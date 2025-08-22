profile
PEACEMAKER Saison 2 Episode 1
Pas de spoil ici.

Si le générique est moins dynamique que celui de la saison 1, il permet de repérer différents personnages qui seront plus ou moins importants durant la saison.

La série reste de grande qualité et on voit que c'est HBO (nudité/sexe). Le premier épisode permet plein de développement possible et chaque personnage de la saison 1 a son propre cheminement.

La série est plein de promesse et surclasse, d'après moi, tout ce qui a été fait sur disney (marvel, star wars (excepté mandalorian saison 1) et l'horrible alien earth).

Et on peut aussi constater qu'il y a toute la représentation des minorités etc... mais contrairement à disney, c'est fait très intelligemment et ne tombe pas comme un cheveux sur la soupe. C'est très bien dosé et ça passe inaperçu.

Et vous, quand avez vous pensé ?
    posted the 08/22/2025 at 10:03 AM by ippoyabukiki
    comments (15)
    ratchet posted the 08/22/2025 at 10:12 AM
    L’horrible Alien Earth pardon?
    ippoyabukiki posted the 08/22/2025 at 10:23 AM
    ratchet oui cette série est catastrophique. Les personnages sont totalement inintéressant. Les acteurs ont tous 0 charisme. C'est incohérent avec l'univers alien. Il y a des choses de base totalement ridicules, par exemple :
    Une équipe de secours est envoyée sur le site du crash d'un vaisseau our aider la population. Depuis quand des secours se baladent armes en joue pret à tirer sur tout ce qui bouge ?
    On rappelle qu'ils n'ont aucune connaissance de l'existence de créatures extraterrestre. Ils viennent secourir des survivants. Pas faire la guerre.
    Et même aux US, pays fanas des armes à feu, les pompiers policiers ne se rendent pas sur un site d'accident avec des armes dégainées...
    raioh posted the 08/22/2025 at 10:45 AM
    Andor encule Mando. De rien.
    tab posted the 08/22/2025 at 10:46 AM
    J’avais bien aimé l’humour décalé de la s1.
    Depuis le temps je pensais que la serie avait été annulée, faudra que je regarde ca
    iglooo posted the 08/22/2025 at 10:46 AM
    raioh quelle excellente série d'ailleurs
    raioh posted the 08/22/2025 at 11:27 AM
    Ippoyabukiki
    Depuis quand des secours se baladent armes en joue pret à tirer sur tout ce qui bouge ?
    On rappelle qu'ils n'ont aucune connaissance de l'existence de créatures extraterrestre. Ils viennent secourir des survivants. Pas faire la guerre.
    Et même aux US, pays fanas des armes à feu, les pompiers policiers ne se rendent pas sur un site d'accident avec des armes dégainées...

    C'est des militaires, leur chef leur dit de sécuriser le site et ils disent littéralement "SEARCH and rescue"
    C'est pas un site d'accident, c'est un putain de vaisseau inconnu qui s'est craché dans un bâtiment.

    On suit clairement la team qui doit sécuriser le vaisseau, pas ceux qui sont là avant tout pour secourir les habitants (il y a plusieurs camions de troupes sur le site, hein). Cette team est avant tout là pour comprendre la cause du crash, s'il y a une menace ou non, c'est pour ça qu'ils se dépêchent d'entrer dans le vaisseau pour récupérer des informations et le sécuriser (d'où le fait d'avoir les armes en joue ).
    S'il y a des blessés sur le chemin, ils vont rapidement les aider et procurer les premiers secours, mais c'est pas du tout leur mission principale (surtout qu'ils ont qu'un seul medic avec eux).

    C'est ton niveau d'analyse qui est catastrophique ici donc juger la série sur ce point, c'est quand même un sacré délire (alors qu'il y a clairement d'autres points pour critiquer cette dernière)

    Iglooo
    vohmp posted the 08/22/2025 at 11:31 AM
    c'est bizarre le remplacement de la team la séquence de fin de la saison 1 dans le récap sans aucune explication. On vois que Gun c'est plus son trip pacemaker pour le wtf et la violence que pour du pgi 3 de superman
    ippoyabukiki posted the 08/22/2025 at 12:59 PM
    raioh oui ok mais pour le coup andor pourrait etre une série pas "star wars". Ils ont évité de foutre des jedis partout donc oui c'est une bonne série. Même s'il reste tous les trucs ridicules de star wars comme le fait de faire porter des armures au soldat alors qu'armure ou pas, un coup de blaster et ils osnt morts ... à quoi bon ?
    ippoyabukiki posted the 08/22/2025 at 01:02 PM
    raioh aboslument pas un vaisseau inconnu. En 2s ils savent à quelle entreprise il appartient. Je te laisse regarder à novueau et en VO car ne VF je ne sais pas ce que ça donne. Mais clairement durant toute l'intervention ils demandent qui a besoin d'aide hein ...

    vohmp c'est surtout qu'il est obligé de remplacer la team s'il veut que ça rentre dnas le nouveau DC univers (qui commencerait donc avec the suicide squad). Et oui clairement il s'amuse plus avec une liberté de ton qu'à devoir faire un film tout public
    yogfei posted the 08/22/2025 at 01:08 PM
    ratchet raioh excellent Andore je valide, Alien earth j'aime bien aussi !

    Pas encore vu le premier épisode de peacemaker mais j'ai adoré la première saison
    sephrius posted the 08/22/2025 at 01:49 PM
    C'est du Gunn donc ça va pas me parler, j'avais vu l'épisode 1 de la S1, c'était lamentable.

    Son Suicide Squad n'avait aucun sens, Creature Commandos reste tolérable mais montre déjà des divergences de design (le daron Flagg tout grisonnant, alors que la version acteur n'a pas le même physique ni la même teinte, bravo), et son Superman... J'ai pleuré tellement c'était minable selon moi, donc je sais d'avance que la S2 c'est pas pour moi.

    Sa vision ne me parle pas, sa réal non plus, j'attendais de voir Superman pour savoir si ce nouveau DCU me plairait, bon ben non, définitivement non, je regarderais ça d'un oeil, sans espoir. Je ne supporte pas la mégalomanie de Gunn en plus.
    sandman posted the 08/22/2025 at 02:15 PM
    vohmp ippoyabukiki J'ai rien suivi de la série et j'en m'en fiche, mais je suis tombé sur une vidéo qui montre qu'ils ont réécrits la fin de la saison 1 en mode ni vu ni connu tout ca pour que ca colle avec la nouvelle vision. Et ca injecte ca en mode "non y'a rien qui a changé faites pas attention" au début de la saison 2.C'est d'un ridicule. Et reprendre peacemaker sans reboot la série tout en rajoutant des couches de lore tout en supprimant d'autres, à rien y comprendre.
    grievous32 posted the 08/22/2025 at 02:59 PM
    Si on aime l'humour à la con, pipi caca, prout prout tire sur mon doigt, j'imagine qu'on peut apprécier cet étron qu'est Peacemaker...
    yogfei posted the 08/22/2025 at 03:35 PM
    grievous32 Dixit qqn qui n'a pas vu la série ?
    grievous32 posted the 08/22/2025 at 03:38 PM
    Yogfei oh j'en ai vu assez pour voir que l'humour est con, pipi caca et prout prout tire sur mon doigt, et que franchement, passer de l'épique Snyderverse à des super-héros qui sont encore une fois des clowns, franchement, j'vois même pas comment on peut s'en réjouir.
