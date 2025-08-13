BF6 fait encore parler de lui.
D’après les sources d’ALINEA ANALYTICS, le jeu a déjà réalisé 600 000 ventes sur Steam, 35 millions de dollars et 2,7 millions de wishlists sur Steam !
C’est bien plus que les anciens épisodes du jeu, mais aussi un écrasement monumental de COD.
Je l’attends avec impatience, ce BF6. Et vous ?
D’ailleurs, la bêta arrive de nouveau ce week-end et ça se passe à New York !
d'ailleurs pour le premier BF only "next gen" j'ai pris 0 claque graphique par rapport a BF1 sortie il y a quasi 10 ans
Les anciens sont arrivés bien plus tard, c'etait sur Origin... Donc normal qu'il ait les meilleurs chiffres de lancement Steam (ca reste des bons chiffres)
Il va exploser BO7 et ce sera amplement mérité après ce simulacre de BO6 qui ressemble à un cirque en multi.
Le jeu est un naufrage technique et artistique…toujours pas le courage d’abandonner la x1/ps4, t’as pas pris de claque, moi si, BF6 est tellement plus propre techniquement, mais surtout jamais de la vie tu fais de la destruction à 64 joueurs sur des grandes maps comme ça sur x1
Activision se met des bâtons dans les roues franchement, déjà que leur jeu fait 150-200GB
Gros éclate entre pots weekend passé! Aussi, il y avait un des pots qui a joué qu'à Call of toute sa life et c'était trop de drôle de le voir courir partout sans réfléchir aux conditions de victoire!
Après lui avoir expliqué qu'il faut tenir des points et se la jouer tactique...
Il m'a dit ça change tout comparé à Call of
Le jeu est très joli mais ils ont mis cette puissance au service du gameplay justement avec les destructions non-scriptées
Il est a 179,182 wishlist et c'est déjà très bien sur steam... loin des 2.7 millions
https://steamdb.info/stats/mostwished/
Number of wishlists is unknown as Steam does not publicise it. Number of followers is separate.
La réaction de EA sur les files d’attentes est le parfait exemple, sans compter la com transparente avec les joueurs.
Perso j’ai vraiment hâte !