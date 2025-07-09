HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
newtechnix > blog
La Chine semble devenir inexorablement ze place to be
La Chine lance un nouveau format de cable: GPMI

GPMI est un standard de connectivité développé par l’Alliance de coopération pour la vidéo 8K UHD de Shenzhen (SUCA), comprenant plus de 50 entreprises chinoises telles que Huawei, TCL, Hisense, Skyworth, Lenovo ou Xiaomi. Il a été officiellement dévoilé en avril 2025 à Shenzen.

Pourquoi c’est important

GPMI ambitionne d’être une norme universelle unifiant les usages des câbles HDMI, DisplayPort, USB-C, et plus encore.

L’approche sans redevances (free-to-license) pour les fabricants chinois constitue un avantage compétitif face aux coûts associés aux normes comme HDMI.

Mais l’adoption mondiale reste incertaine : des marques clés comme Samsung, LG ou Sony ne font pas partie de l’alliance, ce qui pourrait freiner sa propagation hors de Chine.
On sait tous que cela va être adopté , l'Europe vient de prendre 10 ans de retard.

En résumé

La Chine a lancé le standard GPMI en avril 2025, avec l’ambition de révolutionner la connectique en proposant un seul câble capable de tout faire : vidéo 8K ultra-haute définition, audio, alimentation puissante, contrôle, données et sécurité intégrée.
    posted the 09/07/2025 at 02:43 PM by newtechnix
    comments (13)
    vyse posted the 09/07/2025 at 03:10 PM
    c un bot?
    cyr posted the 09/07/2025 at 03:20 PM
    onimusha tu a pas un pays a t'occuper vu ta fiche?
    bennj posted the 09/07/2025 at 03:35 PM
    onimusha mais t'es HS de A à Z sur cette news. Supprime.

    Sinon concernant l'information en question si LG, Sony et Samsung ne valident pas alors c'est clairement mort pour l'international c'est clair et net.
    onimusha posted the 09/07/2025 at 03:43 PM
    bennj ? le com de cyr va voir ma fiche/pseudo ?
    kurosu posted the 09/07/2025 at 04:10 PM
    bennj pourquoi mort ? Ils sont bien vendu a l'international, la transition sera faite sans les autres marques
    iglooo posted the 09/07/2025 at 04:16 PM
    Ils ne font que copier l'UE et les chargeurs
    cyr posted the 09/07/2025 at 05:57 PM
    onimusha ça parle d'une nouvelle connectique chinoise et toi tu vise directement la switch2 alors que tous le monde l'utilise (l'industrie)

    Après je me doute bien que tu vis pas l'as bas....


    Mais vu ton commentaire, je pensais que tu étais un nouveau venu juste pour troller
    onimusha posted the 09/07/2025 at 06:05 PM
    cyr
    ok no problem c'étais une blague qui a été mal comprise. Sans rancune.

    Concernant la nouvelle norme je pense que les chinois sont en position de force pour l'imposer étant les principaux fabricant hitech.
    keiku posted the 09/07/2025 at 09:31 PM
    bah tant mieux que ca évolue, et si on peut avoir du sans redevance ca fera baisser les cout et donc les prix, ce qui est bénéfique pour tous le monde, reste a voir la qualité et la connectique
    mrnuage posted the 09/07/2025 at 11:13 PM
    Le titre est très mal choisi à mon avis... Que des grosses marques chinoises de TV et moniteurs crée une nouvelle norme qui pourrait exploser et devenir standard prochainement ok c'est une chose. Mais prétendre que c'est the place to be en tant que pelo random je n'y crois absolument pas.
    bennj posted the 09/08/2025 at 05:00 AM
    "On sait tous que cela va être adopté , l'Europe vient de prendre 10 ans de retard."

    Et j'ai oublié mais quel est le rapport avec l'Europe ? L'hdmi a été créé par un consortium de sociétés principalement japonaises : https://www.hdmi.org/adopter/founders
    choroq posted the 09/08/2025 at 08:54 AM
    Quand la chine veut montrer qu'elle peut faire de belles choses, elle a raison, mais dans la chine, tout n'est pas rose, ha, le monde et ses contradictions.
    darknoob posted the 09/08/2025 at 05:40 PM
    article écrit avec IA... Pathétique
