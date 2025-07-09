La Chine lance un nouveau format de cable: GPMI



GPMI est un standard de connectivité développé par l’Alliance de coopération pour la vidéo 8K UHD de Shenzhen (SUCA), comprenant plus de 50 entreprises chinoises telles que Huawei, TCL, Hisense, Skyworth, Lenovo ou Xiaomi. Il a été officiellement dévoilé en avril 2025 à Shenzen.



Pourquoi c’est important



GPMI ambitionne d’être une norme universelle unifiant les usages des câbles HDMI, DisplayPort, USB-C, et plus encore.



L’approche sans redevances (free-to-license) pour les fabricants chinois constitue un avantage compétitif face aux coûts associés aux normes comme HDMI.



Mais l’adoption mondiale reste incertaine : des marques clés comme Samsung, LG ou Sony ne font pas partie de l’alliance, ce qui pourrait freiner sa propagation hors de Chine.

On sait tous que cela va être adopté , l'Europe vient de prendre 10 ans de retard.



En résumé



La Chine a lancé le standard GPMI en avril 2025, avec l’ambition de révolutionner la connectique en proposant un seul câble capable de tout faire : vidéo 8K ultra-haute définition, audio, alimentation puissante, contrôle, données et sécurité intégrée.