zboubi480 > blog
Ca va les pubs intrusives qui cachent la moitié du site ?
On voit même plus les articles et elles cachent les réponses et les smileys !!!!!!
Alors oui faut des pubs, je comprends tout à fait, mais la c'est n'importe quoi !!!
J'vais remettre mes petits bloqueurs, venez pas vous plaindre.....
    posted the 09/01/2025 at 04:27 PM by zboubi480
    comments (12)
    vyse posted the 09/01/2025 at 04:35 PM
    Bah ouai c'est gamekyo rien de neuf sous le soleil
    cyr posted the 09/01/2025 at 04:42 PM
    Quant tu va sur d'autre site, c'est comme le "pur oxygène " (référence au film de Spielberg avec les casque de réalité partous...." j'ai oublié le nom du film ceci dit.


    Nan ce qui est chiant sur mobile, c'est ue si tu a la video en lecture, il est impossible d'écrire un message sur mobile......
    momotaros posted the 09/01/2025 at 04:47 PM
    Sur smartphone, tu instales Brave et tu ne veras plus jamais de pub.
    magneto860 posted the 09/01/2025 at 04:47 PM
    Idem sur PC.
    ippoyabukiki posted the 09/01/2025 at 04:48 PM
    Nintendo town est moins ancien et a un aspect beaucoup plus clair. Je crois que le mec est seul à la base et que c'est un ancien de gamekyo (fire akuma). On dit souvent que les meilleurs partent les premiers
    hypermario posted the 09/01/2025 at 04:58 PM
    momotaros Meme sur PC, Brave c'est le top
    bladagun posted the 09/01/2025 at 05:30 PM
    Oui les pubs je les laisse pour presque tout les sites car je comprend faut c'gagner sa croute mais ici jamais sans brave, dommage d'ailleurs parce que ça ne nous dérangerais pas pour la plupart
    altendorf posted the 09/01/2025 at 05:34 PM
    Pleure auprès des frères Morcos.
    obi69 posted the 09/01/2025 at 05:37 PM
    +1000 ça saoule de ouf.

    Parfois, ça écrase carrément les boutons de fonctions du site.

    Entre ça et les erreurs 504 à répétition, quelle plaie.
    defcon5 posted the 09/01/2025 at 05:53 PM
    J'utilise le bon vieux adblock des familles. ça fonctionne toujours aussi bien, et même sur le téléphone. Je ne le désactive que pour les sites qui m'annoncent rester raisonnable dans leur utilisation de la publicité.

    D'après ce que je viens de lire, c'est pas demain la veille que je le désactiverai pour GK.
    onimusha posted the 09/01/2025 at 06:02 PM
    ublock ou adguard et c'est réglé
    hibito posted the 09/01/2025 at 06:58 PM
    Brave et c'est réglé ! Ça kill même les pub de youtube !
