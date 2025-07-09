La Chine lance un nouveau format de cable: GPMI
GPMI est un standard de connectivité développé par l’Alliance de coopération pour la vidéo 8K UHD de Shenzhen (SUCA), comprenant plus de 50 entreprises chinoises telles que Huawei, TCL, Hisense, Skyworth, Lenovo ou Xiaomi. Il a été officiellement dévoilé en avril 2025 à Shenzen.
Pourquoi c’est important
GPMI ambitionne d’être une norme universelle unifiant les usages des câbles HDMI, DisplayPort, USB-C, et plus encore.
L’approche sans redevances (free-to-license) pour les fabricants chinois constitue un avantage compétitif face aux coûts associés aux normes comme HDMI.
Mais l’adoption mondiale reste incertaine : des marques clés comme Samsung, LG ou Sony ne font pas partie de l’alliance, ce qui pourrait freiner sa propagation hors de Chine.
On sait tous que cela va être adopté , l'Europe vient de prendre 10 ans de retard.
En résumé
La Chine a lancé le standard GPMI en avril 2025, avec l’ambition de révolutionner la connectique en proposant un seul câble capable de tout faire : vidéo 8K ultra-haute définition, audio, alimentation puissante, contrôle, données et sécurité intégrée.
posted the 09/07/2025 at 02:43 PM by newtechnix
Sinon concernant l'information en question si LG, Sony et Samsung ne valident pas alors c'est clairement mort pour l'international c'est clair et net.
Après je me doute bien que tu vis pas l'as bas....
Mais vu ton commentaire, je pensais que tu étais un nouveau venu juste pour troller
ok no problem c'étais une blague qui a été mal comprise. Sans rancune.
Concernant la nouvelle norme je pense que les chinois sont en position de force pour l'imposer étant les principaux fabricant hitech.
Et j'ai oublié mais quel est le rapport avec l'Europe ? L'hdmi a été créé par un consortium de sociétés principalement japonaises : https://www.hdmi.org/adopter/founders