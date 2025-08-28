profile
pharrell
3
Likes
Likers
pharrell
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 35
visites since opening : 58377
pharrell > blog
[Disney+] Alien Earth - Episode 4
Petite review hebdo de la série Alien Earth.

Après un bon début, plutôt intéressant qui rentrait direct dans le vif du sujet, les 2 derniers épisodes sont quand même assez moyen.

On a du mal à comprendre où la série souhaite aboutir...

Le côté ile isolé va très probablement être le théâtre d'un massacre total... On verra bien. L'épisode 5 est (selon la presse car pas diffusé) visiblement assez "wtf", espérons qu'ils gardent leurs cartouches pour les 3 derniers épisodes.

6/10
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    link49
    posted the 08/28/2025 at 08:50 AM by pharrell
    comments (21)
    slyder posted the 08/28/2025 at 09:02 AM
    Pour un épisode de mi-saison, la déception est encore plus grande, ce qui se passe avec Wendy me fait craindre le pire par la suite, sans parler de la toute fin de l'épisode...

    L'épisode 5 semble retracer ce qui s'est passé dans le Maginot et effectivement la plupart des médias parlent d'un wtf sans nom, bref je sens la dégringolade arriver, bien qu'avec cette épisode 4, la série semble déjà bien amorcer sa chute !
    shinz0 posted the 08/28/2025 at 09:03 AM
    Faut voir la série comme un film de 8 heures, on verra bien à la conclusion...
    Encore 4 épisodes
    akinen posted the 08/28/2025 at 09:26 AM
    Ils veulent tjrs faire de la métaphore debile avec alien. Au lieu de juste faire de la bonne SF retro-claustro.

    Là c’est Peter pan 24/24… c’est fatiguant
    ducknsexe posted the 08/28/2025 at 10:11 AM
    Je ne voie toujours pas quel est la 5 ème créatures du laboratoire.

    1. T. Ocellus ( L oeil araignée )
    2. Le parasite suceur de sang
    3. Creature végétal
    4. Facehugger
    cyr posted the 08/28/2025 at 11:44 AM
    ducknsexe peut etre le cyborg? J'espère qu'il aura une mort bien horrible.


    C'est vrai que les 2 premier épisode c'était correct.

    Mais la, on sent que le milliardaire c'est un gros ancu... de première, qui s'en fou de la vie des autres. Mais lui il veut atteindre l'immortalité.

    Il faut lui faire rencontrer un œuf.

    Par contre c'est le synthétique, celui qui a les cheveux blanc. .......je sais pas pour vous, mais lui je sent qu'il prépare quelque chose dans le dos de sont maître.


    Ou alors l'araignée œil qui prendrais le contrôle d'un synthétique, ou du cyborg. Je le vois arriver a 1000 années lumières.
    akinen posted the 08/28/2025 at 11:52 AM
    cyr ou sinon l’œil dans le milliardaire (qui se définie comme l’être le plus intelligent du monde). Y’a moyen que ça le transforme en un être giga maléfique
    pharrell posted the 08/28/2025 at 12:02 PM
    Dans tous les cas ça va mal finir, le tout c'est de savoir comment

    J'aime bien celui qui a une tête d'allemand. Son personnage est intéressant.

    Y a quand même eu un beau budget dans cette série on peut pas le nier. Surtout sur les 2 premiers épisodes c'était pas mal. Là sur les 2 derniers y a un peu moins d'effets visuels.

    Globalement pour du Disney+ ça remonte quand même le niveau parce que les séries c'est pas ça... J'ai profité de l'offre à 2 balles pendant 1 an autrement j'aurais arrêté.
    cyr posted the 08/28/2025 at 12:04 PM
    akinen pour lui, je préfère qu'il accouche d'un xenomorphe. Un modèle très avancé. Je le vois bien avec des lunettes, qui parle, et avec des chaussure.
    akinen posted the 08/28/2025 at 12:45 PM
    cyr ce serait génial oui
    marcelpatulacci posted the 08/28/2025 at 02:29 PM
    J'aime bien mais ça part un peu en WTF, déjà le transfert de conscience c'était moyen, mais dans cet épisode: la nouvelle capacité de la meuf, la non bordel

    Comme dit shinz0 , c'est mieux de regardé en une fois, surtout pour une série court. Le bouffonne qui se croit enceinte, j'ai déjà oublié son histoire ou qui s'est
    raioh posted the 08/28/2025 at 02:38 PM
    Marcelpatulacci : Après tu critiques ce qu'il y a de mieux dans la série
    Le transfert de conscience, on arrive justement à la thématique même du délire avec la discussion entre le frère et l'autre sur le fait qu'il s'agisse de sa sœur ou non.
    C'est pas une "bouffone" qui se croit enceinte, c'est un robot/ia qui a une dissonance cognitive artificielle.

    Bref, c'est des sujets hyper intéressants dans la SF, mais qui auraient plus leurs placent dans une série Blade Runner que Alien, surtout qu'ici on préfère caresser des chestbursters
    pharrell posted the 08/28/2025 at 02:43 PM
    C'est quand même un peu mieux traité dans Blade Runner

    J'aimais bien l'idée que l'action se passe sur terre, dans une ville. Ca donnait un nouvel angle à la saga. Et au final ils s'enferment dans une huis clos sur une ile perdue... Dommage...
    cyr posted the 08/28/2025 at 02:56 PM
    pharrell des xenomorphe en ville, c'etais des morts par millions. Ils avaient pas le budget pour le sang.
    ducknsexe posted the 08/28/2025 at 03:16 PM
    pharrell cyr ouais une sorte de bacterie, un virus, une épidémie qui se propage a grande vitesse inarretable. Une fois la ville contaminé par le xenomorph, une seule solution : la bombe nucléaire
    ippoyabukiki posted the 08/28/2025 at 03:25 PM
    "Après un bon début, plutôt intéressant qui rentrait direct dans le vif du sujet,"

    Chacun son avis mais pour moi c'était très mauvais des les 10 premières minutes.
    ippoyabukiki posted the 08/28/2025 at 03:27 PM
    pharrell C'est quand même un peu mieux traité dans Blade Runner

    Houla... à aucun moment dans blade runner ou dans le roman "les androïdes rêvent ils de mouton électriques", il n'est question de transport d'une âme dans un corps cybernétique ... les "repliquants" sont des pures androïdes à qui on invente des souvenirs.

    Est tu certain d'avoir vu le film ?
    cyr posted the 08/28/2025 at 03:46 PM
    ducknsexe pourquoi pas introduire les terminator?

    Alien VS terminator, ça aurait de la gueule.
    giru posted the 08/28/2025 at 03:59 PM
    J’ai bien aimé cet épisode 4. La série est meilleure quand ils se content de faire des dialogues, vu qu’ils n’ont pas le budget pour des scènes d’action correctes.

    On sent que tout ça va bien partir en couille et tout le monde sur l’île va crever. Une façon simple de justifier pourquoi Prodigy n’est jamais évoqué dans la saga. Ils vont disparaître ainsi que toute trace du Xenomorphe sur terre.
    abookhouseboy posted the 08/28/2025 at 04:22 PM
    Personnellement je suis bien content que la série propose autre chose que du crapahutage dans des couloirs sombres pendant 8 épisodes.

    Montrer la même chose que les films en plus étiré, je ne vois pas l'intérêt.

    Bon choix d'avoir privilégié l'exposition de la vie sur Terre, au moins ça apporte une valeur ajouté.
    Mon regret est que le xénomorphe et son fonctionnement soient si vite maitrisés par quelque personnage, le danger qu'ils incarnent est ainsi trop émoussé.
    iglooo posted the 08/28/2025 at 04:34 PM
    cyr arrête tu vas leur donner des idées
    ippoyabukiki très mauvais ex-nihilo mais pour du Disney les standards sont rabaissés. Très très bas, donc ça passe
    choroq posted the 08/29/2025 at 01:31 AM
    C'est une série, pas un film, et franchement chez Disney, c'est toujours joli. Là ou ils sont moins bon, c'est le scénario, mais Alien, franchement, quand on regarde toute la série, bah c'est des aliens, qui à part bouffer, sont pas du genre a parler du molière. Alors on peut inventer tout et n'importe quoi sur une base Alien intangible (genre je te bouffe). Bref, c'est peut être pas une révolution, mais ça se regarde et c'est du alien quoi, pop corn, et on va se coucher.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo