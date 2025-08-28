Petite review hebdo de la série Alien Earth.
Après un bon début, plutôt intéressant qui rentrait direct dans le vif du sujet, les 2 derniers épisodes sont quand même assez moyen.
On a du mal à comprendre où la série souhaite aboutir...
Le côté ile isolé va très probablement être le théâtre d'un massacre total... On verra bien. L'épisode 5 est (selon la presse car pas diffusé) visiblement assez "wtf", espérons qu'ils gardent leurs cartouches pour les 3 derniers épisodes.
6/10
L'épisode 5 semble retracer ce qui s'est passé dans le Maginot et effectivement la plupart des médias parlent d'un wtf sans nom, bref je sens la dégringolade arriver, bien qu'avec cette épisode 4, la série semble déjà bien amorcer sa chute !
Encore 4 épisodes
Là c’est Peter pan 24/24… c’est fatiguant
1. T. Ocellus ( L oeil araignée )
2. Le parasite suceur de sang
3. Creature végétal
4. Facehugger
C'est vrai que les 2 premier épisode c'était correct.
Mais la, on sent que le milliardaire c'est un gros ancu... de première, qui s'en fou de la vie des autres. Mais lui il veut atteindre l'immortalité.
Il faut lui faire rencontrer un œuf.
Par contre c'est le synthétique, celui qui a les cheveux blanc. .......je sais pas pour vous, mais lui je sent qu'il prépare quelque chose dans le dos de sont maître.
Ou alors l'araignée œil qui prendrais le contrôle d'un synthétique, ou du cyborg. Je le vois arriver a 1000 années lumières.
J'aime bien celui qui a une tête d'allemand. Son personnage est intéressant.
Y a quand même eu un beau budget dans cette série on peut pas le nier. Surtout sur les 2 premiers épisodes c'était pas mal. Là sur les 2 derniers y a un peu moins d'effets visuels.
Globalement pour du Disney+ ça remonte quand même le niveau parce que les séries c'est pas ça... J'ai profité de l'offre à 2 balles pendant 1 an autrement j'aurais arrêté.
Comme dit shinz0 , c'est mieux de regardé en une fois, surtout pour une série court. Le bouffonne qui se croit enceinte, j'ai déjà oublié son histoire ou qui s'est
Le transfert de conscience, on arrive justement à la thématique même du délire avec la discussion entre le frère et l'autre sur le fait qu'il s'agisse de sa sœur ou non.
C'est pas une "bouffone" qui se croit enceinte, c'est un robot/ia qui a une dissonance cognitive artificielle.
Bref, c'est des sujets hyper intéressants dans la SF, mais qui auraient plus leurs placent dans une série Blade Runner que Alien, surtout qu'ici on préfère caresser des chestbursters
J'aimais bien l'idée que l'action se passe sur terre, dans une ville. Ca donnait un nouvel angle à la saga. Et au final ils s'enferment dans une huis clos sur une ile perdue... Dommage...
Chacun son avis mais pour moi c'était très mauvais des les 10 premières minutes.
Houla... à aucun moment dans blade runner ou dans le roman "les androïdes rêvent ils de mouton électriques", il n'est question de transport d'une âme dans un corps cybernétique ... les "repliquants" sont des pures androïdes à qui on invente des souvenirs.
Est tu certain d'avoir vu le film ?
Alien VS terminator, ça aurait de la gueule.
On sent que tout ça va bien partir en couille et tout le monde sur l’île va crever. Une façon simple de justifier pourquoi Prodigy n’est jamais évoqué dans la saga. Ils vont disparaître ainsi que toute trace du Xenomorphe sur terre.
Montrer la même chose que les films en plus étiré, je ne vois pas l'intérêt.
Bon choix d'avoir privilégié l'exposition de la vie sur Terre, au moins ça apporte une valeur ajouté.
Mon regret est que le xénomorphe et son fonctionnement soient si vite maitrisés par quelque personnage, le danger qu'ils incarnent est ainsi trop émoussé.
ippoyabukiki très mauvais ex-nihilo mais pour du Disney les standards sont rabaissés. Très très bas, donc ça passe