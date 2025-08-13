BF6 fait encore parler de lui.



D’après les sources d’ALINEA ANALYTICS, le jeu a déjà réalisé 600 000 ventes sur Steam, 35 millions de dollars et 2,7 millions de wishlists sur Steam !



C’est bien plus que les anciens épisodes du jeu, mais aussi un écrasement monumental de COD.



Je l’attends avec impatience, ce BF6. Et vous ?



D’ailleurs, la bêta arrive de nouveau ce week-end et ça se passe à New York !

