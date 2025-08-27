accueil
Metal Gear Solid Delta : Snake Eater
PC
Konami
Virtuos Games
action-infiltration
Xbox Series X
adamjensen
Metal Gear Solid Delta : Snake Eater, Vidéo de Gameplay de la Mission Vertueuse
https://store.steampowered.com/app/2417610/METAL_GEAR_SOLID_D_SNAKE_EATER/
snake
metal gear
infiltration
big boss
action
metal gear solid
metal gear solid 3
snake eater
naked snake
metal gear solid delta
metal gear solid delta : snake eater
metal gear solid delta: snake eater
metal gear solid delta 3 : snake eater
marchand2sable
,
bigsnake
,
link49
,
kurosagi
adamjensen
marchand2sable
Ce jeu a vie dans mon cœur
C’est une démo ou tu l’as achetée ?
asakk
J’ai joué 2h hier soir sur PC et qu'elle bonheur
J’ai une RTX 4060 et le jeu tourne très bien, avec 60 fps constants.
Ayant fini MGS3 plusieurs fois (c’est mon MGS préféré), c’était un vrai plaisir d’y rejouer.
Par contre, le jeu est beaucoup plus facile avec la vue à l’épaule
adamjensen
marchand2sable
Un chef d’œuvre ce jeu.
C'est bien le vrai jeu en entier.
Sur Steam on peux y avoir accès deux jours en accès anticipé avant la date de sortie officiel en payant un peu plus.
adamjensen
asakk
pcsw2
Il y a un mod pour l'ultrawide pour les intéressés
https://www.nexusmods.com/metalgearsoliddeltasnakeeater/mods/12
soulfull
J'aimerai savoir si le mode demo theater qui permet de voir toutes les ciématiques du jeu est toujours de la partie.
adamjensen
soulfull
Oui, je te confirme qu'il est disponible, ainsi que le mode Théâtre Secret.
Pour les débloquer tout les deux, il faut finir le jeu une fois.
bigsnake
Je m'éclate mais c'est un très bon Remaster .
adamjensen
bigsnake
On est d'accord, c'est bien un Remaster.
soulfull
adamjensen
Merci beaucoup, du coup je suis vraiment motivé à le prendre. Le 3 est mon episode préféré et je ne l'ai pas fait depuis 15 ans.
adamjensen
soulfull
bigsnake
adamjensen
Oui à part 3 rajout le mode TPS quand tu rampes sur les herbes , déplacement accroupi et déplacement avec un fusil sniper c'est exactementle même jeu avec un moteur graphique de ouf .
adamjensen
bigsnake
bigsnake
adamjensen
Après je préfère ça que cette purge de Twin Snake.
adamjensen
bigsnake
C'est clair, une pure merde complètement ridicule ce The Twin Snake, en plus des musiques moins bonne, et de tout le reste.
bigsnake
adamjensen
Surtout la scène de Sniper Wolf OMG, les seules scènes qui ont respecté c'est ceux de Gray fox.
adamjensen
bigsnake
