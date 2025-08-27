profile
Metal Gear Solid Delta : Snake Eater
7
Likers
name : Metal Gear Solid Delta : Snake Eater
platform : PC
editor : Konami
developer : Virtuos Games
genre : action-infiltration
other versions : Xbox Series X
adamjensen
7
Likes
Likers
adamjensen
articles : 88
visites since opening : 122988
adamjensen > blog
Metal Gear Solid Delta : Snake Eater, Vidéo de Gameplay de la Mission Vertueuse
https://store.steampowered.com/app/2417610/METAL_GEAR_SOLID_D_SNAKE_EATER/
    tags : snake metal gear infiltration big boss action metal gear solid metal gear solid 3 snake eater naked snake metal gear solid delta metal gear solid delta : snake eater metal gear solid delta: snake eater metal gear solid delta 3 : snake eater
    4
    Likes
    Who likes this ?
    marchand2sable, bigsnake, link49, kurosagi
    posted the 08/27/2025 at 08:41 AM by adamjensen
    comments (17)
    marchand2sable posted the 08/27/2025 at 11:10 AM
    Ce jeu a vie dans mon cœur C’est une démo ou tu l’as achetée ?
    asakk posted the 08/27/2025 at 11:18 AM
    J’ai joué 2h hier soir sur PC et qu'elle bonheur
    J’ai une RTX 4060 et le jeu tourne très bien, avec 60 fps constants.

    Ayant fini MGS3 plusieurs fois (c’est mon MGS préféré), c’était un vrai plaisir d’y rejouer.

    Par contre, le jeu est beaucoup plus facile avec la vue à l’épaule
    adamjensen posted the 08/27/2025 at 11:19 AM
    marchand2sable
    Un chef d’œuvre ce jeu.

    C'est bien le vrai jeu en entier.
    Sur Steam on peux y avoir accès deux jours en accès anticipé avant la date de sortie officiel en payant un peu plus.
    adamjensen posted the 08/27/2025 at 11:20 AM
    asakk
    pcsw2 posted the 08/27/2025 at 11:36 AM
    Il y a un mod pour l'ultrawide pour les intéressés https://www.nexusmods.com/metalgearsoliddeltasnakeeater/mods/12
    soulfull posted the 08/27/2025 at 02:23 PM
    J'aimerai savoir si le mode demo theater qui permet de voir toutes les ciématiques du jeu est toujours de la partie.
    adamjensen posted the 08/27/2025 at 02:53 PM
    soulfull
    Oui, je te confirme qu'il est disponible, ainsi que le mode Théâtre Secret.
    Pour les débloquer tout les deux, il faut finir le jeu une fois.
    bigsnake posted the 08/27/2025 at 03:05 PM
    Je m'éclate mais c'est un très bon Remaster .
    adamjensen posted the 08/27/2025 at 03:08 PM
    bigsnake
    On est d'accord, c'est bien un Remaster.
    soulfull posted the 08/27/2025 at 03:25 PM
    adamjensen Merci beaucoup, du coup je suis vraiment motivé à le prendre. Le 3 est mon episode préféré et je ne l'ai pas fait depuis 15 ans.
    adamjensen posted the 08/27/2025 at 03:43 PM
    soulfull
    bigsnake posted the 08/27/2025 at 04:58 PM
    adamjensen
    Oui à part 3 rajout le mode TPS quand tu rampes sur les herbes , déplacement accroupi et déplacement avec un fusil sniper c'est exactementle même jeu avec un moteur graphique de ouf .
    adamjensen posted the 08/27/2025 at 05:09 PM
    bigsnake
    bigsnake posted the 08/27/2025 at 05:14 PM
    adamjensen
    Après je préfère ça que cette purge de Twin Snake.
    adamjensen posted the 08/27/2025 at 05:17 PM
    bigsnake
    C'est clair, une pure merde complètement ridicule ce The Twin Snake, en plus des musiques moins bonne, et de tout le reste.
    bigsnake posted the 08/27/2025 at 06:30 PM
    adamjensen
    Surtout la scène de Sniper Wolf OMG, les seules scènes qui ont respecté c'est ceux de Gray fox.
    adamjensen posted the 08/27/2025 at 06:44 PM
    bigsnake
