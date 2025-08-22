Pas de spoil ici.
Si le générique est moins dynamique que celui de la saison 1, il permet de repérer différents personnages qui seront plus ou moins importants durant la saison.
La série reste de grande qualité et on voit que c'est HBO (nudité/sexe). Le premier épisode permet plein de développement possible et chaque personnage de la saison 1 a son propre cheminement.
La série est plein de promesse et surclasse, d'après moi, tout ce qui a été fait sur disney (marvel, star wars (excepté mandalorian saison 1) et l'horrible alien earth).
Et on peut aussi constater qu'il y a toute la représentation des minorités etc... mais contrairement à disney, c'est fait très intelligemment et ne tombe pas comme un cheveux sur la soupe. C'est très bien dosé et ça passe inaperçu.
Et vous, quand avez vous pensé ?
tags :
posted the 08/22/2025 at 10:03 AM by ippoyabukiki
Une équipe de secours est envoyée sur le site du crash d'un vaisseau our aider la population. Depuis quand des secours se baladent armes en joue pret à tirer sur tout ce qui bouge ?
On rappelle qu'ils n'ont aucune connaissance de l'existence de créatures extraterrestre. Ils viennent secourir des survivants. Pas faire la guerre.
Et même aux US, pays fanas des armes à feu, les pompiers policiers ne se rendent pas sur un site d'accident avec des armes dégainées...
Depuis le temps je pensais que la serie avait été annulée, faudra que je regarde ca
On rappelle qu'ils n'ont aucune connaissance de l'existence de créatures extraterrestre. Ils viennent secourir des survivants. Pas faire la guerre.
Et même aux US, pays fanas des armes à feu, les pompiers policiers ne se rendent pas sur un site d'accident avec des armes dégainées...
C'est des militaires, leur chef leur dit de sécuriser le site et ils disent littéralement "SEARCH and rescue"
C'est pas un site d'accident, c'est un putain de vaisseau inconnu qui s'est craché dans un bâtiment.
On suit clairement la team qui doit sécuriser le vaisseau, pas ceux qui sont là avant tout pour secourir les habitants (il y a plusieurs camions de troupes sur le site, hein). Cette team est avant tout là pour comprendre la cause du crash, s'il y a une menace ou non, c'est pour ça qu'ils se dépêchent d'entrer dans le vaisseau pour récupérer des informations et le sécuriser (d'où le fait d'avoir les armes en joue ).
S'il y a des blessés sur le chemin, ils vont rapidement les aider et procurer les premiers secours, mais c'est pas du tout leur mission principale (surtout qu'ils ont qu'un seul medic avec eux).
C'est ton niveau d'analyse qui est catastrophique ici donc juger la série sur ce point, c'est quand même un sacré délire (alors qu'il y a clairement d'autres points pour critiquer cette dernière)
Iglooo
vohmp c'est surtout qu'il est obligé de remplacer la team s'il veut que ça rentre dnas le nouveau DC univers (qui commencerait donc avec the suicide squad). Et oui clairement il s'amuse plus avec une liberté de ton qu'à devoir faire un film tout public
Pas encore vu le premier épisode de peacemaker mais j'ai adoré la première saison
Son Suicide Squad n'avait aucun sens, Creature Commandos reste tolérable mais montre déjà des divergences de design (le daron Flagg tout grisonnant, alors que la version acteur n'a pas le même physique ni la même teinte, bravo), et son Superman... J'ai pleuré tellement c'était minable selon moi, donc je sais d'avance que la S2 c'est pas pour moi.
Sa vision ne me parle pas, sa réal non plus, j'attendais de voir Superman pour savoir si ce nouveau DCU me plairait, bon ben non, définitivement non, je regarderais ça d'un oeil, sans espoir. Je ne supporte pas la mégalomanie de Gunn en plus.