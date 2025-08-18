Bienvenue à toi, ami fan de Star Citizen.
Pas de vacances pour les équipes de CIG, qui viennent de dévoiler la mise à jour 4.3 du jeu. Intitulée Dark Territory, ce patch plonge les joueurs dans un univers sombre et énigmatique à explorer, celui des installations abandonnées "Onyx". Ces nouveaux lieux devraient être le théâtre de confrontations entre joueurs, comme de collaborations entre joueurs, pour résoudre certains puzzles et progresser.
Ce patch apporte aussi (forcément) son lot de nouveautés : rééquilibrage des chasseurs légers, neige dynamique, nouvelles coupes de cheveux, ajout du chasseur au look rétrofuturiste L-21 Wolf, etc.
