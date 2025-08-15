profile
Mario Kart World
9
Likers
name : Mario Kart World
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : course
kikoo31 > blog
Savun - Test en carton Mario Kart World


Il y a toujours les mêmes problèmes qui reviennent .
https://www.youtube.com/watch?v=4ljsW3bcVto
    posted the 08/15/2025 at 06:10 PM by kikoo31
    comments (1)
    mercure7 posted the 08/15/2025 at 07:52 PM
    Oui de toute façon, maintenant que le train de la hype est passé, on voit de plus en plus de gens retourner un peu leur veste sur ce jeu.

    D'ailleurs étonnant que Aeris90 n'ait pas fait un article pour mettre à jour son user score Metacritic adoré sur Mario Kart World . . . sûrement que 7/10 ça sonne moins bien que 9/10

    Perso, on s'est remis sur MK8DX ici, ne serait-ce qu'à cause du 200cc et le plaisir que la vitesse procure, en plus de pouvoir s'affranchir des soucis de World (inter-courses ZzzzZZzzz + énorme bordel à 24)
