Actualités et astuces pour Star Citizen
Bienvenue à toi, ami fan de Star Citizen. Tu souhaites te renseigner et comprendre l'univers du jeu ? Échanger sur ce projet fou de Chris Roberts ? Râler sur le prix d'un vaisseau ou d'un véhicule ? Te créer un compte sur le site officiel du jeu ? Un referral code Star Citizen valide ? Savoir s'il faut plutôt un Aurora ou un Mustang ? Te plaindre de tes FPS aux fraises sur le jeu ? Tu es au bon endroit.
profile
Star Citizen
19
Likers
name : Star Citizen
platform : PC
editor : N.C
developer : N.C
genre : STR
read the reviews
add a review
add a press review
profile
codereferral
2
Likes
Likers
codereferral
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 175
visites since opening : 342006
codereferral > blog
all
Star Citizen : sortie de l'Alpha 4.3
Star Citizen
Pas de vacances pour les équipes de CIG, qui viennent de dévoiler la mise à jour 4.3 du jeu. Intitulée Dark Territory, ce patch plonge les joueurs dans un univers sombre et énigmatique à explorer, celui des installations abandonnées "Onyx". Ces nouveaux lieux devraient être le théâtre de confrontations entre joueurs, comme de collaborations entre joueurs, pour résoudre certains puzzles et progresser.

Ce patch apporte aussi (forcément) son lot de nouveautés : rééquilibrage des chasseurs légers, neige dynamique, nouvelles coupes de cheveux, ajout du chasseur au look rétrofuturiste L-21 Wolf, etc.

Voici la vidéo promotionnelle de ce patch :
Star Citizen 4.3,Dark Territory - https://robertsspaceindustries.com/en/comm-link/transmission/20709-Alpha-43-Dark-Territory
    tags : star citizen 4.3
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/17/2025 at 11:03 PM by codereferral
    comments (2)
    ravyxxs posted the 08/18/2025 at 01:13 AM
    CE JEU EST ENCORE EN ALPHAAAAA ???? LOOOL Bordel

    Pire scam du jeu vidéo de tous les temps, c'est abusé là lool.
    altendorf posted the 08/18/2025 at 01:28 AM
    ravyxxs un scam pour les trentenaires/quatra fan de SF et qui ont des thunes a lâcher
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo