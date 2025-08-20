D'abord une exclusivité Switch, puis ensuite dispo sur PC, le jeu de stratégie, Triangle Strategy, débarque sur PS5 et Xbox Series S/X.Pour le prix de 59,99 euros(?!).Cependant, pour une durée limitée, vous aurez droit à une réduction de 30%.Sur PlayStation il faut être abonné au PS Plus pour avoir accès à la promo.PS : aucune version physique de prévuIl faudra donc se rabattre sur Switch pour l'avoir en boite