Il va y avoir les EA days sur 3 jours à partir du 29 juilletLes kits ont été déjà envoyer aux influenceurEt sa parle d'une beta ouverte peux de temps après l'évènementL'un des jeux que j'attend le plus tellement déçu de 2142 un vrai scam.Autant je m'en secoue du mode solo et du Battle Royal mais j'espère qu'il vont pas louper le multi.Il y a des joueurs de BF ici ?https://insider-gaming.com/battlefield-6-reveal-coming-soon/

Who likes this ?

posted the 07/19/2025 at 08:30 AM by mrponey