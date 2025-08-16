profile
[JGD] (Hors-série) - G.I JOE


Salut ! NOUVEL EPISODE ! avec un un hors série sur GI JOE, dessin animé culte des années 80 et extrêmement stupide au dernier degré mais tellement drôle ! on espère que cet hors série vous plaira !
https://www.youtube.com/watch?v=y7b7cLlioR0&ab_channel=JoueurDuGrenier
    posted the 08/16/2025 at 06:26 PM by yanssou
    comments (4)
    jf17 posted the 08/16/2025 at 06:43 PM
    Ce n'est pas sa meilleure vidéo maïs j'ai passé un bon moment devant
    marcelpatulacci posted the 08/16/2025 at 07:26 PM
    Faut que j'y aille (fuck G.I en anglais)
    jf17 posted the 08/16/2025 at 07:34 PM
    marcelpatulacci bigard va te faire un procès pour plagiat
    marcelpatulacci posted the 08/16/2025 at 07:47 PM
    jf17 meuh non, au dernières nouvelles il a perdu ses couilles
