Comme pour Hollow Knight, je vous propose un top 9 des boss du jeu Ender Lilies du plus facile au plus difficile. Que les boss principaux, aucun mini boss. Bien entendu, si vous avez pas encore fait le jeu, je vous déconseille de lire ce qui suit.9)- Le premier boss du jeu est comme bien souvent le plus facile. Aucune difficulté particulière, elle vous apprends les bases. Il débloque le Double Saut une fois mort.8 )- Un boss qui se trouve dans les catacombes et qui permet une fois vaincu de faire le dash pour esquiver les ennemis. La deuxième Gardienne est déjà un peu plus balèze que la première, elle a en plus deux phases, une ou elle est "normale" et l'autre ou elle se transforme en monstre. Néanmoins, ses attaques sont assez basique et pas très difficile à esquiver.7)- Un boss qui peut causer du fil à retordre, bien qu'au début il soit assez balourd, ça dégénère assez rapidement, et il deviendra plus rapide. Quand il saute et brandit son énorme masse, il surprend et fait de lourd dégâts. Il a également pas mal de vies donc il faudra rester prudent(e).6)- Un boss qu'on trouve dans le Donjon, l'endroit le plus lugubre du jeu. Il est assez chiant car il attaque très rapidement et surtout, se fera aider par d'autre gardien Geôlier, ce qui peut vite devenir insupportable si on se laisse submerger. Il a pas énormément de vie mais il disparaît et réapparaît assez souvent, ce qui le rend parfois assez difficile à toucher. Il attaque uniquement à distance avec son espèce de projectile, qui fait assez mal d'ailleurs.5)- Ce gros monstre est le boss de la zone interdite. C'est un sac à PV comme c'est pas permis, ses attaques font très mal, surtout quand il donne ses coups de pattes ou qu'il fait jaillir des lames du sol. Il est préférable d'affronter ce boss de loin plutôt qu'au CAC vu les dégâts monstrueux qu'il inflige, mais même comme ça, les boules qu'elle envoie sont relou.4)- Un des boss les plus difficiles du jeu et pourtant c'est un des premiers qu'on rencontre, et qui offre un des sorts les plus pétés du jeu en prime. Si au début du combat, elle est pas très dangereuse, vous verrez qu'à force, ça va vite dégénérer et elle m'a tué pas mal de fois avant que je réussisse. L'attaque avec ses crochets, elle le fait tellement rapidement que ça ma touché plus d'une fois, de même lorsqu'elle envoie ses boules de feu dans tous les sens.3)- C'est le boss final du jeu, et non je trouve pas que ce soit le plus difficile bien que 3 ème quand même. Mais bizarrement, c'est surtout ces foutu "poissons" qui m'ont gonflé plutôt que ses attaques à lui. On peut le combattre 2 fois si on fait la bonne fin du jeu, ou il sera encore plus fort avec plus d'attaques même si on lui retire beaucoup plus de vies. Il est pas aussi immonde qu'il en a l'air, mais ses poissons vous allez les maudire...2)- Un boss excellent mais prise de tête. Avec son armure, on peut le toucher que de derrière ou quand il attaque, autrement son armure le protège. Julius attaque rapidement, et est redoutable, surtout quand il fait son espèce de mega laser de la mort, bien que ultra sensible si on arrive à se placer derrière lui. Sa dernière phases est terrible vu comment il peut nous enchaîner pas mal de fois.1)- Le boss le plus difficile de Ender Lilies est pour moi celui là. Il a dû me tuer plus de vingt fois avant que je réussisse, mais quel combat ! Ultra rapide, beaucoup d'attaques variés, à la dernière phase il est énervé comme jamais et peut nous tuer très rapidement. Il a également beaucoup de vie mais c'est un des boss qui reste le plus longtemps stun, ce qui fait qu'on peut énormément l'enchaîner, mais lui aussi donc prudence.Voilà pour ce mini top et comme j'ai refini le jeu ya pas longtemps je voulais vous le proposé pour que ce soit encore frais dans ma tête. Bonne semaine et espérons de belles surprises à la Gamescom !