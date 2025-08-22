Pas de spoil ici.



Si le générique est moins dynamique que celui de la saison 1, il permet de repérer différents personnages qui seront plus ou moins importants durant la saison.



La série reste de grande qualité et on voit que c'est HBO (nudité/sexe). Le premier épisode permet plein de développement possible et chaque personnage de la saison 1 a son propre cheminement.



La série est plein de promesse et surclasse, d'après moi, tout ce qui a été fait sur disney (marvel, star wars (excepté mandalorian saison 1) et l'horrible alien earth).



Et on peut aussi constater qu'il y a toute la représentation des minorités etc... mais contrairement à disney, c'est fait très intelligemment et ne tombe pas comme un cheveux sur la soupe. C'est très bien dosé et ça passe inaperçu.



Et vous, quand avez vous pensé ?