ambitieux rien que cette année MKW, DK, et bientot MP4, alors peut être que la version qu on a vu de MP4 est tirer de la switch 1 mais ca reste un gros jeu.

    Je sais pas si tes au courant la sw2 est la pour 7 ou 8 ans tu crois qu il vont grillé leur cartouche la première année
    maisnon posted the 09/12/2025 at 04:17 PM
    rogeraf MP4 est le seul jeux Nintendo qui me ferait acheter une switch 2. Mais ça fait léger.
    ravyxxs posted the 09/12/2025 at 05:02 PM
    Personne ne lui a dit ? Metroid Prime 4 c'est un jeu Switch 1, de quel étalon ça parle ?

    ducknsexe Vivement le jour où tu pointeras du doigt Nintendo.
    ducknsexe posted the 09/12/2025 at 05:08 PM
    ravyxxs je pointe déjà le doigt en direction sur l article virtual boy.
    airzoom posted the 09/12/2025 at 05:19 PM
    Vos inquiétudes vous concernent, moi je suis bien content de ce que je vois
    osiris67 posted the 09/12/2025 at 05:41 PM
    Avec la thune que brasse cette boite sans efforts c est vraiment les rois de l escroquerie
    kikoo31 posted the 09/12/2025 at 05:49 PM
    Et moi qui était pressé de voir la Switch 2 sortir ...
    51love posted the 09/12/2025 at 05:51 PM
    Metroid Prime 4 qui devrait etre le maître etalon de la console fait peur...


    ça reste un jeu Switch 1 avec des parametres legerements améliorées, et avec resolution et FPS ++++

    Alors s'ils ont la brillante idée d'integrer des zones ouvertes, forcement, ça va pas ressembler a grand chose...
    iglooo posted the 09/12/2025 at 05:52 PM
    kikoo31 pour l'instant, comparé à la S1, c'est mieux sur ses premiers mois si ce n'est que niveau indés, c'est pas vraiment ça, et je trouve ça plus inquiétant... Y'a un paquet de trucs PC qui pourraient tourner sur S2 et aucunes nouvelles...
    kikoo31 posted the 09/12/2025 at 06:28 PM
    iglooo il y a rien qui justifie la vrai + value par rapport à la Switch 1
    puisqu'apparemment Mk c'est à peine "bon"
    chreasy97 posted the 09/12/2025 at 06:42 PM
    rogeraf je ne l'ai pas précisé mais oui seule la Switch 2 gére le 120 FPS et c'est pour arriver ce taux de rafraichissement que la version SW2 se demarquera trés peu de la version Switch 1.
    iglooo posted the 09/12/2025 at 06:54 PM
    kikoo31 c'est les prix qui coincent. Aux mêmes taros que la S1 ce serait très acceptable.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo