name : Triangle Strategy
platform : Switch
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : tactical-RPG
other versions : PC Switch -
Triangle Strategy débarque sur PS5 et Xbox Séries S/X
D'abord une exclusivité Switch, puis ensuite dispo sur PC, le jeu de stratégie, Triangle Strategy, débarque sur PS5 et Xbox Series S/X.
Pour le prix de 59,99 euros(?!).

Cependant, pour une durée limitée, vous aurez droit à une réduction de 30%.
Sur PlayStation il faut être abonné au PS Plus pour avoir accès à la promo.

PS : aucune version physique de prévu
Il faudra donc se rabattre sur Switch pour l'avoir en boite

    posted the 08/20/2025 at 03:01 PM by ouroboros4
    comments (9)
    apollokami posted the 08/20/2025 at 03:06 PM
    Meilleur SE depuis trèèès longtemps
    A faire impérativement pour les amateurs du genre.
    tokito posted the 08/20/2025 at 03:17 PM
    Le jeu est bien sympa et rend très bien en 4k
    kisukesan posted the 08/20/2025 at 03:19 PM
    Et un patch Switch 2, c'était trop compliqué ? Relou
    idd posted the 08/20/2025 at 03:39 PM
    pas de version boite, encore :/
    bon j'ai la version switch quand même mais c'est pas glop pour les autres supports
    iglooo posted the 08/20/2025 at 03:56 PM
    Je l'ai toujours à faire... Faut que je m'y mette, le scénar' est parait-il vraiment cool et vu la recommandation d' apollokami...
    sonilka posted the 08/20/2025 at 03:57 PM
    SE qui continue de creuser. Les mecs ont les chiffres trimestriels sous le nez, ils voient que ca sent de plus en plus la merde à mesure que les mois défilent et pourtant ils continuent à en étaler sur les murs. C'est réellement fascinant à observer comme sabordage. Ca fera cas d'école dans le futur.
    liberty posted the 08/20/2025 at 04:03 PM
    sonilka d'un côté je trouve ça bien de permettre au titre d'aller voir ailleurs. Puisque il n'est même plus rentable de le laisser exclusif Switch. D'un autre, depuis l'arnaque de la vente des licences Occidentale comme Tomb Raider...pour une somme misérable on peut penser qu'effectivement certains à l'intérieur de la boîte son en train de la mener vers la catastrophe
    sonilka posted the 08/20/2025 at 04:20 PM
    liberty le problème ce n'est pas de lancer le jeu sur les autres consoles, au contraire c'est meme logique. Le problème c'est d'avoir attendu autant de temps pour le faire, le jeu est sortie en mars 2022 sur Switch, de le vendre 60€ et uniquement en demat.
    olex posted the 08/20/2025 at 04:49 PM
    apollokami Pour moi, c'est surtout Harvestella que je trouve exceptionnel... et exceptionnellement sous-estimé à mes yeux
