Petite review hebdo de la série Alien Earth.



Après un bon début, plutôt intéressant qui rentrait direct dans le vif du sujet, les 2 derniers épisodes sont quand même assez moyen.



On a du mal à comprendre où la série souhaite aboutir...



Le côté ile isolé va très probablement être le théâtre d'un massacre total... On verra bien. L'épisode 5 est (selon la presse car pas diffusé) visiblement assez "wtf", espérons qu'ils gardent leurs cartouches pour les 3 derniers épisodes.



6/10