Encore deux nouvelles video de gameplay pour Mafia The Old Country qui montre ses combats, son exploration dans ce semi monde ouvert et ces quelques balades en voiture ou à cheval. Hangar 13 à également évoqué sa durée de vie qui serait semblable a Mafia 1 et 2.Le lancement est toujours prévu ce vendredi sur PS5, Xbox Series et Pc.