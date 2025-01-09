On voit même plus les articles et elles cachent les réponses et les smileys !!!!!!
Alors oui faut des pubs, je comprends tout à fait, mais la c'est n'importe quoi !!!
J'vais remettre mes petits bloqueurs, venez pas vous plaindre.....
posted the 09/01/2025 at 04:27 PM by zboubi480
Nan ce qui est chiant sur mobile, c'est ue si tu a la video en lecture, il est impossible d'écrire un message sur mobile......
Parfois, ça écrase carrément les boutons de fonctions du site.
Entre ça et les erreurs 504 à répétition, quelle plaie.
D'après ce que je viens de lire, c'est pas demain la veille que je le désactiverai pour GK.