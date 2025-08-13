profile
grazou
grazou
grazou > blog
BF6 explose tout sur Steam, du jamais vu !
BF6 fait encore parler de lui.

D’après les sources d’ALINEA ANALYTICS, le jeu a déjà réalisé 600 000 ventes sur Steam, 35 millions de dollars et 2,7 millions de wishlists sur Steam !

C’est bien plus que les anciens épisodes du jeu, mais aussi un écrasement monumental de COD.

Je l’attends avec impatience, ce BF6. Et vous ?

D’ailleurs, la bêta arrive de nouveau ce week-end et ça se passe à New York !
INFINITY AREA - https://infinity-area.com/article/battlefield-6-plus-de-600-000-ventes-sur-steam-et-2-7-millions-de-souhaits
    tags : bf6 battlefield 6
    posted the 08/13/2025 at 10:15 AM by grazou
    comments (20)
    skuldleif posted the 08/13/2025 at 10:22 AM
    jvais enjoy BO7, j'ai bien aimé BO6 que ce soit la campagne le multi ou le zombie , l'acteur de heroes

    d'ailleurs pour le premier BF only "next gen" j'ai pris 0 claque graphique par rapport a BF1 sortie il y a quasi 10 ans
    syoshu posted the 08/13/2025 at 10:28 AM
    C'est pas le premier BF dispo sur Steam dès le lancement ?

    Les anciens sont arrivés bien plus tard, c'etait sur Origin... Donc normal qu'il ait les meilleurs chiffres de lancement Steam (ca reste des bons chiffres)
    walterwhite posted the 08/13/2025 at 10:28 AM
    Day one sans réfléchir.

    Il va exploser BO7 et ce sera amplement mérité après ce simulacre de BO6 qui ressemble à un cirque en multi.
    wickette posted the 08/13/2025 at 10:32 AM
    skuldleif moi le black ops post rachat avec xbox c’est une catastrophe les mises à jour, ils ont carrément foutu des personnages cel shadés de american dad.

    Le jeu est un naufrage technique et artistique…toujours pas le courage d’abandonner la x1/ps4, t’as pas pris de claque, moi si, BF6 est tellement plus propre techniquement, mais surtout jamais de la vie tu fais de la destruction à 64 joueurs sur des grandes maps comme ça sur x1

    Activision se met des bâtons dans les roues franchement, déjà que leur jeu fait 150-200GB
    zoske posted the 08/13/2025 at 10:34 AM
    Perso j'ai bcp aimé cette beta qui était vraiment assez carré pour un jeu qui sort en octobre!

    Gros éclate entre pots weekend passé! Aussi, il y avait un des pots qui a joué qu'à Call of toute sa life et c'était trop de drôle de le voir courir partout sans réfléchir aux conditions de victoire!

    Après lui avoir expliqué qu'il faut tenir des points et se la jouer tactique...
    Il m'a dit ça change tout comparé à Call of
    skuldleif posted the 08/13/2025 at 10:37 AM
    wickette bah en tout cas l'abandon de la gen PS4/One je la voit pas dans les graphismes sur BF , BF1 m'avait tellement foutu une claque a l'epoque
    skuldleif posted the 08/13/2025 at 10:39 AM
    et pour les skin au pire jmen tape au mieux j'aime bien , le seul point sur lequel je te rejoins c'est le poid du jeu...
    wickette posted the 08/13/2025 at 10:40 AM
    skuldleif
    Le jeu est très joli mais ils ont mis cette puissance au service du gameplay justement avec les destructions non-scriptées
    skuldleif posted the 08/13/2025 at 10:41 AM
    en zombie je me balade avec mon skin coach buzzcut j'adore
    skuldleif posted the 08/13/2025 at 10:42 AM
    skin gratuit bien sur
    jenicris posted the 08/13/2025 at 10:53 AM
    Ca doit être depuis le 4 que j'avais pas autant apprécié un Battlefield
    yogfei posted the 08/13/2025 at 11:12 AM
    grazou et 10 secondes sur google montre que cette news est fausse...
    Il est a 179,182 wishlist et c'est déjà très bien sur steam... loin des 2.7 millions

    https://steamdb.info/stats/mostwished/ /> https://store.steampowered.com/search/?filter=popularwishlist
    grazou posted the 08/13/2025 at 11:31 AM
    yogfei hello pas tout à fait, la source anglaise https://alineaanalytics.substack.com/p/battlefield-6-has-already-sold-over
    grazou posted the 08/13/2025 at 11:34 AM
    yogfei idem ici au 31 juillet il indique 500k https://www.dlcompare.fr/actualites-gaming/battlefield-6-explose-sur-steam-avec-une-wishlist-en-plein-essor-58339 je pense que steammdb n’est pas update en temps réel.
    bennj posted the 08/13/2025 at 11:34 AM
    yogfei visiblement tu ne comprends pas toi même ce que tu posts. Ce chiffre c'est le nombre de followers qu'ont les jeux sur Steam. Le nombre de wishlist n'est pas publié par Steam.
    yogfei posted the 08/13/2025 at 11:41 AM
    bennj J'avais pas vu la petit phrase en dessous my bad
    Number of wishlists is unknown as Steam does not publicise it. Number of followers is separate.
    pharrell posted the 08/13/2025 at 11:42 AM
    Les gens se lassent pas d’être toujours sur les mêmes type de jeux c’est fou…
    grazou posted the 08/13/2025 at 11:43 AM
    bennj sans compter que SteamDB puisse sa source sur IGDB (twitch) et coté Steam BF6 est déjà top 4 ventes sa veux tout dire xD bref en tout cas c’est clair que ce BF va faire beaucoup de bruit !

    La réaction de EA sur les files d’attentes est le parfait exemple, sans compter la com transparente avec les joueurs.

    Perso j’ai vraiment hâte !
    yogfei posted the 08/13/2025 at 11:43 AM
    bennj Par contre sur le nombre de wishlist n'est pas publié par Steam. Comment on a l'info qu'il est à 2.7 millions ?
    grazou posted the 08/13/2025 at 11:44 AM
    yogfei curieux de savoir aussi comment alineastats l’a eu ^^
